MacBook Pro de 13 pulgadas (2022): precio, características y todo lo que sabemos

El Apple MacBook Pro de 13 pulgadas 2022 ya es oficial, tiene la potencia del nuevo chip M2 (opens in new tab), y promete ser una de las estaciones de trabajo móviles más potentes para los profesionales.

El MacBook Pro de 13 pulgadas (2022), anunciado en la WWDC 2022, es la continuación de la versión M1 del 2020, que es una de las mejores estaciones de trabajo móviles del momento gracias a su excelente combinación de rendimiento, portabilidad y precio.

Queda por ver cómo se comparará este nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con su predecesor, pero teniendo en cuenta todo lo que hemos oído durante el evento Apple WWDC 2022 en el que se anunció, esperamos que sea un más que digno sucesor de uno de los mejores portátiles que hemos tenido en nuestras manos.

Sin embargo, eso no significa que no reciba algunas críticas, concretamente en torno a la falta de un rediseño físico. El nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas tiene un aspecto prácticamente idéntico al del modelo anterior, lo que resulta especialmente decepcionante si lo comparamos con el Apple MacBook Air 2022, al que sí han dado una nueva capa de pintura (aunque no nos convenzan las opciones de color).

Aun así, el nuevo procesador de Apple es absolutamente una razón más que suficiente para que mucha gente se actualice al nuevo modelo, especialmente si vienen de MacBook Pros más antiguos basados en Intel. ¿Cómo se comparan esos modelos con el MacBook Pro de 13 pulgadas (2022)? Afortunadamente, hemos podido reunir un montón de nuevos detalles y especificaciones para ayudar a darle sentido a todo.

MacBook Pro 13 pulgadas (2022): directo al grano

¿Qué es? El próximo modelo básico de MacBook Pro de Apple

El próximo modelo básico de MacBook Pro de Apple ¿Cuándo saldrá a la venta? Anunciado el 6 de junio de 2022, los pedidos anticipados han comenzado con una ventana de envío en julio de 2022

Anunciado el 6 de junio de 2022, los pedidos anticipados han comenzado con una ventana de envío en julio de 2022 ¿Cuánto costará? A partir de 1.619€

Apple MacBook Pro 13 pulgadas (2022): precio y fecha de lanzamiento

El Apple MacBook Pro de 13 pulgadas (2022) es oficial, y ya se puede reservar la nueva estación de trabajo profesional de nivel básico, cuyos envíos se esperan para julio del 2022, a partir de 1.619€. También hay descuentos especiales para estudiantes y profesores y centros educativos.

MacBook Pro 13 pulgadas (2022): diseño

Aunque los rumores sobre la cancelación del MacBook Pro de 13 pulgadas llevan circulando cerca de un año, el modelo básico del MacBook Pro demuestra que aún puede dar batalla. Queda por ver cuánta, ya que Apple no se ha dignado a rediseñar el último MacBook Pro, algo que sí han hecho con el MacBook Air 2022 (también presentado en la WWDC 2022). Tiene sentido, el MacBook Air de Apple no va a ir a ninguna parte, pero el MacBook Pro de 13 pulgadas puede tener los días contados, al menos a largo plazo. Sea cual sea la razón, su aspecto es casi idéntico al del MacBook Pro de 13 pulgadas (M1) lanzado en el 2020.

La pantalla Retina luce una resolución nativa de 2560x1600p con hasta 500 nits de brillo. En cuanto a los puertos, tendrá dos Thunderbolt/USB 4 con soporte de carga, salida de vídeo DisplayPort, transferencia de datos Thunderbolt 3 y USB 4 (hasta 40GB/s), y USB 3.1 Gen 2 (hasta 10GB/s). También contará con una entrada de auriculares de 3,5 mm.

MacBook Pro 13 pulgadas (2022): especificaciones y rendimiento

El MacBook Pro de 13 pulgadas (2022) viene con el procesador Apple M2, una CPU de 8 núcleos con cuatro de eficiencia y cuatro de rendimiento. La GPU del M2 es un diseño de 10 núcleos, dos más que la GPU del Apple M1 que impulsa el Apple MacBook Pro de 13 pulgadas (2020).

El MacBook Pro de 13 pulgadas (2022) también vendrá con un motor neural de 16 núcleos que, según Apple, es un 40% más rápido que el motor neural del Apple M1. Con una batería de 58,2WHr y con las eficiencias incorporadas en el M2 por cortesía de su arquitectura big.LITTLE, Apple afirma una duración estimada de la batería de 20 horas, lo que supone dos horas más de lo que afirma para el MacBook Air 2022.

Será configurable desde 8GB hasta 24GB de memoria unificada, y desde un SSD de 256GB hasta 2TB.

En cuanto al rendimiento, solo podemos basarnos en las afirmaciones de Apple sobre el rendimiento, notoriamente vagas, como la afirmación de que la GPU del M2 era 3,3 veces más rápida que un procesador Intel Core i7 no especificado con gráficos integrados. Sin embargo, se dice que el M2 es un 18% más rápido que el Apple M1, por lo que se trata de una comparación más directa que podremos comprobar cuando recibamos uno para su análisis.