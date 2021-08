Una nueva película de Star Wars será dirigida por Taika Waititi de Thor: Ragnarok

Lucasfilm ha confirmado una nueva película de Star Wars que será dirigida por Taika Waititi, quien también hizo Thor: Ragnarok. La película, aún sin título, es un estreno para cines, y Waititi coescribirá la película con Krysty Wilson-Cairns, quien ganó un Bafta por su trabajo como guionista en 1917.

No se ha dado una fecha de lanzamiento para la película, lo que indica que este es un proyecto diferente a la película de Star Wars ya programada para finales del 2022. Dicho esto, es posible que Lucasfilm no pueda entrar en estos detalles todavía.

Waititi ya tiene conexiones con el universo de Star Wars. Dirigió el Capítulo 8 de The Mandalorian e interpretó la voz del personaje IG-11 en la serie. El próximo proyecto de dirección de Waititi antes de este será Thor: Love and Thunder en el 2022. Puedes ver a Waititi hablando sobre su relación con Star Wars en la nueva serie de documentales de Disney+, Disney Gallery: The Mandalorian.

Lucasfilm anunció el proyecto en el Star Wars Day.

También confirmó informes anteriores de que una nueva serie de Star Wars para Disney+ estaba en proceso, con la co-creadora de Muñeca Rusa, Leslye Headland. Headland trabajará como showrunner en el proyecto aún sin título... pero tampoco hay fecha de lanzamiento.

Star Wars tras el Episodio 9

Tras el lanzamiento de El Ascenso de Skywalker había muchas dudas sobre el futuro de Star Wars en la pantalla grande, con Lucasfilm apostanto proyectos para televisión como las próximas series de Cassian Andor y Obi-Wan en Disney+. Ahora parece estar un poco más claro.

Waititi es un director tremendamente divertido. Especialmente recomendable (por haber pasado desapercibida para el gran público) es su película del 2014, Lo Que Hacemos En Las Sombras, una especie de falso documental en clave de comedia de terror sobre la vida cotidiana de un grupo de vampiros. Con Thor: Ragnarok sorprendió a crítica y público con su capacidad de reinventar un personaje ya consolidado, y de mezclar ciencia ficción, humor y un maravilloso estilo personal. Es en este film donde demuestra estar sobradamente capacitado para dirigir una fantasía espacial, dinámica, colorida e intensa, lo cual le allanó el camino y representó su sólida candidatura para involucrarse en un proyecto como el que va a liderar.

Su episodio de The Mandalorian es uno de los que destacan. Esta es una señal muy positiva y emocionante para el futuro de las películas de Star Wars. Es posible que Waititi de un nuevo giro al estilo narrativo y argumental de la saga, como ya hizo con la tercera entrega de las aventuras del Dios del Trueno, pero tras la última trilogía ambientada en "una galaxia muy, muy lejana", los fans de Skywalker y compañía ya están curados de espanto con los cambios incongruentes respecto a la continuidad de la historia. Y realmente esta podría ser una nueva esperanza para que las películas Star Wars vuelvan a ser algo que nos emocione.