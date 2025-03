Microsoft añade la edición y compresión de imágenes a su función Windows Share, y yo no podría estar más contento

La beta 23H2 de Windows 11 de Microsoft tiene una nueva función de edición y compresión de imágenes en Windows Share

No está claro si esto llegará a otras actualizaciones de características distintas de la 23H2

Esto podría dejar obsoleta la herramienta de recorte, ya que es posible recortar, ajustar y filtrar

Microsoft ha sido objeto de críticas recientemente debido a sus problemas con Windows 11 24H2 - pero afortunadamente traemos algunas buenas noticias de actualización de Windows 11, ya que se informa de la introducción de nuevas características para compartir imágenes y capacidades de edición.

Visto por phantomofearth en X, Microsoft traerá la edición y compresión de imágenes a su función Windows Share, según destaca Windows Report. Esto permitirá a los usuarios recortar y ajustar imágenes sin utilizar la herramienta de recorte, al tiempo que tendrán acceso a la compresión de archivos.

Es importante señalar que esto se encontró en la beta de Windows 11 23H2 (Microsoft todavía está actualizando versiones anteriores de Windows 11), por lo que aún no está disponible para todos los usuarios - tampoco está claro si estas útiles herramientas llegarán sólo a 23H2 o si estará disponible para otras actualizaciones de características. Se trata de un avance ideal para quienes deseen compartir imágenes mucho más grandes en cuanto a tamaño de archivo.

Sería aún mejor si resultara posible la compresión de vídeo y de archivos en general: eliminaría la necesidad de buscar distintos sitios de compresión de archivos, lo que ahorraría mucho tiempo a los usuarios. Aunque probablemente sea mejor esperar a que Microsoft lo implemente por completo en 23H2 (o en otras actualizaciones de funciones si es posible), puedes acceder a la función antes de tiempo uniéndote al Programa Windows Insider para acceder a la beta de 23H2.

Windows 11 23H2 es un soplo de aire fresco, y esta función beta es otra razón por la que

Después de haberme enfrentado a un montón de problemas con Windows 11 24H2, hace poco volví a Windows 11 23H2 -el controlador Game Ready 572.70 de Nvidia me obligó a hacerlo, ya que me producía pantallas negras al arrancar- y estoy más contento que nunca.

Los extraños errores, las ralentizaciones y los problemas de compatibilidad con los juegos ya no son una carga y por fin puedo usar mi PC como es debido. Es más que probable que surjan problemas con las actualizaciones de funciones, pero la 23H2 es la apuesta más segura por el momento (aparte del extraño error de uso del 100% de la CPU).

Aunque no estoy utilizando la beta 23H2, hace tiempo que quería que Microsoft implementara esta actualización de Windows Share, más concretamente para vídeos y otros archivos, en lugar de depender de otro software o de sitios web gratuitos en línea para hacer el trabajo. Por supuesto, la compresión de archivos mucho más grandes es una petición mucho mayor, pero este es un gran punto de partida.

No sé cuándo volveré a actualizar mi sistema (si es que no me obligan a hacerlo), del mismo modo que no actualizaré los controladores de mi GPU hasta que sepa que mi sistema está a salvo de las BSOD.

Si Microsoft consigue que 24H2 vuelva a funcionar bien y la nueva función de compresión de archivos se puede utilizar en otros tipos de archivos, por fin podré dejar de quejarme; esperemos que ocurra cuanto antes.