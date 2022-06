No hagas como yo y dejes tu teléfono al sol

Cuando llega una ola de calor, en la mayor parte de España puede haber una temperatura que nunca deja de sorprender y, a través de mi pobre móvil, he aprendido una lección por las malas.

A la pequeña terraza de mi casa le da el sol casi todo el día, así que el calor es constante y se nota si estoy fuera escuchando podcasts o navegando por Twitter.

Sin embargo, mientras trabajaba con mi MacBook Pro (opens in new tab) en la mesa al aire libre, me había olvidado de que mi iPhone estaba recibiendo todos los rayos del sol en la mesita auxiliar que tenía a mi lado, y la música se paró de repente. Pensé que estaba entrando una llamada, y no fue hasta que cogí el teléfono que vi el aviso de temperatura.

Es cierto que no solo un teléfono puede sufrir bajo el calor extremo: hay portátiles, tablets e incluso algunos altavoces que también necesitan funcionar bajo una temperatura más fresca. Pero cuando ocurren estas situaciones, hay un método útil a tener en cuenta para evitar que el sol caiga a plomo sobre tus aparatos electrónicos, y es algo que recodaré hacer la próxima vez.

Cómo evitarle un golpe de calor a tu smartphone

(Image credit: NASA)

La mayoría de fabricantes afirman que una buena temperatura para un móvil es de entre 0° - 35° Celsius. Es de suponer que mi teléfono ya estaba caliente debido a las aplicaciones que estaba utilizando en ese momento, y la luz directa del sol solo empeoró el estado del dispositivo.

En primer lugar, no hagas lo que yo hice, que fue colocarlo rápidamente en un estante de la nevera. Si bien es cierto que esto enfriará el dispositivo, podría llevarlo demasiado lejos en la dirección opuesta, o crear condensación y la acumulación de vapor de agua en el interior.

En lugar de eso, apaga el dispositivo y sácalo de la funda si la lleva puesta. Colócalo en un sitio fresco y con mucha circulación de aire, y simplemente espera.

Usamos nuestros smartphones todos los días para un montón de cosas, y aunque los gestionamos a través de su software para que las aplicaciones funcionen bien, mantenerlos a la temperatura adecuada también ayuda. Además, puedes encontrar gratuitamente varias aplicaciones que te avisarán cuando tu teléfono sobrepase la temperatura que indiques, y evitar una fritada involuntaria de chips y circuitos.

Mientras que en España tenemos actualmente un clima excepcionalmente cálido, en todo el mundo hay otros sitios que estarán en la misma situación en algunas semanas. Así que no te confíes si vas a ir de vacaciones a Reino Unido u otro país donde crees que hará mucho menos calor, y asegúrate de mantener tu dispositivo a una temperatura fresca, vayas donde vayas, y nunca lo pongas en la nevera como hice yo.

P.D.: A pesar de todo, mi móvil resucitó.