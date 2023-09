5 cosas que quiero de verdad en el botón de acción del iPhone 15 Pro

Uno de los rumores más extendidos sobre el iPhone 15 es que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max vendrán con un botón de acción en la misma línea que el del Apple Watch Ultra.

Se espera que este botón dedicado sustituya al botón de alerta/silencio y permita activar acciones personalizadas, hasta nueve según una información. En un mundo en el que es popular eliminar opciones de hardware (pensemos en cómo los teléfonos han prescindido de las tomas de auriculares y los portátiles delgados de los puertos USB-A), es una idea interesante que la próxima generación de iPhones Pro pueda tener un nuevo botón físico.

Pero yo estoy a favor. Al menos, si Apple realmente da en el clavo con las funciones que podría aportar un botón así. Con eso en mente, aquí está la funcionalidad que estoy cruzando el dedo para el botón de acción del iPhone 15 Pro.

Opciones de disparo para la cámara

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

No puedo ser el único que ha hecho una buena foto con su iPhone, pero se ha dado cuenta de que quería ampliar la imagen o hacer zoom, sólo para pulsar la opción en la aplicación de la cámara y perder ese encuadre preciso; a veces, intentar reencuadrar una escena puede hacer que el iPhone decida reajustar el balance de blancos o los puntos de exposición, lo que hace que sea molesto recuperar la foto precisa que uno había hecho.

El rumoreado botón de acción podría solucionar esto. Me imagino poder pulsar y mantener pulsado el botón para hacer un zoom constante, o pulsar dos veces para activar un modo ultra gran angular, todo ello sin necesidad de mover las manos y, por tanto, sin perder lo que se tiene en el encuadre. Y dependiendo de hasta qué punto Apple permita la personalización de acciones en el botón de acción, podría ver que se utiliza como una forma práctica de pasar por los diversos filtros integrados en la aplicación de la cámara.

Si los rumores sobre el botón de acción se hacen realidad, me sorprendería enormemente (y me decepcionaría un poco) que no hubiera opciones relacionadas con la cámara.

Activar las opciones de seguimiento del estado físico y la salud

(Image credit: TechRadar)

Como buen comedor que soy, admito que no soy un referente del fitness y la salud, pero me gusta controlar mis pasos. Sin embargo, no llevo un Apple Watch, prefiero el Pixel Watch por su estilo y me conformo con la aplicación Fitness de iOS. Sin embargo, eso significa excavar en la aplicación para obtener diversos datos relacionados con la actividad, algo que me resulta un poco incómodo a pesar de la decente UX del sistema operativo de Apple.

Así que me gustaría que el botón de acción pudiera mostrar rápidamente el recuento de pasos y una instantánea de la actividad con sólo pulsarlo un par de veces. Puede que haya que rebuscar un poco en la aplicación Fitness para configurarlo. Pero me imagino una situación en la que, una vez hecho esto, tendré rápidamente la información que quiero con sólo pulsar un botón en lugar de rebuscar en los menús de una aplicación que no me parece de lo más intuitiva.

También podría usarse para activar rutinas de entrenamiento y otras herramientas de seguimiento específicas de la forma física, para quienes se inclinen más por la actividad.

Un control físico de los juegos

(Image credit: Activision)

Hablando de gatillos, creo que sería genial que el botón de acción pudiera usarse con juegos como alguna forma de control de disparo físico para shooters como Call of Duty, ya que los controles de disparo de la pantalla táctil siempre me han parecido un poco nebulosos.

Además, el botón de acción podría utilizarse para activar otros controles de teclas en los juegos, especialmente en los de Apple Arcade. Imagínatelo como botón de freno en juegos de carreras, donde la posibilidad de pulsar un control físico podría transmitir mejor la sensación de frenar en seco al entrar en una curva cerrada. Lo mismo podría aplicarse a algunos juegos de ritmo.

Eliminar notificaciones

(Image credit: Future)

Odio cómo iOS maneja las notificaciones. Mantiene las alertas que ya he revisado dentro de una aplicación en el Centro de Notificaciones y puede ser incómodo descartarlas si estoy en un apuro y caminando a través de, por ejemplo, una calle llena de gente. Muy a menudo puedo terminar abriendo la aplicación de la que se trataba la notificación en lugar de eliminarla. De nuevo, aquí es donde el botón de acción podría ayudar.

En la pantalla de bloqueo, una pulsación larga del botón de acción podría servir para descartar todas las notificaciones de una sola vez. No sólo sería fácil e iniciativa, sino que me imagino que sería algo satisfactorio, en lugar de tener que hurgar en la pantalla intentando pulsar esa "X" translúcida o deslizar el dedo para que aparezca la opción "borrar". Sobre el papel, no sería gran cosa, pero mejoraría mucho mi experiencia con el iPhone.

Información contextual

(Image credit: Apple)

Dado el uso del aprendizaje automático en los teléfonos inteligentes, me encantaría que el botón de acción se utilizara para ofrecer información contextual al pulsarlo. Es decir, cuando llegue una alerta de Apple News, una simple pulsación del botón podría mostrar la noticia. O en Safari podría mostrar mis favoritos. O en la aplicación de calendario podría darme una instantánea de mi agenda de la semana o del día de una forma que me evitara tener que desplazarme.

Los iPhones ya son razonablemente buenos presentando la información que quieres gracias a la calidad de las aplicaciones nativas y del App Store. Pero el botón de acción podría ser la clave para presentar rápidamente la información que quieras basándote en la actividad de tu teléfono y de la aplicación, todo con una sola pulsación; básicamente, ideal para cuando estás en movimiento y no quieres tocar incómodamente el teléfono mientras te mueves.

Incluso si el aprendizaje automático no se pone en práctica aquí, me encantaría poder programar los botones de acción... acciones dentro de aplicaciones concretas, haciendo así que sus funciones fueran personalizadas para mí. Puede que sea una ilusión, dado que Apple tiende a limitar la personalización en iOS, pero es de esperar.