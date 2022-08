¿Quieres compartir tu Xbox Game Pass con familiares y amigos? Esta filtración indica que podría ser posible

Mientras Game Pass Ultimate comienza a probar un nuevo plan familiar en ciertos países, un reputado insider de Windows ha filtrado en Twitter una nueva marca que sugiere que los propietarios de las cuentas podrán compartir su Game Pass con sus amigos, además de con sus familiares.

Aquellos que tengan una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate podrían actualizarse a un plan familiar, lo que podría significar que se está preparando un gran cambio, según un tuit descubierto por The Verge (opens in new tab).

(Image credit: Microsoft)

Compartir es vivir

Al igual que pasa con las funciones ofrecidas por Netflix y Amazon Prime, muchos titulares de Xbox Game Pass han estado pidiendo una función para compartir que permita a sus amigos gorrones unirse a la diversión.

Esto siempre ha sido una quimera, hasta ahora.

Mientras el servicio de suscripción de juegos se somete a pruebas en Colombia e Irlanda, una fuente de Twitter de buena reputación, Aggiornamenti Lumia (opens in new tab), ha desvelado una marca que podría tener un significado que a todos nos encantaría.

Esta nueva marca muestra el logotipo de Xbox sobre las palabras "familia y amigos", lo que podría significar que podrás compartir tus juegos con personas ajenas a tu hogar, algo que Netflix reprimió a principios de este año cuando trató de abordar el intercambio de contraseñas (opens in new tab).

Todavía no hay noticias sobre si esto podría abarcar también la versión para PC de Game Pass. Actualmente, la suscripción estándar a Xbox Game Pass cuesta 9,99€ al mes, pero en estos momentos hay una oferta para unirse por sólo 1€ en el primer mes.

Esta buena noticia se une a la que os pudimos ofrecer hace poco, en la contamos que Xbox no seguirá los pasos de Sony en la subida de precios de su consol (opens in new tab)a, pues la compañía de la PS5 va a subirle 50€ a la etiqueta de precio de esta consola, al menos en nuestro país.