El primer iPhone plegable de Apple podría pasar por completo de los botones físicos

La adopción por Apple de la pantalla táctil en su primer iPhone marcó un antes y un después en el atractivo de esta tecnología, y la compañía podría estar preparándose para ir un paso más allá con futuros modelos de iPhone y, potencialmente, con su primer iPhone plegable.

Según Apple Insider (opens in new tab), Apple ha obtenido una patente (opens in new tab) para el desarrollo de botones táctiles de estado sólido que permitirían a los usuarios navegar por un iPhone utilizando sus bordes, en lugar de su pantalla.

Bajo el título "Electronic Devices With Display And Touch Sensor Structures" (Dispositivos electrónicos con pantalla y estructuras de sensores táctiles), la patente detalla cómo "los circuitos de control, las baterías y otros componentes" se situarían dentro de "las paredes" del chasis de un iPhone. Estas paredes "pueden tener partes opacas y partes transparentes", continúa el documento, que "pueden incluir plástico opaco, metal, materiales compuestos de fibra y capas de otros materiales."

Ya habíamos informado anteriormente sobre rumores que sugerían que el iPhone 15 (concretamente, los modelos Pro y Ultra) podría contar con botones hápticos de volumen y encendido que no se mueven físicamente, y esta nueva patente de Apple echa más leña al fuego.

Se rumorea que los botones táctiles aparecerán en el iPhone 15 (Image credit: United States Patent and Trademark Office)

Pero aún más interesante es la solución de Apple para los botones de físicos en un posible dispositivo plegable. Junto a ilustraciones básicas de lo que bien podría ser un iPhone plegable, Apple explica cómo los sensores táctiles se situarían dentro de "paredes laterales" (en lugar de paredes convencionales) formadas por "finas líneas metálicas lo suficientemente pequeñas como para ser invisibles a los ojos."

Apple illustrates how solid-state buttons might work on a foldable device (Image credit: United States Patent and Trademark Office)

¿Una opción de visualización más eficaz?

En la nueva patente, Apple llega incluso a explicar por qué los botones hápticos e imperceptibles podrían ser preferibles a los botones físicos en los futuros iPhones. "Puede ser difícil en los móviles convencionales recoger la entrada táctil de un usuario y mostrar imágenes para un usuario de manera eficiente", se lee en el documento. "Por ejemplo, cuando un usuario proporciona entrada táctil a una pantalla táctil, la mano del usuario puede bloquear las imágenes que se están mostrando en la pantalla".

"En aplicaciones de juegos y otras aplicaciones", continúa Apple, "puede ser deseable utilizar un sensor táctil en la superficie trasera para recoger la entrada táctil mientras se muestra la información visual asociada en una pantalla en la superficie frontal opuesta del dispositivo."

Cabe señalar que no es la primera vez que Apple coquetea con la idea de botones táctiles para el iPhone. Informamos sobre la posibilidad de una pantalla envolvente para el iPhone 8 allá por 2016, pero la línea actual del iPhone 14 sigue manteniendo una estructura de chasis convencional.

Dicho esto, incluso si Apple no reinventa la pantalla táctil con su próxima cosecha de iPhones, es emocionante ver que la compañía está teniendo en cuenta activamente los diseños móviles plegables en sus nuevas solicitudes de patentes. Quizá no pase mucho tiempo antes de que el gigante tecnológico presente un dispositivo que pueda competir con los mejores teléfonos plegables del mercado, aunque no esperamos ver un iPhone Flip hasta dentro de unos años.