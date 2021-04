Una nueva actualización de Windows 10 está causando grandes problemas

Algunos usuarios de Windows 10 se están enfrentando a serios problemas tras el lanzamiento de la nueva actualización "KB5001330", a algunos les da error hasta la instalación de la propia actualización.

Al principio de esta semana, Microsoft publicó la lista de las nuevas actualizaciones para Windows 10 que se lanzarán en abril de 2021, incluida la KB5001330 para la versión 20H2/2004 del sistema. Es obligatoria y está destinada a solventar los errores causados por una actualización anterior, así como los problemas con las impresoras.

El portal Windows Latest ha informado que ha habido muchas quejas, tanto en su mismo foro como en redes sociales, de gente a las que les está dando problemas dicha actualización, y algunos no han podido ni instalarla.

También ha habido varios comentarios al respecto en Windows Insider; un usuario dijo "me falla constantemente la instalación de la actualización KB5001330 con código de error 0x800f0984. Me pasa en mi Surface Studio 2 y en la Surface Pro 7. Es el segundo mes consecutivo que Microsoft ha sido incapaz de instalar las actualizaciones acumulativas en mis máquinas. La instalación se para al 20%, luego otra vez al 73% (el mes pasado al 40%), y finalmente al 100% da error".

De momento, se ha informado de los siguientes códigos de error:



0x800f081f

0x800f0984

0x800f0922

Problemas con el rendimiento de los juegos y pantalla azul de la muerte

En Reddit también se ha hablado del tema, ya que varios usuarios han dicho que están teniendo problemas con sus videojuegos, tales como parpadeos en la pantalla, bajadas importantes de los fps e incluso juegos que se cierran del todo.

Se ha descubierto que la causante de estos problemas es la actualización, porque su desinstalación los ha resuelto.

"Esta actualización también me estaba dando problemas en forma de parpadeos de pantalla y parones en juegos donde esto normalmente nunca sucedía, con o sin Vsync activado", comenta un usuario. "A mi también se me solucionó el problema al desinstalar la actualización, y probé instalarla de forma separada para confirmar que la actualización era realmente la culpable. Suena más o menos al mismo problema que el tuyo. Espero que Microsoft investigue el problema", escribió un usuario.

Un antiguo error volviendo a aparecer

Algo más preocupante todavía, es la reaparición del "problema temporal con la cuenta de usuario", que ya fue reportado a finales de 2020, causando que los usuarios tuvieran que iniciar sesión con una cuenta de invitado, al haberse borrado los datos de usuario y los ajustes.

Windows Latest publicó que un usuario dijo: "Me sale el mensaje: 'el servicio de perfil de usuario falló al iniciar sesión. El perfil de usuario no puede ser cargado'. No puedo iniciar sesión en mi ordenador desde la última actualización".

Si la actualización KB5001330 te está dando problemas, sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para desinstalarla y que tu dispositivo vuelva a funcionar bien.



Abre la Configuración de Windows 10.

Pincha en ‘Actualización y seguridad'.

Pincha en ‘Windows Update’

Pincha en ‘Ver historial de actualizaciones’.

Pincha en ‘Desinstalar las actualizaciones’ y selecciona la KB5001330 para desinstalarla.

Reinicia el ordenador.

En los últimos meses ha habido bastantes problemas con las actualizaciones de Windows 10, y prácticamente hay errores con cada nueva actualización.

Microsoft no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el asunto, pero como los problemas se pueden solucionar fácilmente desinstalando la actualización (normalmente), no te aconsejamos dejar de instalarlas.