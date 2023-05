iPhone 15 Pro: las 5 razones por las que superará al iPhone 14 Pro

En septiembre compré mi primer iPhone desde el 2009. El iPhone 14 Pro (opens in new tab) por el que opté sustituyó a un Samsung Galaxy S10e al que tenía mucho cariño pero ya necesitaba jubilarse, y estoy muy contento con mi elección. Y no solo porque el teléfono de Samsung fuera un adefesio amarillo chillón.

Pero si hubiera podido hacer que mi viejo teléfono durara un año más, parece que habría sido aún más feliz. Y es que los próximos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Ultra parecen ser un gran paso adelante, mucho mayor que las habituales actualizaciones repetitivas y anuales de Apple.

Es demasiado tarde para mí, pero si estás indeciso entre comprar un iPhone 14 Pro hoy o esperar hasta septiembre, te animo a que hagas lo segundo. Te cuento por qué parece que valdrá la pena esperar.

Un chip mucho más rápido

Sí, conseguir un chip más rápido en un teléfono nuevo no es precisamente algo raro, pero la diferencia entre el A16 que impulsa la serie iPhone 14 Pro y el A17 que impulsará el iPhone 15 Pro y el UItra podría ser realmente de la noche al día.

Hay un par de razones para ello. La primera es que el chip A16 era básicamente un A15 mejorado. Al parecer, Apple tenía en mente algo mucho más ambicioso (opens in new tab), pero no pudo hacerlo funcionar sin un calentamiento excesivo y sin agotar la batería, por lo que frenó su ambición en el último momento. En su lugar, optó por algo que es sólo una modesta mejora de la generación anterior.

Eso significa que en 2023 podríamos estar recibiendo mejoras de casi dos generaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el A17 Bionic será el primer chip de 3nm de Apple (opens in new tab).

Aunque hay que tomarse con cautela las pruebas de rendimiento tan tempranas, una de estas filtraciones sugiere que el iPhone 15 Pro podría tener unas cifras de rendimiento no muy alejadas de las de los MacBook M1 de Apple (opens in new tab). Y eso sin mencionar las mejoras de eficiencia que supone pasar de los 5nm a los 3nm...

Llega el USB-C

Un cargador Lightning y un cargador USB-C junto a un iPhone 14 (Image credit: Shutterstock / charnsitr)

Como usuario de teléfonos Android desde hace mucho tiempo, el hecho de tener el que posiblemente será el último iPhone con puerto Lightning me pica un poco. Tengo la casa llena de cables USB-C, y siempre estoy buscando un cable Lightning.

Eso no será un problema para los que hagan la transición desde Android este año. Gracias a la Unión Europea, parece que todos los iPhone 15 van a salir de fábrica con un puerto USB-C por primera vez.

Esto no solo significa que tu iPhone podrá compartir pistas con todo, desde tu Nintendo Switch a tu Meta Quest 2, sino que también debería mejorar el rendimiento sin fin.

No solo podríamos ver mejoradas por fin las actuales velocidades de carga de 27W, sino que las velocidades de transferencia de datos también se dispararían: se rumorea 20Gbps para el Pro y 40Gbps para el Ultra (opens in new tab). Frente a eso, tenemos algunos temores sobre lo que USB-C podría significar para el coste de los cargadores de iPhone.

Por fin una buena fotografía de larga distancia

El sistema de triple cámara de la serie iPhone 14 Pro (Image credit: Apple)

Los iPhones no se quedan atrás en el departamento fotográfico, pero en lo que se refiere a las tomas a larga distancia están en desventaja natural con respecto a los Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) y Xiaomi 12s Ultra debido a las lentes periscópicas de estos rivales.

Los actuales buques insignia de iPhone tienen un zoom óptico máximo de 3x, pero una cámara periscópica (como se rumorea para el iPhone 15 Ultra) podría cambiar las cosas radicalmente, como señala nuestro redactor jefe de EE. UU. en su reciente artículo de opinión sobre por qué el iPhone necesita al menos un zoom óptico de 10x.

En resumen, una lente periscópica utiliza un truco de espejos para crear más espacio para las lentes de zoom, lo que hace que las fotografías a larga distancia sean más nítidas y tengan mejor aspecto. El resultado es que un iPhone con esta tecnología se aseguraría fácilmente el primer puesto en nuestra lista de los mejores teléfonos con cámara gracias a esta probable actualización.

Una estructura más sólida y cómoda

Image 1 of 4 Render del iPhone 15 Pro obtenido por 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) Renders del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra obtenidos por 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) Renders del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra obtenidos por 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) Renders del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra obtenidos por 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac)

Otra mejora que podría ser exclusiva del iPhone 15 Ultra es una carcasa de titanio.

Apple ya ha utilizado el titanio en algunos de los mejores Apple Watch, y es preferible al acero inoxidable que se utiliza actualmente en los iPhone gracias a su ligereza y resistencia. Además, le dará al teléfono un aspecto atractivo y de primera calidad.

También se habla de que la gama iPhone 15 tendrá un nuevo aspecto ligeramente más curvado (opens in new tab). Es cierto que estéticamente es una cuestión de preferencias personales, pero también podría hacer que los nuevos terminales fueran más cómodos en la mano, con menos bordes afilados.

El (improbable) regreso del TouchID

El rumor de que TouchID podría volver (no en forma de botón físico, sino con tecnología de huella dactilar bajo la pantalla) ha estado dando vueltas durante años. A estas alturas, parece improbable (opens in new tab), e incluso si pareciera algo seguro, sólo lo creería cuando lo viera.

Sin embargo, el regreso de TouchID sería algo digno de celebrarse. Y el sueño del 2023 sigue vivo.

No me malinterpretes: Face ID funciona de maravilla para un autónomo como yo que tiene que comprobar su aplicación bancaria varias veces a la semana. Pero con la llegada del buen tiempo, he descubierto que las gafas de sol suponen un problema para esta fiable autenticación, y estaría bien poder usar mi huella dactilar como plan B.

Saber esperar es importante

Es probable que no todos estos rumores se hagan realidad, especialmente el último. Así son las filtraciones.

Pero el caso es que, a falta de cinco meses para la aparición casi segura de la gama iPhone 15, no está de más disfrutar de la anticipación y pensarlo bien antes de actualizarse.

¿En el peor de los casos? Es una actualización mínima y puedes ahorrarte unos euros comprando un iPhone 14 Pro de oferta en septiembre. Pero apuesto a que la espera merecerá la pena.