Windows 11 todavía no ha salido, pero según Microsoft ya es tremendamente popular

Windows 11 se lanzará al público más adelante este año, y la versión preliminar del nuevo sistema operativo ya es realmente popular, según ha afirmado el CEO de Microsoft.

Satya Nadella ha hecho estas declaraciones durante una llamada a los inversores, y ha dicho que Windows 11 ha despertado un gran interés y que su versión preliminar ya ha sido descargada más veces que cualquier otra versión de Windows.

Según informa el portal Windows Latest, Nadella dijo: "Más personas han descargado la versiones preliminares de Windows 11 que de cualquier otra versión de Windows en toda la historia de nuestro programa Insider. Y junto con nuestro ecosistema OEM, estamos emocionados de llevar Windows 11 a más ordenadores a finales de año."

Cabe destacar de estas declaraciones, que parecen confirmar que Windows 11 llegará a los PCs en 2021, que es lo que dijo Microsoft en un principio (aunque esto confirma que no ha sido retrasado).

Análisis: ¿realmente esta triunfando Windows 11?

No está mal la confirmación de que todavía se están cumpliendo los plazos y que Windows 11 realmente llegará cuando se supone que tiene que hacerlo. Pero también es verdad que solo ha pasado un mes desde que dijeron cuándo iban a lanzarlo, por lo que todavía era difícil que hubieran surgido problemas que lo retrasaran.

Claro que no hay que olvidar que a finales de 2021 es cuando se empezará a lanzar Windows 11 de forma pública, y que es un proceso escalonado: no todos los equipos recibirán la actualización a la vez (al igual que suele pasar con las actualizaciones de Windows 10). Lo más seguro es que realmente no recibas Windows 11 hasta principios de 2022, y cuándo exactamente será esto, dependerá de lo bien que vaya el lanzamiento y la llegada del nuevo sistema operativo a los distintos ordenadores. Por ejemplo, que surjan demasiados errores del sistema en los distintos equipos podría retrasar todo el proceso.

También es muy interesante la gran cantidad de descargas que se están haciendo de la versión preliminar de Windows 11, pero tampoco es que nos sorprenda. Se suponía que Windows 10 sería la última versión de Windows, por lo que evidentemente cuando saltó la noticia de un nuevo sistema operativo, estaba claro que todo el mundo querría ver cuanto antes qué ofrece el nuevo producto de Microsoft.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el interés de los usuarios ha aumentado debido a la controversia que rodea a Windows 11, y esa es otra causa por la que ha habido tantas descargas. Esas polémicas de las que hablamos son, por ejemplo, los cambios en los elementos clásicos del SO como el menú de inicio, o que hayan alineado todo al centro (lo que le da un aspecto similar a Chrome OS), así como su diseño que parece inspirado en los Mac.

Sin dudas, todo esto ha aumentado la curiosidad de la gente, que han querido averiguar cómo se ven esos cambios exactamente. Además, con todo lo que se ha hablado sobre qué requisitos eran necesarios para instalar Windows 11, más de uno ha querido salir de dudas ya y comprobar si su equipo era compatible.