"A la gente no le importa, es así de simple": los fans de Apple están divididos sobre esta función del iPhone 15

La serie iPhone 15 está a la vuelta de la esquina, y es muy probable que se presente en el evento de septiembre de Apple, el martes 12 de septiembre.

A estas alturas, estamos bastante seguros de que conocemos algunas -si no todas- las actualizaciones clave del iPhone 15 que se anunciarán en esa fecha, pero la mayor parte del entusiasmo de los fans de Apple se ha dirigido (comprensiblemente) hacia los próximos mejores iPhones de la compañía, es decir, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Por otro lado, se espera que el iPhone 15 estándar y el iPhone 15 Plus no cuenten con varias características de nivel Pro, y una omisión, en particular, ha provocado el debate entre los usuarios de iPhone de toda la vida.

En resumen, los rumores sugieren que tanto el iPhone 15 como el iPhone 15 Plus tendrán una frecuencia de refresco estática de 60 Hz. Se espera que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max hereden la tecnología de frecuencia de refresco adaptativa de 1-120 Hz (denominada ProMotion) de sus respectivos predecesores, pero muchos fans del iPhone esperaban que Apple pusiera esta función de nivel Pro a disposición de todos los modelos de la línea iPhone 15.

Basta con decir que estos fans no están contentos. "Espero de verdad que este rumor del iPhone 15 no sea cierto, nos merecemos algo mejor", escribió Tasia Lazaridis en TechRadar, en septiembre del 2022. En agosto de este año volvimos a refelxionar sobre ello: "Porfa, Apple, no le hagas esto al iPhone 15".

Como era de esperar, la ira también se ha desatado en Internet. Un reciente post en X (ya sabes, Twitter) de @TheGalox_ dice: "Nada justifica la pantalla de 60 Hz en el próximo iPhone 15", pero, curiosamente, varias respuestas a ese post han tratado de demostrar el punto de vista de Apple sobre el asunto.

NOTHING justifies the 60hz display on the upcoming iPhone 15 | 15+ pic.twitter.com/2JYwYzEXPxAugust 27, 2023 See more

"A la gente no le importa... es así de simple", replicó un usuario, mientras que otro escribió: "La gran mayoría de la gente no nota la diferencia y les aporta un beneficio limitado/nulo [...] ¿Por qué construir algo que no supone un beneficio masivo para la gente, pero que añadirá un gran coste?".

"Esa no es la cuestión", respondió un tercer usuario. "Es una característica estándar para tener por encima de 60Hz. Al menos 90Hz".

"... excepto que la cuota de mercado del iPhone en EE.UU. es del 59%, por lo que [una frecuencia de refresco de 90Hz] no es una característica estándar", replicó otro.

Los defensores de Apple han planteado una cuestión que merece la pena recordar. Apple es una empresa -de enorme éxito, por cierto- y una empresa no tiene la obligación de equiparar sus productos a los de otras empresas del mercado sólo porque tenga la capacidad de hacerlo.

Apple presentó su tecnología de pantalla ProMotion en el iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

Apple siempre ha tratado de mantener una brecha tecnológica significativa entre sus dispositivos estándar y los de la marca Pro, y este enfoque ha dado sus frutos durante la última década.

Sin duda, añadir una frecuencia de actualización adaptable al iPhone 15 y al iPhone 15 Plus los haría más atractivos para los consumidores. Pero si esos consumidores están tan desesperados por una tasa de refresco tan alta, entonces los iPhone 15 Pro y Pro Max, más caros, están listos y esperando para entrar en sus cestas en línea (de hecho, se cree que el iPhone 15 Pro Max superará en ventas a otros modelos de iPhone 15 por un enorme margen este año).

Desde el punto de vista de Apple, mantener el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus a 60 Hz es una buena decisión comercial. Sí, las frecuencias de refresco de 120 Hz podrían ser el estándar para los smartphones de gama alta hoy en día, pero está claro que Apple no ve ningún valor en degradar el apodo "ProMotion" a "Motion", al menos por ahora.

En la actualidad, la mayor parte de los contenidos que consume el usuario medio de móviles (mensajes de texto, Instagram, Netflix, etc.) se ofrecen a 30fps, y mucho menos a 60fps. El propietario medio de un iPhone no está pidiendo a gritos una frecuencia de actualización mejor porque, en general, no sabe lo que es una frecuencia de actualización mejor (la promesa de una mayor duración de la batería del iPhone 15, por ejemplo, es mucho más atractiva de inmediato).

Cuando lo sepan, Apple estará más dispuesta a equiparar sus iPhones a los de otros fabricantes rivales. Pero por ahora, no esperes que Tim Cook perjudique la cuenta de resultados de Apple en aras del avance de la industria móvil.