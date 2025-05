El Samsung Galaxy S26 podría tener una nueva cámara principal

Sin embargo, podría seguir siendo de 50MP

Es posible que el Galaxy S26 Edge y Plus también reciban nuevos sensores de cámara

El Samsung Galaxy S25 tiene el mismo sensor de cámara principal que el Samsung Galaxy S24, así que, aunque esta cámara funciona razonablemente bien, se merece una actualización con el Samsung Galaxy S26. Por suerte, es posible que recibamos una actualización.

Según GalaxyClub, el Samsung Galaxy S26 tendrá un nuevo sensor de 50 MP. Ahora bien, eso no es un cambio en megapíxeles, pero el sitio afirma que «por lo que sabemos» será un nuevo modelo de la serie ISOCELL GN de Samsung, y posiblemente uno que aún no se ha anunciado. Ocuparía el lugar de la ISOCELL GN3 de 50 MP del Samsung Galaxy S25.

Aunque no se menciona el Samsung Galaxy S26 Plus, es de esperar que también cuente con este nuevo sensor, ya que el Samsung Galaxy S25 Plus tiene el mismo sensor que el S25 básico. Eso suponiendo que haya un Galaxy S26 Plus, ya que algunos informes afirman que Samsung está considerando abandonar este modelo en favor de un Samsung Galaxy S26 Edge.

¿Samsung o Sony?

Hablando del S26 Edge, el filtrador @Jukanlosreve ha afirmado que tanto éste como el Samsung Galaxy S26 básico utilizarán un sensor Sony de 50MP. Esto contradice ligeramente la afirmación anterior, ya que aunque ambas filtraciones apuntan a un nuevo sensor de 50MP para el Galaxy S26, no hay acuerdo sobre la marca.

BIG: * NEXT YEAR'S S26 VANILLA AND EDGE MODELS WILL FEATURE A 50MP 1.0UM SENSOR FROM SONY.May 22, 2025

Aun así, parece probable entonces que el sensor vaya a cambiar, aunque no sepamos muy bien a qué. Sin embargo, equipar el Samsung Galaxy S26 Edge con un sensor de 50MP parecería una elección extraña, ya que el Samsung Galaxy S25 Edge tiene uno de 200MP. Menos megapíxeles no significa necesariamente una reducción de la calidad, pero podría no quedar muy bien desde el punto de vista del marketing.

De todas formas, tomaríamos todo esto con pinzas, ya que la serie Samsung Galaxy S26 probablemente no aterrice hasta principios de 2026.

Sin embargo, hemos empezado a oír bastantes cosas sobre estos teléfonos, con filtraciones anteriores que apuntaban a baterías más grandes en toda la serie S26, mientras que el modelo base podría tener un chip Exynos 2600 en algunas regiones, y el Samsung Galaxy S26 Ultra podría tener una nueva lente y una apertura variable.

Así que parece que la serie de teléfonos insignia de Samsung podría recibir bastantes actualizaciones.