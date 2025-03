La IA del Google Pixel 9a tiene un problema con la RAM

El Google Pixel 9a ejecuta un modelo Gemini Nano peor que el de sus hermanos

Esto limita algunas de sus capacidades de IA en el dispositivo

No hay suficiente RAM en el teléfono para ejecutar un modelo Gemini mejor

El Google Pixel 9a en muchos aspectos parece ser un teléfono impresionante, pero su lanzamiento no ha ido tan bien como Google podría haber esperado. En primer lugar, las ventas del teléfono se retrasaron debido a un «problema de calidad de los componentes», y ahora nos enteramos de que sus capacidades de IA no son tan buenas como esperábamos.

Google ha confirmado a Ars Technica que el Pixel 9a utiliza Gemini Nano 1.0 XXS para la IA en el dispositivo, en lugar del Gemini Nano XS utilizado por el resto de la serie Pixel 9 de Google. Ese “XXS” significa extra extra pequeño, por lo que es un modelo más pequeño que el extra pequeño utilizado por el resto de la línea Pixel 9.

Se trata de una gran desventaja, ya que significa que el Google Pixel 9a no es capaz de hacer las mismas cosas de IA que sus hermanos. En particular, Gemini Nano XXS es solo texto, lo que significa que, al no poder procesar imágenes, no puede ejecutar Pixel Screenshots (una aplicación que crea una base de datos de búsqueda del contenido de tus capturas de pantalla).

El Google Pixel 9a tampoco puede utilizar Call Notes, que en otros modelos Pixel 9 proporciona resúmenes de llamadas telefónicas, ya que esto requiere habilidades de procesamiento de audio que Gemini Nano XXS no posee.

Ars Technica señala, sin embargo, que los resúmenes de grabaciones en la aplicación Recorder seguirán funcionando, ya que esa aplicación crea una transcripción de texto sin usar IA, y luego Gemini Nano XXS trabaja en ese texto.

Y las tareas de IA que se ejecutan en la nube seguirán estando presentes, ya que Gemini Nano XXS es sólo para el procesamiento en el dispositivo. En teoría, Google podría ofrecer algún día procesamiento en la nube para las funciones que faltan, pero no hay indicios de que esto vaya a ocurrir, y haría que estas funciones fueran menos privadas de lo que son ahora.

Incluso cuando Gemini Nano XXS hace el trabajo, puede ser más lento que Gemini Nano XS, ya que el Pixel 9a solo lo cargará cuando sea necesario, mientras que los otros modelos de Google Pixel 9 ejecutan Gemini Nano XS en segundo plano todo el tiempo.

Un problema de RAM

Así que todo esto suena como una rebaja, pero quizás inevitable, ya que el Google Pixel 9a solo tiene 8GB de RAM, y según Google se necesitan al menos 12GB para ejecutar Gemini Nano XS. Equipar este teléfono con 4GB adicionales probablemente habría elevado el precio, y lo habría hecho menos diferenciado del Pixel 9 estándar, por lo que es comprensible que Google haya hecho este compromiso.

Sin embargo, como señala Ars Technica, Google no menciona las características que faltan en la página de producto del teléfono, por lo que es fácil imaginar que los compradores simplemente asuman que el Pixel 9a tendrá todas las mismas capacidades de IA que el Pixel 9. Es una reminiscencia de cómo Google no siempre destaca cuando algunas características del Pixel solo están disponibles en los Estados Unidos, y puede llevar decepcionar a muchos compradores.

Eso es desafortunado. Aun así, desde su chip de nivel insignia hasta una nueva cámara y una gran batería, el Google Pixel 9a todavía tiene mucho a su favor.