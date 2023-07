¿Tendrán la Dynamic Island todos los modelos del iPhone 15? Esto es lo que sabemos

La línea iPhone 14 incluía más diferencias entre los teléfonos de lo normal, ya que mientras que el iPhone 14 estándar y el iPhone 14 Plus utilizaban el estilo iPhone de la vieja escuela, con una muesca, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max se deshacían de la muesca y la sustituían por una Dynamic Island.

Así que te estarás preguntando si esto se repetirá este año, si los cuatro modelos tendrán una Dynamic Island o si se está preparando algo diferente.

Aunque todavía no sabemos la respuesta con certeza, tenemos una idea bastante aproximada gracias a un gran número de filtraciones y rumores. Así que a continuación veremos qué modelos de iPhone 15 es probable que tengan una Dynamic Island. Pero antes de eso, encontrarás una explicación de lo que es realmente la Dynamic Island.

¿Qué es la Dynamic Island?

Apple iPhone 14 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dynamic Island es el nombre que Apple da al recorte en la pantalla del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, que alberga la cámara frontal y los componentes de Face ID.

Esto sustituye al notch que se encuentra en la mayoría de los otros iPhones, y trae el diseño un poco más cerca de muchos teléfonos Android, aunque el recorte aquí es más grande, ya que alberga los sensores de reconocimiento facial antes mencionados, así como una cámara.

Sin embargo, Apple lo ha convertido inteligentemente en parte de la interfaz, de ahí el nombre de Dynamic Island. En lugar de ser simplemente un recorte negro estático, puede expandirse y contraerse para albergar alertas y notificaciones; basta con echar un vistazo a las imágenes de abajo.

Image 1 of 3 Los controles de música ampliados de la Dynamic Island. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) La vista ampliada del temporizador. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) El elemento de navegación cuando una ruta está activa en Mapas. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si, por ejemplo, estás escuchando música, podría albergar una pequeña imagen de la carátula del álbum y una visualización de las ondas sonoras. En el caso de los temporizadores, podrás ver la cuenta atrás del propio temporizador. Cuando suene una alarma, verás una campana de alarma agitando la Dynamic Island.

Las llamadas entrantes, las notas de voz y muchas otras cosas también pueden aparecer en la Dynamic Island, con el tamaño de la isla cambiando en función de lo que tenga que mostrar, o la isla dividiéndose en dos para mostrar cosas de dos aplicaciones diferentes.

Un toque en la isla abrirá la aplicación de lo que se esté mostrando en ese momento, y una pulsación larga ampliará la isla para ofrecer más información o controles. Por ejemplo, si se está reproduciendo una canción, una pulsación larga ofrecerá controles de reproducción.

¿Tendrá el iPhone 15 la Dynamic Island?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hasta ahora no se ha confirmado nada sobre el iPhone 15. Todo lo que tenemos son filtraciones y rumores. Pero esas filtraciones y rumores apuntan con fuerza a que tendrá un Dynamic Island.

Por ejemplo, en enero, Mark Gurman (que tiene un gran historial de filtraciones sobre Apple) afirmó que el iPhone 15 tendrá una Dynamic Island. Desde entonces, otra fuente de la misma reputación ha afirmado que todos los modelos del iPhone 15 tendrán una Dynamic Island.

Incluso hemos visto una filtración que supuestamente muestra el panel frontal de cristal del iPhone 15, y que incluye una Isla Dinámica. También hay unidades ficticias del iPhone 15 con Dynamic Island.

Además de todo esto, ninguna fuente ha dicho que el iPhone 15 no vaya a tener Dynamic Island, así que con una serie de informes fiables diciendo que se incluirá y sin voces discordantes, creemos que es muy probable que el iPhone 15 tenga Dynamic Island, y por lo tanto no tenga notch.

¿Qué pasa con el iPhone 15 Plus?

(Image credit: 9to5Mac)

Las filtraciones anteriores que hablan de que el iPhone 15 tendrá una Dynamic Island especifican en su mayoría que los cuatro próximos iPhone la tendrán, lo que significa que el iPhone 15 Plus también la tendrá.

También hay algunas filtraciones que hablan específicamente sobre el iPhone 15 Plus, como algunos esquemas filtrados que 9to5Mac consiguió y utilizó para hacer algunos renders no oficiales del iPhone 15 Plus con una Dynamic Island. Puedes ver uno de ellos más arriba.

Además, ningún filtrador ha dicho que el iPhone 15 Plus no vaya a tener una Dynamic Island, y sería muy extraño que Apple le diera al iPhone 15 una Dynamic Island pero no al iPhone 15 Plus (dado que el modelo Plus es básicamente una versión más grande del estándar).

En otras palabras, o bien ambos teléfonos tendrán Dynamic Island o bien ninguno de los dos la tendrá, pero lo más probable es que ambos incluyan esta función.

¿La seguirán teniendo el iPhone 15 Pro y el Pro Max?

(Image credit: 9to5Mac)

Es aún más probable que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max (o el iPhone 15 Ultra, como hay una pequeña posibilidad de que se llame) tengan una Dynamic Island. Al fin y al cabo, sus predecesores sí lo tienen, así que, aunque es posible que Apple vuelva a cambiar el diseño, parece poco probable, ya que la compañía suele mantener elementos de diseño durante al menos un par de años.

Además de eso, las diversas filtraciones que hemos visto también apuntan a que se incluirá un Dynamic Island. Muchas de ellas se mencionan o enlazan más arriba, pero también hay múltiples conjuntos de renders filtrados del iPhone 15 Pro que muestran la característica, uno de los cuales se puede ver más arriba.

Por lo tanto, nos sorprendería mucho que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max no tuvieran Dynamic Island, pero probablemente lo sabremos con certeza en septiembre, ya que es cuando se espera que Apple presente la línea iPhone 15.