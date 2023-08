Pantalla siempre activa en el iPhone 15: ¿Qué es? ¿La tendrán todos los modelos?

The iPhone 14 Pro Max

La Dynamic Island no fue el único gran cambio en la pantalla que Apple hizo con el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, pues la compañía también les dio una pantalla siempre activa. Al igual que con la Dynamic Island, esto era exclusivo de los modelos Pro, pero ¿seguirá siendo una exclusiva Pro con la línea iPhone 15?

Después de todo, se rumorea que la Dynamic Island (de la que fuimos grandes fans en nuestro análisis del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max) llegará al iPhone 15 y al iPhone 15 Plus, así que no es descabellado pensar que la pantalla siempre encendida también podría hacerlo.

A continuación, vamos a echar un vistazo a los rumores para ver si es probable que tengamos una pantalla siempre encendida en el iPhone 15, y qué modelos específicamente tendrán y no tendrán esta característica. Antes de eso, sin embargo, hemos incluido una visión general de lo que es realmente una pantalla siempre activa, y cómo es la opinión de Apple al respecto.

¿Qué es una pantalla siempre activa?

iPhone 14 Pro Max

Una pantalla siempre encendida es lo que parece: una pantalla que nunca (o casi nunca) está apagada. En la práctica, esto significa que cuando pulsas el botón de encendido para apagar la pantalla (o cuando ésta se apaga por sí sola por inactividad), seguirá mostrando alguna información, en lugar de quedarse totalmente en negro y en blanco.

Esto podría incluir cosas como la hora, la fecha y las notificaciones. Es una característica que los teléfonos Android han tenido durante un tiempo, pero sólo llegó a los iPhones con la línea iPhone 14 Pro.

La mayoría de los teléfonos Android muestran la pantalla en blanco y negro cuando se activa la pantalla siempre activa. Esto se hace para ahorrar batería y para que no parezca que has dejado la pantalla totalmente encendida. Sin embargo, Apple utiliza el color, aunque en tonos más apagados que cuando se enciende el teléfono.

Con la pantalla siempre activa de Apple, puedes mostrar opcionalmente el fondo de pantalla de bloqueo y las notificaciones, o puedes desactivar una o ambas opciones. Con ambas opciones desactivadas, la pantalla siempre activa sólo mostrará la hora y cualquier otro widget que hayas configurado en tu pantalla de bloqueo, sobre un fondo negro.

Cosas como los temporizadores también se mostrarán, pero no verás la cuenta atrás de los segundos, sólo verás el minuto más cercano.

Tanto en el caso de Apple como en el de Android, un aspecto clave de una pantalla siempre encendida es una frecuencia de actualización baja, para que la batería no se agote tanto como con la pantalla encendida.

En el caso del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, la frecuencia de actualización desciende hasta 1Hz. Eso supone una reducción desde un máximo de 120Hz, cuando estás usando activamente el teléfono, y significa que el consumo de batería es mínimo, aunque sigue siendo algo, así que si priorizas la duración de la batería por encima de todo, puede que quieras desactivar la pantalla siempre encendida.

¿Tendrá el iPhone 15 una pantalla siempre encendida?

The iPhone 14 Pro

Como ya se ha dicho, Apple reduce la frecuencia de actualización a 1Hz con la pantalla siempre encendida, y por eso parece poco probable que tengamos una pantalla siempre encendida en el iPhone 15, porque una filtración sugiere que el iPhone 15 seguirá con una pantalla de 60Hz, que no puede desviarse de esa frecuencia de actualización.

Más recientemente, el experto en pantallas Ross Young ha afirmado en X (antes conocido como Twitter) que el iPhone 15 estándar tendrá una pantalla LTPS (silicio policristalino de baja temperatura), como el año pasado. Aunque no se mencionó específicamente una pantalla siempre encendida, eso descarta esencialmente la posibilidad de bajar a 1Hz, ya que Apple requiere pantallas LTPO (óxido policristalino de baja temperatura) para ello.

De hecho, Young llegó a decir que los modelos estándar de iPhone no tendrán pantallas LTPO hasta el iPhone 17, en el 2025.

Si estas filtraciones son ciertas, es casi seguro que el iPhone 15 no tendrá una pantalla siempre encendida, ya que probablemente consumiría demasiada batería.

Dicho esto, aunque ninguna filtración ha sugerido explícitamente que el teléfono tendrá una pantalla siempre encendida, tampoco hemos oído a nadie decir específicamente que no la tendrá, y sólo un par de fuentes han hablado siquiera de la frecuencia de actualización. Así que, aunque improbable, no es imposible que el iPhone 15 tenga una pantalla siempre encendida.

¿Qué pasa con el iPhone 15 Plus?

El iPhone 14 Plus no tiene pantalla siempre encendida y es probable que el 15 Plus tampoco la tenga

Las filtraciones anteriores dicen específicamente que sólo los modelos Pro tendrán la capacidad de bajar a una frecuencia de refresco de 1Hz, y basándonos en el pasado, esperaríamos que el iPhone 15 Plus utilice la misma tecnología de pantalla que el iPhone 15 estándar de todos modos.

Es decir, es probable que el iPhone 15 Plus no tenga una pantalla siempre encendida y, si el iPhone 15 no la tiene (como se ha rumoreado), es casi seguro que el Plus tampoco.

Al igual que con el iPhone 15, no podemos descartar por completo esta característica, pero parece poco probable, y con el rumor de que Apple traerá la Dynamic Island y una cámara de 48MP a los modelos estándar y Plus, tiene sentido que retenga algunas otras características, para asegurar que los modelos Pro sigan destacando por encima de los teléfonos estándar y Plus.

¿Seguirán teniendo el iPhone 15 Pro y el Pro Max una pantalla siempre activa?

La pantalla siempre encendida podría ser aún mejor con el modo En Reposo

Apple no suele eliminar funciones de sus teléfonos y, dado que la pantalla siempre encendida se introdujo el año pasado, es muy poco probable que la compañía la elimine del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Así que, aunque probablemente no veamos un iPhone 15 Plus o un iPhone 15 con pantalla siempre encendida, es casi seguro que los modelos Pro vuelvan a incluir una pantalla siempre encendida.

Hay más pruebas de ello en iOS 17, que incluye una nueva función En Reposo diseñada para mejorar la pantalla siempre encendida.

Con En Reposo, básicamente puedes convertir tu iPhone en una pantalla inteligente cuando se está cargando. En este modo puede mostrar muchas más cosas que la pantalla siempre encendida estándar (ya que el consumo de batería es mucho menos preocupante), y tampoco silencia los colores.

Es poco probable que Apple siga desarrollando la idea de la pantalla siempre encendida si la función no va a ser compatible con futuros teléfonos, por lo que nos sorprendería que el iPhone 15 Pro y el Pro Max no la incluyeran.

También es posible que veamos otras mejoras además de En Reposo, pero eso está por ver. En cualquier caso, suponemos que se tratará de cambios de software, lo que significa que, al igual que con StandBy, probablemente también llegarán al iPhone 14 Pro y al iPhone 14 Pro Max.