Apple trabaja en un ingenioso truco para proteger la pantalla del iPhone plegable

El desarrollo del iPhone plegable parece seguir adelante, ya que una solicitud de patente descubierta recientemente sugiere que Apple está buscando una forma de proteger mejor su dispositivo de las caídas.

Disponible en la web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (opens in new tab), la solicitud se llama Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection. Es un trabalenguas, pero describe sucintamente cómo Apple puede tratar de minimizar los daños a la pantalla. Según se describe, el dispositivo tendrá algún tipo de sensor en su interior, como un acelerómetro. Si detecta que el iPhone se está cayendo, el sensor enviará una señal a un "mecanismo de cierre ajustable electrónicamente" para que el teléfono se cierre rápidamente.

La aplicación indica que el mecanismo puede no cerrarse del todo si el iPhone está demasiado cerca del suelo, dejándolo parcialmente abierto. Pero no pasa nada, ya que, según la patente, "incluso doblar la pantalla en un ángulo inferior a 180 grados puede ofrecer cierta protección". Al menos, el impacto se producirá en los laterales y no directamente en la pantalla.

Explorando nueva tecnología

Otro enfoque que Apple está estudiando en la aplicación es la bisagra. El iPhone plegable puede consistir en dos pantallas separadas que se conectan entre sí cuando el dispositivo está desplegado en lugar de tener una bisagra normal en el centro. Así, cuando el teléfono está cerrado, la pantalla superior se separa de la inferior, lo que se supone que ayuda a la protección. Es difícil decirlo con seguridad porque el documento no describe cómo funcionará exactamente. Más bien, la solicitud explica cómo pueden funcionar las cosas en el teléfono.

Gran parte del documento de la patente habla de las capacidades del iPhone plegable. Por ejemplo, el sensor detrás de la protección contra caídas puede consistir en "acelerómetros, giroscopios, brújulas y/u otros componentes'' para detectar el movimiento. Sin embargo, Apple no apunta directamente a ninguna tecnología específica. Lo más importante para la empresa es que los mecanismos internos sean capaces de detectar cuando la velocidad de caída "supera un umbral predeterminado" para cerrarse automáticamente. Queda por ver si el dispositivo es realmente capaz de registrar una caída lo suficientemente rápida como para cerrarse por completo.

Disponibilidad

Los rumores de un iPhone plegable (opens in new tab) circulan por Internet desde hace unos tres años. A lo largo de ese tiempo, se han filtrado otras patentes y hemos podido ver cómo cambiaba el concepto del dispositivo en tiempo real. Un diseño "tenía dos bisagras para unas hipotéticas tres pantallas" que permitían plegar el teléfono en forma de Z. Otro prototipo experimentaba con una pantalla de papel electrónico. Sin embargo, no esperemos que el "iPhone plegable" salga pronto al mercado. Las últimas filtraciones apuntan a un lanzamiento en el 2025, así que tienes tiempo de sobra para ahorrar para lo que probablemente será un smartphone muy caro.

Si quieres algo ya, echa un vistazo a la lista de TechRadar de los mejores teléfonos plegables del 2023 (opens in new tab).