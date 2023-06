Con el Garmin Epix Pro he empezado a hacer sprints en pendiente, aunque los odiaba

Desde que conseguí terminar una media maratón hace un mes, no he salido mucho a correr. En vez de eso, he estado disfrutando del hecho de que no tengo que correr si no quiero, utilizando ese tiempo en el gimnasio, haciendo yoga y levantando pesas para variar un poco. Como resultado, mi bolsa de entrenamiento huele un poco a proteína en polvo en lugar de a sudor y plátanos, y el número de carreras se ha reducido a una o dos a la semana, y la verdad es que últimamente apenas he pasado de los 6 kilómetros.

Sin embargo, todo eso ha cambiado con el lanzamiento de dos nuevas incorporaciones a la lista de los mejores relojes Garmin: el Garmin Fenix 7 Pro y el Garmin Epix Pro. Tuve la suerte de probar el Fenix 7 Pro poco antes de su lanzamiento, y ahora tengo el Garmin Epix Pro en mi muñeca. El hardware es muy similar al del Fenix 7X y el Garmin Epix (Gen 2), con algunas funciones nuevas. Las más destacables para mí han sido dos nuevas métricas: Puntuación de Resistencia y Puntuación de Pendiente.

¿Qué es la Puntuación de Resistencia de Garmin?

(Image credit: Future)

Garmin define la Puntuación de Resistencia como "una función de determinados dispositivos Garmin diseñada para relacionar la forma física, el entrenamiento y la capacidad de mantener el rendimiento durante periodos prolongados. Tu puntuación de resistencia es un número dinámico que aumenta y disminuye para reflejar los cambios en tu resistencia".

Garmin solía medir esto con una simple cifra de VO2, que muchos de los mejores smartwatches pueden ofrecer. El VO2 máximo indica la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede utilizar durante el ejercicio: por lo general, cuanto más oxígeno puedes utilizar, más eficiente eres.

Sin embargo, Garmin afirma que el VO2 máximo es solo la mitad del cuento: tu puntuación de resistencia también tiene en cuenta tu historial de actividad y el nivel de exigencia de tus entrenamientos, para crear una puntuación que fluctúa constantemente entre 1 y 9999.

Las puntuaciones de resistencia de Garmin van desde "recreativo" en su punto más bajo hasta "élite" en el más alto. Puedes ver la lista completa de puntuaciones clasificadas por edad y sexo aquí.

¿Qué es la Puntuación de Pendiente de Garmin?

(Image credit: Izf / Shutterstock)

La Puntuación de Pendiente es otra novedad de Garmin y, como habrás adivinado, mide lo bueno que eres (o lo que probablemente seas) corriendo cuesta arriba, también en función de tu VO2 máximo y tu historial de entrenamiento.

Utilizando los datos GPS de tus carreras, tu reloj busca y registra segmentos de subidas con una pendiente de esfuerzo del 2% o superior. Estos datos proceden de tus carreras, cortas o largas, y se combinan con tu VO2 máximo para obtener una única y concisa puntuación en pendiente.

Por supuesto, la Puntuación de Pendiente no sólo se refiere a correr cuesta arriba: también es un indicador de la potencia de la parte inferior del cuerpo, del potencial de velocidad explosiva y de un mayor esfuerzo en tramos llanos. Las métricas de Puntuación de Pendiente se obtienen tras dos semanas de entrenamiento constante y van de 1 a 100, con una clasificación de "recreativo" en el extremo inferior y de "élite" en el superior. Puedes consultar la lista completa de clasificaciones de Puntuación de Pendiente aquí.

La paradoja del observador

Como ya he mencionado, no he corrido mucho últimamente, pero he vuelto a ponerme un Garmin después de unas semanas de correr poco y casi nada. He querido poner a prueba las nuevas métricas de Garmin para hacerme una idea de cómo funciona el reloj, pero la propia naturaleza de tener una Puntuación de Pendiente como métrica cuantificable me ha animado a entrenar.

Como cualquier deporte, correr puede dividirse en secciones, en las que el rendimiento de cada atleta difiere. Por ejemplo, cuando me entreno para una carrera larga, se me dan bien las carreras de resistencia, pero no tanto los sprints. Cuando paso más tiempo en el gimnasio o en la esterilla de yoga, puede que mejore mi velocidad explosiva de tanto hacer sentadillas, pero mi resistencia caerá en picado como resultado de pasar menos tiempo trotando.

Nunca me había planteado entrenar en una zona específica para mejorar corriendo cuesta arriba. Pero ahora que sé que el Garmin generará una Puntuación de Pendiente en menos de dos semanas, me apetece tener uno bueno. Así que aquí estoy, buscando deliberadamente rutas demasiado accidentadas e integrando sprints en cuesta (que son horribles casi siempre, e incluso mortales en el calor del verano) porque sé que Garmin me va a juzgar por mi rendimiento en cuesta. Dios, lo odio.

Tengo la ligera sospecha de que no soy el único usuario de Garmin que se dejará influenciar tan fácilmente. El simple hecho de disponer de las opciones de puntuación en cuestas y puntuación de resistencia animará a la gente a intentar mejorar en esas áreas específicas de la carrera. A nadie le gusta correr mal.

Ahora mismo, sin embargo, esas puntuaciones sólo están disponibles en relojes nuevos de gama alta, así que imagino que la mayoría de la gente que se gasta más de 800€ en un reloj de fitness ya se le dará bien desde antes lo de correr cuesta arriba, aunque saber concretamente cómo de bien, siempre es un aliciente interesante.