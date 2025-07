Algunos teléfonos Pixel no lanzados han sido vistos en las bases de datos de la FCC e IMDA

Su presencia sugiere que estos teléfonos se lanzarán pronto

Curiosamente, sin embargo, sólo aparecen tres modelos, mientras que esperamos cuatro en la serie Pixel 10

Es probable que la serie Google Pixel 10 se lance pronto (ahora probablemente el 20 de agosto), y ahora hay otra señal de su inminente llegada, ya que tres teléfonos Google no lanzados han sido vistos en algunas bases de datos oficiales.

XpertPick (según NotebookCheck) ha encontrado listados de estos dispositivos en la base de datos de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) de Estados Unidos y en una base de datos de la IMDA (Autoridad de Desarrollo de Medios de Comunicación) de Singapur.

Este tipo de bases de datos son lugares donde los teléfonos tienen que estar listados antes de su lanzamiento, y los listados suelen aparecer bastante poco antes de que se anuncien los terminales. Así que la aparición de estos teléfonos Pixel aquí sugiere que podríamos estar a pocas semanas de la llegada de la serie Pixel 10.

Un listado de teléfonos Pixel sin anunciar en una base de datos de IMDA (Image credit: IMDA)

Mencionado por número de modelo

Cabe destacar que los dispositivos no se mencionan por su nombre. En su lugar, se dan números de modelo, con un dispositivo que se cree que es el Pixel 10 que aparece principalmente como GK2MP, el Pixel 10 Pro aparece principalmente como GEHN3, y el Pixel 10 Pro XL aparece principalmente como G45RY.

Decimos «en su mayoría» porque también hay otros números de modelo, pero XpertPick cree que son solo variantes de los teléfonos anteriores.

Sin embargo, es interesante que aparentemente solo haya tres modelos distintos listados aquí, dado que esperamos cuatro modelos Pixel 10, con el Google Pixel 10 Pro Fold probablemente también en la mezcla. Aun así, no le daríamos mucha importancia a su ausencia, ya que no hemos visto ningún otro indicio de que no se vaya a lanzar o de que vaya a llegar más tarde.

Deberíamos averiguarlo pronto de todos modos, ya que las filtraciones sugieren que la serie Pixel 10 se anunciará el 20 de agosto.

