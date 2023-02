Unos renders no oficiales del iPhone 15 Plus muestran el nuevo diseño del teléfono

The iPhone 14 Plus

En estos tiempos no es difícil ver una nueva filtración o rumor sobre el iPhone 15, ya que aparecen prácticamente todos los días, y ahora tenemos algunos renders no oficiales que muestran el diseño renovado del modelo iPhone 15 Plus.

Estos renders se basan en información esquemática facilitada a socios de la cadena de suministro de terceros y conseguida por 9to5Mac (opens in new tab), que diríamos que es una de las fuentes más fiables que hay cuando se trata de información de Apple.

En cuanto a los cambios en el diseño del teléfono, tenemos los bordes de la pantalla y el chasis más redondeados, como se ha mencionado en rumores anteriores (opens in new tab). También lleva un puerto USB-C en lugar del Lightning, otro cambio que se espera este año.

Cómo podría ser el iPhone 15 Plus (Image credit: 9to5Mac)

Al milímetro

Esta vez la cámara es más gruesa y parece que la Dynamic Island llegará al iPhone 15 Plus (y al iPhone 15), por lo que ya no será exclusiva de los modelos Pro. Esto ya lo habíamos oído antes.

Frente a las dimensiones de 160,84mm x 78,07mm x 7,79mm del iPhone 14 Plus, el iPhone 15 Plus mide 160,87mm x 77,76mm x 7,81mm según esta fuente. En realidad no es tanta diferencia, sólo fracciones de milímetro.

Al parecer, la demanda del iPhone 14 Plus ha sido escasa (y, por supuesto, llegó para sustituir al modelo mini que también se vendió bastante mal), así que Apple esperará que la versión del 2023 atraiga a algunos compradores más.

Algunos cambios sutiles

Como ya hemos visto en anteriores renders no oficiales del iPhone 15 Pro filtrados por la misma fuente, Apple no está desechando por completo el diseño del iPhone y empezando de cero esta vez. Los cambios de diseño serán pequeños y sutiles.

Cuando tienes un diseño tan icónico y consolidado como el del iPhone, va a ser difícil presentar innovaciones y cambios genuinamente nuevos, aunque la introducción de la muesca con el iPhone X en 2017 fue bastante inspirada.

La mayor parte del mejor trabajo que estamos viendo en el diseño de teléfonos en este momento proviene de teléfonos plegables, y se cree que la entrada de Apple en el mercado todavía está algo lejos. De hecho, el dispositivo que acabemos teniendo podría ser más un iPad plegable que un iPhone plegable.

En cuanto a la serie iPhone 15, el cambio más significativo de este año bien podría ser la adopción de ese puerto USB-C, tal y como dictan los reguladores de la UE. Sin embargo, se ha hablado de que podría haber restricciones en lo que realmente se puede conectar a él.