Una filtración del Google Pixel Fold sugiere un rendimiento a la altura del Pixel 7 Pro

Aunque Google todavía no ha anunciado su esperado teléfono plegable, es posible que por fin tengamos la primera pista de lo potente que será este nuevo móvil.

No se espera que el Google Pixel Fold (opens in new tab) se lance hasta mayo de 2023 (según los últimos rumores (opens in new tab)), pero eso no ha impedido que haya surgido una filtración sobre el rendimiento que supuestamente ofrecerá el plegable.

Según una publicación de Geekbench (opens in new tab), una web donde los usuarios pueden subir resultados de puntuaciones de rendimiento de diversos productos, como móviles y ordenadores, alguien ha enviado una puntuación de un dispositivo llamado Google Felix, que ejecuta Android 13. Aunque Google todavía no tiene ningún dispositivo conocido como Felix, se cree que es el nombre que se asocia a su próximo teléfono plegable, lo que sugiere que este es nuestro primer vistazo a lo que el esperado móvil es capaz de ofrecer.

En la publicación, vemos que el Google Felix utiliza el mismo procesador de 8 núcleos (el Tensor G2 de Google) que tienen el Google Pixel 7 (opens in new tab) y el Google Pixel 7 Pro (opens in new tab), y que viene con la misma cantidad de RAM que el Pro. Con eso en mente, era de esperar que el móvil llamado Felix haya conseguido una puntuación dentro del rango que hemos visto (opens in new tab)para el Pixel 7 Pro.

Suponiendo que el Google Felix sea realmente el Google Pixel Fold, esta puntuación sugiere buenas noticias para cuando el plegable se lance en 2023.

El rumoreado diseño del Google Pixel Fold (Image credit: FrontPageTech)

Dicho esto, todavía tenemos que coger toda esta información con pinzas. Por un lado, aún no podemos estar seguros de que se trate del Pixel Fold, ya que podría ser cualquier smartphone de Google que se esté desarrollando bajo el nombre en clave Google Felix. Por otro lado, aunque los resultados de benchmarks (software de análisis) pueden darnos pistas, no son infalibles a la hora de comparar dos dispositivos.

Con esto queremos decir que, aunque el Pixel 7 Pro y el Felix consigan una puntuación similar en los benchmark, podrían tener un rendimiento muy diferente en la vida real, ya que hay factores que pueden influir. Dada su rumoreada pantalla principal OLED de 7,6 pulgadas, el Google Felix/Pixel Fold podría ser menos eficiente energéticamente que el 7 Pro, lo que provocaría un menor rendimiento en condiciones normales de uso.

Además, estas especificaciones no son las únicas que importan. Los Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab)y Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) ofrecen un rendimiento similar a los Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) y Galaxy S21 Ultra (opens in new tab) respectivamente (los buques insignia de la compañía cuando se lanzaron los teléfonos plegables). Sin embargo, tanto la cámara como la capacidad de la batería de los teléfonos plegables son inferiores a las de los Ultra, y eso que los plegables son más caros. Por lo tanto, no nos sorprendería que el Google Pixel Fold tuviera que hacer sacrificios similares en términos de otras especificaciones para adaptarse a su diseño.

Tendremos que esperar a ver qué anuncia Google en 2023, si es que presenta un Pixel Fold, pero sea como sea es inevitable que esta filtración nos emocione un poco. Si el Pixel Fold puede igualar el rendimiento del Pixel 7 Pro sin hacer demasiados sacrificios, Google podría estar a punto de regalarnos uno de los mejores teléfonos plegables (opens in new tab)lanzados hasta la fecha.