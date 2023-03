Un nuevo móvil plegable de Samsung podría venir con una pantalla más grande - y más problemas

Samsung podría ampliar su gama de teléfonos plegables este año con un modelo totalmente nuevo que tendrá dos bisagras en vez de una, y podría venir con una pantalla del tamaño de una tablet.

En la actualidad, Samsung ofrece dos opciones para quienes quieran hacerse con un móvil plegable. Los modelos Z Flip (opens in new tab), que son de tipo concha, parecen teléfonos normales cuando están abiertos, pero se pueden doblar por la mitad para guardarlos en un espacio más compacto, mientras que los Z Fold (opens in new tab) cerrados tienen el tamaño de un teléfonos normal pero se abren como un libro para ofrecer a los usuarios una pantalla más grande, por lo que son un poco más voluminosos.

El rumoreado nuevo teléfono de triple plegado sería en realidad una ampliación de la línea Z Fold existente, añadiendo un panel plegable adicional para que podamos llevar en el bolsillo (o probablemente en la mochila) una pantalla aún mayor.

En diciembre de 2021, aparecieron patentes de Samsung que describían un teléfono así, y en el MWC 2023 Samsung Display (la división de Samsung dedicada a las pantallas) hizo una demostración de una pantalla Flex G de triple plegado. Ahora, el filtrador Yogesh Brar (opens in new tab) afirma que Samsung podría usar esta tecnología en sus propios dispositivos este año (vía Android Authority (opens in new tab)).

Las filtraciones de este tipo siempre deben tomarse con cautela, pero a juzgar por las evidencias, parece probable que Samsung lance un teléfono de triple plegado en algún momento del futuro, si no es en 2023.

¿Es un triple plegado pasarse de pliegues?

Un teléfono de triple plegado tendría sus ventajas, pero también sus inconvenientes.

Comparado con los actuales Flip y Fold de Samsung, un teléfono de triple plegado debería poder ofrecer una pantalla del mismo tamaño que algunas tablets. Además, cuando el dispositivo está cerrado del todo, podría seguir ofreciendo a los usuarios una pantalla exterior del tamaño de la de un teléfono normal, dependiendo de cómo se cierre. Esto sería genial, porque otros plegables suelen ofrecer pantallas muy pequeñas, con funcionalidad limitada, cuando están plegados, pero un móvil de triple plegado podría tener uno de sus tres paneles al descubierto.

(Image credit: Samsung Display)

Dicho esto, añadir un panel extra significaría que el dispositivo sería más voluminoso que el Z Fold, lo que podría perjudicar su atractivo como opción "compacta". Además, las pantallas plegables suelen ser más sensibles al desgaste que las pantallas típicas de los móviles debido al material del que están hechas, así que aunque un dispositivo así tenga sus ventajas y pueda resultar útil, tener una pantalla constantemente expuesta también podría hacerlo más propenso a sufrir daños.

En este sentido, aunque Samsung se ha esforzado mucho por reducir la debilidad causada por los pliegues en los teléfonos, aún no ha alcanzado la perfección. Añadir un pliegue más supondría una fuente adicional de problemas potenciales, lo que podría hacer que su teléfono de triple plegado trajera más problemas que beneficios.

Sea como sea, si lanzan un móvil plegable de triple plegado, ya sea por parte de Samsung o de otra marca, y consiguen solucionar los problemas que trae su formato, entonces el dispositivo podría convertirse en uno de los mejores móviles plegables (opens in new tab) del mercado.