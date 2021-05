Sony admite que es probable que los problemas de stock de PS5 continúen en 2022

Sony ha confirmado que los problemas de reabastecimiento de PS5 bien podrían continuar en el año próximo, según un informe de Bloomberg que cita un reciente informe de analistas.

Hablando bajo condición de anonimato, varios analistas han informado que Sony ha confirmado que está luchando por mantenerse al día con la demanda de la PS5 debido a la escasez de componentes necesarios para crear la consola.

"No creo que la demanda vaya a bajar este año e incluso si producimos muchas más unidades de PlayStation 5 en el año próximo, nuestra oferta no va a alcanzar la demanda", habría dicho Hiroki Totoki, director financiero del Grupo Sony en una sesión informativa privada.

Sin embargo, en la reunión Sony también admitió que necesita mejorar la producción lo antes posible para tener más consolas en los estantes de las tiendas de todos los países, ya que la PS5 sigue teniendo una demanda no cubierta en todo el mundo.

La PS5 tiene como objetivo superar las ventas de la PS4

El objetivo de la sesión informativa pareció ser calmar los nervios de los analistas y del mundo financiero en general, y Totoki se encargó de disipar las preocupaciones sobre que el interés de PS5 caería a medida que el mundo va saliendo de la pandemia de Covid-19, y el director financiero siendo citado diciendo que "la cuota de mercado y la reputación de PlayStation mantendría alta la demanda".

Sin embargo, aunque las ventas de la consola PS5 se han disparado (a pesar de la falta de stock), la marca no ha podido capitalizar el bloqueo tanto como le gustaría.

Debido a que las personas se vieron obligadas a quedarse en sus casas, muchos recurrieron a plataformas de juegos online y compraron títulos digitalmente, sin embargo, Sony confirmó a los analistas que los usuarios activos en PlayStation Network cayeron de 114 millones a 109 millones de un año a otro, y las compras de juegos se redujeron también en el mismo punto en el 2020, cuando se impuso el confinamiento en muchos territorios clave.

El director financiero de Sony reiteró que la compañía había vendido casi 8 millones de consolas PS5 desde el lanzamiento a finales del 2020, y apunta a vender casi 15 millones para abril del 2022.

Eso está muy por detrás de la PS4, que ha vendido casi 116 millones de consolas desde su lanzamiento en 2013, pero Sony confía en que las funciones de próxima generación de la PS5 la ayudarán a superar esa cifra antes del 2028.

Análisis: la demanda de PS5 no es algo malo

Si bien no es lo ideal que Sony no pueda darles a los consumidores lo que quieren, lo que ha provocado meses de tensión hasta ahora, una consola que no se puede comprar envía un mensaje muy fuerte. Les dice a los consumidores que la PS5 es claramente un buen producto que supera al propio marketing y es probable que Sony no quiera perder esa atracción a corto plazo.

Eso no quiere decir que Sony esté desinflando artificialmente las existencias de PS5: los componentes necesarios para fabricar estas consolas es escaso debido al brote de Covid-19, y todos los fabricantes de consolas están luchando por mantenerse al día. Incluso la veterana Nintendo Switch no puede fabricarse aún con los volúmenes que los consumidores quisieran.

Si bien será frustrante para Sony Group no haber podido poner más consolas en manos de los consumidores, quienes a su vez se habrían suscrito a PlayStation Network y comprado copias digitales de juegos (y no olvidemos que ahí es donde Sony gana dinero), el fervor generalizado por esta consola le está diciendo al mundo que la PS5 es la próxima gran compra si tienen la "suerte'' de encontrar una.