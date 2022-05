Podrás seguir compartiendo cuenta de Netflix este verano... probablemente

Es un año de grandes cambios para Netflix, pero podríamos tener un verano entretenido viendo contenidos, si el gigante del streaming retrasa la expansión de sus pruebas de cobrar por compartir la contraseña.

Esta semana, TechRadar se ha puesto en contacto con Netflix para preguntar si planean expandir las pruebas de recobro por uso compartido (opens in new tab)este verano a otros países, y un portavoz de la plataforma ha contestado a través de correo electrónico que "Estamos trabajando para entender la utilidad de estas dos características para los suscriptores en Chile, Costa Rica y Perú, antes de hacer cambios en cualquier otra parte del mundo. No tenemos nada más que compartir en este momento".

Vale pues, esto significa que no hay novedades, y por lo tanto, no hay nada que apunte a que este cambio haya avanzado de momento, o esté más cerca de implantarse a nivel global, más allá de las pruebas que están haciendo en Perú, Costa Rica y Chile.

Por otro lado, estos escasos comentarios no significan que puedas seguir compartiendo tranquilamente tu contraseña de Netflix con tus amigos o familiares indefinidamente.

Aun así, los comentarios de que están "trabajando para entender", parecen sugerir que a Netflix todavía le queda bastante por delante para terminar de comprender el impacto que tendrá ese nuevo recargo económico que quieren implantar, por lo que todo pareced apuntar a que, al menos durante los próximos meses (lo que incluye el verano), no tendrás que preocuparte por ir persiguiendo a todos los que tengan tus credenciales de Netflix para decirles que dejen de usarlas, y que ha llegado el momento de que cada uno pague por su propia suscripción a la plataforma.

Es una calma temporal, ya que la cuenta atrás sigue estando en marcha. Lo cierto es que a Netflix no le queda otra que seguir trabajando en estas pruebas, y expandirlas a otros países antes o después. Según Netflix, 100 millones de hogares comparten actualmente sus contraseñas con otros, y claro, eso es perder mucho dinero.

Que no haya noticias son buenas noticias

Dado que los problemas de pérdida de suscriptores de Netflix están lejos de haberse solucionado; recordemos que la empresa informó que habían perdido 200.000 suscriptores en los primeros meses del año y que esperan perder hasta 2 millones para cuando acabe 2022, es muy probable que el recargo por compartir la cuenta llegue a otros países a finales de este mismo año (opens in new tab). Claro, esto pasará, a no ser que Netflix descubra gracias a las pruebas que está haciendo, que implantar este pequeño recargo vaya a tener un efecto negativo que hará que pierdan más suscriptores todavía.

Los otros cambios de que Netflix está considerando también podrías pausarse durante el verano. Cuando TechRadar preguntó a Netflix sobre la posibilidad de que la nueva suscripción con publicidad esté disponible para este verano (opens in new tab), el representante de Netflix nos dijo: "Todavía es pronto y no tenemos un calendario concreto que compartir."

¿Significa esto que no implantarán el nuevo tipo de suscripción hasta después del verano?

La falta de un calendario establecido para la implantación, tiene sentido. Es difícil introducir un nuevo plan de suscripción a Netflix, que posiblemente sea mucho más barato gracias a la inclusión de anuncios, justo durante el verano, que es cuando la gente pasa más tiempo fuera de casa, y por lo tanto, se usa menos la plataforma de streaming para ver contenidos en el sofá.

Además, lo cierto es que tendría sentido lanzar esta nueva suscripción con anuncios para el otoño, ya que es una época en la que seguramente lleguen muchas nuevas series y películas.

Mientras tanto, Netflix espera beneficiarse de la buena acogida y el aumento de la audiencia de Stranger Things 4 (opens in new tab), que se estrenó el viernes 27 de mayo. Ya está disponible la parte 1 de la cuarta temporada, que cuenta con siete capítulos, la segunda parte llegará el 1 de julio, y contará con dos capítulos larguísimos (juntos suman más de 3 horas de visualización (opens in new tab)). Esto debería mantener a todos los suscriptores fans de la serie, al menos hasta entonces.

Después, a Netflix le tocará mover ficha.