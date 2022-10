Anmeldelse: Apple MacBook Pro 13" (M2, 2022)

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Kort sammendrag

MacBook Pro 13" (M2, 2022) er en bærbar computer fuld af modsætninger. Den er på den ene side revolutionerende, samtidig med at den ikke tager nogen chancer. Den er spændende, men lidt kedelig. Den er lidt fjollet , men virker samtidig fornuftig.

Det bedste ved denne maskine er, at den kommer med Apples nye M2-chip. Apple lover, at den tilbyder 40 % bedre ydeevne end M1, mens startprisen på 12.499 kr. er kun 1.300 kr. højere, end hvad der svarer til forgængeren fra 2020. Hvis du var på nippet til at få en MacBook Pro 13" (2020) (Åbner i nyt vindue), er det åbenlyst, at man hellere vil vælge denne. Du får M2-opgraderingen næsten gratis.

Den lille prisstigning har stadig sin pris. MacBook Pro 13" (M2, 2022) har samme design som sin forgænger, og som modellen før den igen. Kan man lide dette etablerede MacBook-design, er det ikke noget problem. Samtidig indikerer manglen på et nyt design en lav prioritet hos Apple Dette er en af de allerbedste laptops (Åbner i nyt vindue) på markedet, men kunne det stadig være den sidste 13-tommer MacBook Pro, vi ser?

Hvis ja, er dette en fantastisk måde at sige farvel på. M2-chippen gør et solidt stykke arbejde her og tilbyder fremragende ydeevne, især når det kommer til videoredigering. Daglig brug går glimrende, hvor du kan køre mange programmer samtidig, uden at MacBook Pro 13" (M2, 2022) viser tegn på slid. I vores tid med denne laptop blev vi også imponerede over, hvor støjsvag den er. Blæserne skulle sjældent starte op for at holde indmaden afkølet.

MacBook Pro 13" M2 kan skilte med suveræn ydelse. (Image credit: Future)

Apple Macbook Pro 13 (2022) på Computersalg DK til (Åbner i nyt vindue)

Du kan også spille på MacBook Pro 13" (M2, 2022). Selvom gaming-ydeevnen ikke er på samme niveau som en gaming-bærbar (Åbner i nyt vindue), giver den stadig en interessant fremtidsvision i forhold til Apples investering i gaming. Vi håber at se mere om dette, når Resident Evil Village og No Man's Sky ankommer til Mac senere i år. Disse spil vil få understøttelse af Metal 3-grafik-API'en i M2-chippen. Vi håber, at dette vil føre til mere ambitiøse og imponerende spil, der kører på MacBook-modeller med M2.

Det, vi måske sætter mest pris på ved MacBook Pro 13" (M2, 2022), er dog batterikapaciteten. Den holder i over 15 og en halv time, hvilket er utroligt imponerende. Med arbejdsstationer, der håndterer store arbejdsbyrder, såsom videoredigering, er du vant til halvdelen, eller måske endda mindre.

Den overgår også M1 MacBook Pro 13", hvilket viser, at M2 har et endnu lavere energiforbrug end sin forgænger.

Men på trods af alle disse gode egenskaber ser det ud til, at MacBook Pro 13" (M2, 2022) kan være den sidste af sin slags. Ikke alene tyder det manglende redesign på manglende entusiasme for dette produkt og måske en måde at slippe af med det resterende lager af de tidligere modeller, men da Apple hele tiden kommer med nye MacBook-computere, er det svært at se, hvilken plads en 13-tommer MacBook Pro kan få i sådan en sammenhæng.

MacBook Air (M2, 2022) (Åbner i nyt vindue), som kom lidt senere på scenen, har fået nyt design og en skarpere skærm. Den har også den samme M2-chip, som giver en lignende ydeevne. Og den koster mindre. Der er således få grunde til at få den lidt dyrere MacBook Pro-model og ikke en ny MacBook Air. Basiskonfigurationen af ​​MacBook Air har en M2-chip med en octa-core GPU, så til grafiktunge opgaver kan MacBook Pro have en lille fordel. Men du kan også få en MacBook Air, hvor M2-chippen har den samme ti-core GPU, som findes i MacBook Pro 13".

Men hvis du vil have et endnu mere kraftfuldt arbejdsværktøj, kan 14- og 16-tommer-versionerne af 2021 MacBook prale af bedre skærme og ydeevne samt flere porte.

Så på trods af at det er en glimrende god bærbar computer, er det stadig svært at retfærdiggøre MacBook Pro 13" (M2, 2022).

Pris

Startpris på 12.499 kroner

Kun 1.300 kroner end forgængeren

MacBook Pro 13" (M2, 2022) blev annonceret under Apples event WWDC 2022 og blev leveret fra den 24. juni. I Danmark har den en startpris på 12.499 kr.

Dette er kun 1.300 kr. mere end lanceringsprisen på forgængeren MacBook Pro 13" (M1, 2020). Dermed får du en opgradering fra M1 til M2 til en lav pris.

M1 var Apples første revolutionerende forsøg på at skabe sin egen processorchip i stedet for at stole på Intels computerkraft. Den kunne prale af fremragende ydeevne og lang batterilevetid og førte til øget popularitet for MacBook-computere – ikke kun på markedet, men også internt hos Apple. Virksomheden virkede langt mere interesseret i iPhone og iPad i et stykke tid. Med M1 ser Apple ud til at have fornyet interesse for sine egne computere.

MacBook Pro 13" M2 har samme design som forgængeren. (Image credit: Future)

Specifikationer Her er specifikationerne for MacBook Pro 13" (M2, 2022) udgaven TechRadar modtaget til test: Processor: Apple M2 (8-core)

Videokort: Integreret 10-core GPU

RAM: 16 GB Unified LPDDR5

Skærm: 13,3", 2560 x 1600 Retina-skærm (baggrundsbelyst LED, IPS, 500 nits lysstyrke, bred P3-farveskala)

Lagerplads: 1 TB SSD

Porte: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm hovedtelefonudgang

Trådløs forbindelse: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p FaceTime HD webcam

Vægt: 1,4 kg

Mål: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm - B x D x H

Vi var virkelig tændte på afsløringen af efterfølgeren M2. Den kommer med de nævnte specifikationer (mere om dette senere), og de burde give et betydeligt ydelsesboost. Da den M2-drevne version af MacBook Pro kun er lidt oveer 1.000 kr. dyrere end M1-versionen blev lanceret til, giver denne nye model dig en masse valuta for pengene.

Den er også mere overkommelig end MacBook Pro 14" (2021) (Åbner i nyt vindue) og MacBook Pro 16" (2021), som er målrettet mod avancerede brugere, der leder efter kraftfulde arbejdsstationer. Selvom de kommer med M1-chips, er en faktisk M1 Pro og M1 Max mere kraftfuld end M2. MacBook Pro 13" (M2, 2022) skiller sig således ud som et mere overkommeligt alternativ til disse modeller, for brugere, der har brug for en kraftfuld bærbar, men som ikke skal udføre lige så krævende opgaver.

Apple er også kommet med MacBook Air (M2, 2022) (Åbner i nyt vindue), som kom på markedet i juli. Denne maskine har også en M2 chip, og også et helt nyt design. Den har en startpris på 11.499 kr., og har samme 8-core processor-chip, men en 8-core (og ikke 10-core) GPU.

MacBook Pro 13" (M2, 2022) er derfor ikke den billigste måde at få en M2 på, og den er tusinde kroner dyrere end den nye MacBook Air.

Som med tidligere modeller har MacBook Pro 13" (M2, 2022) en række konfigurationsmuligheder. For eksempel kan den samlede hukommelse øges til 16 GB eller 24 GB, mens lagerpladsen kan øges til 2 TB ( basismodellen kommer med 256 GB, hvilket er lidt lidt i disse dage). Men når man øger specifikationerne, stiger prisen også ganske dramatisk. Ved at vælge 24 GB delt hukommelse og 2 TB lagerplads, kom vi frem til en pris på 23.299 kr.

Værdi: 4/5

Design

Samme design som forgængeren

Touch Bar lever videre

Selvom opgraderingerne til det indre af MacBook Pro 13" (M2, 2022) både er velkomne og spændende, er det ydre en helt anden historie. Der er ikke sket nogen reelle ændringer i designet. Således ser denne model ud som den, der er to år gammel. Dette vil nok glæde enhver, der foretrækker det etablerede design, men det får også MacBook Pro 13" (M2, 2022) til at skille sig ud på en lidt uheldig måde. Både MacBook Air, 24-tommer iMac-modellen og MacBook Pro 16" har alle fået et redesign.

Derfor er manglen på designændringer lidt forvirrende. Det betyder også, at MacBook Pro 13" beholder 720p FaceTime-webkameraet fra tidligere modeller, mens næsten alle andre MacBook-modeller har et 1080p-kamera. Det gælder også den nye MacBook Air (M2, 2022).

Med det gamle webcam slipper du dog for det distraherende skærmhak, der bryder ind i skærmoverfladen. Nogle har oplevet det som en træls ændring, men vi har ikke ladet det genere os.

Det betyder også, at MacBook Pro 13" (M2, 2022) har de gamle og tykke yderkanter, der omgiver skærmen, hvilket gør udseendet en smule forældet. Den nydesignede MacBook Air-model har til gengæld slankere yderkanter, og dermed ser den mere moderne ud. Der har Apple monteret en større skærm, uden at selve den bærbare computer er vokset i størrelse.

Selvom både MacBook Pro 13" (M2, 2022) og MacBook Air (M2, 2022) unægteligt er 13-tommer, har MacBook Air faktisk en større skærm end MacBook Pro-modellerne, på 13,6" kontra 13,3". Vi har således endte i den mærkelige situation, at MacBook Air har en bedre skærm end MacBook Pro 13". Den har også et bedre webcam og bedre mikrofoner.

Tastaturet på MacBook Pro 13" M2 har fortsat Touch Bar. (Image credit: Future)

Ved at holde fast i det samme design har MacBook Pro 13" (M2, 2022) bevaret den kontroversielle Touch Bar. Dette er en smal skærm over tastaturet, der viser kontekstrelaterede knapper.

Dette er noget overraskende, da de fleste forventede, at Apple ville lade den afgå ved døden. Den var aldrig særlig populær, og mange tredjepartsudviklere har droppet støtten til den. Da alle andre MacBook-serier har skåret Touch Bar ud, er denne funktion blevet endnu mere marginal.

Ikke desto mindre er der flere ting, vi sætter pris på ved designet af MacBook Pro 13" (M2, 2022). Den er solidt konstrueret, skærmen ser flot ud og med Touch ID-knappen kan du hurtigt logge ind på macOS ved hjælp af dit fingeraftryk. en af ​​de letteste og slankeste Pro-maskiner, men det betyder, at den kun har to Thunderbolt-porte, hvilket er lidt for beskedent til professionel brug.

MacBook Pro 13" (M2, 2022) er solidt konstruert. (Image credit: Future)

Men hvad skete der egentlig her? Selvom Apple måske ikke har fundet en grund til at ændre maskinens design, er der nok mange andre faktorer, der spiller ind . Ved at kunne lægge ny hardware i en eksisterende skal undgik Apple at udvikle nye dele, hvilket igen kunne have været dyrt. Det er måske derfor, de har formået at holde prisen på samme niveau - den nydesignede MacBook Air var trods alt væsentligt dyrere end sin forgænger.

Det kan også skyldes, at MacBook Pro 13" (M2, 2022) blev lanceret tidligere end den nye MacBook Air. Sidstnævnte kom først i juli.

Hvis det er det manglende redesign, der har holdt prisen og produktionstiden nede, vil nogle købere måske mene, at det er prisen værd.

Design: 3/5

Ydelse

God forbedring fra M1

Næsten helt stille

Ydelse Her er, hvordan MacBook Pro 13" (M2, 2022) klarede sig i vores ydeevnetest: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1554; Multi-core: 8722

Geekbench 5 Single-Core: 1935; Multi-Core: 8972

Handbrake: 54 fps

Blender Monster: 146; Junkshop: 70; Classroom: 68

Batterilevetid (TechRadars filmtest): 15 timer og 31 minutter

MacBook Pro 13" (M2, 2022) blev den første enhed på markedet med Apples splinternye M2-chip. Selvom virksomheden har lagt vægt på, at M1 Pro og M1 Max har mere kraftfuld ydeevne, især fordi de har flere kerner, så repræsenterer en M2 klar forbedring i forhold til standardversionen af M1.

M2-chippen har en octa-core processorenhed med fire effektivitetskerner og fire ydeevnekerner. GPU'en i M2 har ti kerner, hvilket er to mere end i Apple M1-chippen, der findes i Apple MacBook Pro 13" (2020) og i M2-chippen i basismodellen af den nye MacBook Air.

Den kommer også med en 16-kernet neural motor, som Apple hævder er 40 % hurtigere end den neurale motor i Apple M1. Den er blevet øget til 20 millioner transistorer og understøtter op til 24 GB samlet hukommelse sammenlignet med 16 GB i M1.

Apple lovede således en ydelsesforbedring på 40 pct. Men bliver disse løfter indfriet?

MacBook Pro 13" har fået forbedret ydelse. (Image credit: Future)

I vores test klarede M2 sig bedre for både single-core og multi-core ydeevne i CPU'en. Stigningen for multitasking var mærkbar, da vi kørte flere programmer sideløbende.

Den scorede cirka dobbelt så højt som Surface Laptop 4, der kører Intels meget gode chip Intel Core i7-1185G7.

Vi har bemærket, at Apples farvel til Intel og overgangen til den interne M1 var et klogt valg. Denne tendens ser ud til at fortsætte. Den nye chip tilbyder solid ydeevne sammenlignet med Intel-baserede laptops på samme prisniveau.

Præstationstest viser dog kun et udsnit af virkeligheden. Det er den daglige brug, der virkelig betyder noget, og her skuffer MacBook Pro 13" (M2, 2022) heller ikke. Ydeevnen var suveræn. macOS Monterey (macOS Ventura kommer senere, og på MacBook Pro vil opgraderingen være gratis ) opleves som hurtig og responsiv. Softwaren, vi testede, herunder Safari, Chrome, Final Cut Pro og GarageBand, startede hurtigt op, selvom vi allerede kørte flere programmer.

Da M1 blev lanceret, kom Apple med et fantastisk værktøj, nemlig Rosetta 2. Det betyder, at software udviklet til Intels hardware også kan køre på Apples nye chips. Efterfølgende er der skræddersyet langt flere programmer til M1 og M2, så oplevelsen bliver endnu mere smidig.

Den nye MacBook Pro 13" (M2, 2022) har suveræne videoegenskaber. Den håndterer nemt flere 8K-streams parallelt. Det klarede den tidligere processor også godt, så det er ikke sikkert, at du vil opleve den store forskel, hvis du opgraderer fra M1.

Altså med mindre du vælger delt hukommelse på 24 GB. M1 klarede maksimalt 16 GB. Denne stigning giver langt bedre egenskaber, når det kommer til multitasking. Den delte hukommelse kan bruges både som systemhukommelse og af GPU'en. Dermed kan den håndtere langt mere komplekse grafikbaserede projekter. Selvom den ikke kan konkurrere med MacBok Pro-modeller med M1 Max eller M1 Pro, burde den stadig være en god mulighed, især da den er langt billigere.

MacBook Pro 13" (M2, 2022) har suveræne videoegenskaber. (Image credit: Future)

M2 har også større båndbredde. Den er nu på 100 GB/s (op fra 68 GB/s). Selvom du vælger versionen med 8 GB eller 16 GB, er hukommelsen derfor hurtigere end med et M1-system.

Den mere kraftfulde hukommelse burde hjælpe, når det kommer til spil. Du ville egentlig ikke forvente så gode spilmuligheder fra en MacBook, men Apple har givet M2 solide spilmuligheder. Med M1- og M2-chippens Metal API i selskab med en ny opskaleringsfunktion kaldet MetalFX, er disse maskiner, og især M2-varianterne, velegnede til spil.

Selvom de store spil, der understøtter disse muligheder, såsom No Man's Sky og Resident Evil Village, endnu ikke er kommet, kører flere og flere spil på macOS. Vi fik testet nogle af dem. Shadow of the Tomb Raider er et grafisk imponerende spil. Men ved de højeste indstillinger klarede MacBook Pro 13" (M2, 2022) et gennemsnit på 29 fps (biler pr. sekund). Dette er spilbart, og det er den samme slags ydeevne (men bedre grafik) som PS4 og Xbox One tilbyder.

Men for pc-spillere, der er vant til 60 fps eller højere, er denne ydeevne ikke ligefrem imponerende. Husk dog på, at MacBook Pro 13" (M2, 2022) har et integreret grafikkort, og ikke et selvstændigt, som de mere avancerede gaming-laptops har. Dette taget i betragtning er ydeevnen faktisk ret god.

Med lidt lavere indstillinger opnåede vi et gennemsnit på 46 fps. Det gjorde spillet mere smidigt og mere responsivt. Selv med de laveste grafikindstillinger klarede spillet sig godt.

Vi spillede også Tunic, et smukt, isometrisk spil, der er stærkt inspireret af Nintendos Zelda-spil på SNES. Det fungerede fantastisk på MacBook Pro 13" (M2, 2022). Det er disse stiliserede indie-spil frem for de store AAA-titler, der ser bedst ud på den nye MacBook Pro.

Den version af MacBook Pro 13" (M2, 2022), vi modtog til anmeldelse, blev leveret med 16 GB RAM. Vi fik således ikke testet, hvor meget punch der er i 24 GB, men det burde kunne mærkes, når der arbejdes på krævende projekter. Men for de fleste brugere burde 16 GB være rigeligt. 8 GB er nok lidt i underkanten i dag. Med en MacBook er det stadig umuligt for brugerne selv at opgradere komponenterne, så du er låst til den konfiguration, du køber. Derfor anbefaler vi, at du vælger så meget hukommelse, som du har råd til.

MacBook Pro 13" (M2, 2022) tilbyder en stærk ydelse (Image credit: Future)

Ydeevnen er generelt ret god, og udgør en god opgradering fra M1 MacBook Pro 13". I hverdagen vil mange nok ikke bemærke det, medmindre de virkelig presser maskinens ydeevne. MacBook Air (M2, 2022) er ikke langt væk. væk, og den er udstyret med den samme processor-chip, og giver dig dermed tilsvarende ydeevne til en lavere pris.

En vigtig forskel, der også var gældende med de tidligere modeller, er, at MacBook Air ikke har køleblæsere, som MacBook Pro 13" (M2, 2022) er udstyret med. Det giver MacBook Pro mulighed for at arbejde længere med krævende opgaver, mens MacBook Air muligvis skulle skrue ned for ydeevnen for at klare opgaverne. I virkeligheden viste denne forskel sig at være minimal.

I vores test tændte blæseren sjældent eller aldrig. Dermed er MacBook Pro 13" (M2, 2022) næsten helt lydløs. Det er fantastisk for dig, der hurtigt bliver irriteret over blæserstøjen fra kraftige bærbare og pc'er. Men det betyder også, at MacBook Air for det meste er i stand til at følge med MacBook Pro 13" (M2, 2022).

Ydelse: 4,5/5

Batterilevetid

Meget lang batterilevetid

Genoplader hurtigere

M1-chippen var imponerende energieffektiv. Dermed kan den nye generation af MacBook-computere tilbyde fremragende ydeevne og god batterilevetid på samme tid. Den klarede sig bedre end mange Windows-baserede konkurrenter.

Ved lanceringen af M2-chippen understregede Apple, at den er endnu mere energieffektiv, samtidig med at den tilbyder 18 % stærkere processorydelse.

I vores batteritest, hvor vi kører en videoloop i 1080p, indtil batteriet er tomt, holdt MacBook Pro 13" (M2, 2022) imponerende 15 timer og 31 minutter. Det er næsten to timer mere end M1 MacBook Pro 13 "i samme test.

Den sidste MacBook Pro-model udstyret med en Intel-processor klarede kun 8 timer og 31 minutter i samme test. Dette viser endnu tydeligere, hvor stærk M2-chippen er.

Apple har også forstærket strømadapteren, så effekten er øget fra 61 W til 67 W. Det betyder, at batteriet oplades lidt hurtigere. Maskinen har dog ikke en MagSafe oplader. Denne er formentlig blevet ofret for at bevare det gamle design.

Batterilevetid: 5/5

Bør du købe en MacBook Pro 13" (M2, 2022)?

Er MacBook Pro 13" (M2, 2022) en overflødig model? (Image credit: Future)

Køb den, hvis…

... du vil have et batteri, der holder hele dagen

Batterikapaciteten på den nye MacBook Pro 13" er fremragende, og burde sagtens holde en hel arbejdsdag og det er så det.

... du vil have den nye M2-chip

MacBook Pro 13" (M2, 2022) var den første maskine, der blev leveret med Apples nye M2-chip. Hvis du vil prøve den, er denne maskine en fantastisk mulighed.

… du fortsat bruger Touch Bar

Denne model har bevaret Touch Bar. Hvis dette er noget, du bruger meget, og du mener, der mangler fra andre MacBook-modeller, vil du være glad for, at den er her.

Køb den ikke, hvis …

… du vil have et nyt design

I modsætning til de fleste Mac- og MacBook-modeller har MacBook Pro (M2, 2022) ikke fået et nyt design.

... du vil have et 1080p webcam

Da der ikke er sket et redesign, går MacBook Pro (M2, 2022) glip af det nye 1080p webcam. Den holder sig til 720p, ligesom sine forgængere.

... du vil have en laptop til gaming

Meget tyder på, at MacBook-modeller bliver langt bedre gaming-maskiner, men vil du have en ny gaming-laptop nu, er det bedre at kigge efter noget andet.

Først anmeldt i juni 2022.

Du kan også overveje...

Hvis vores anmeldelse af MacBook Pro 13" (M2, 2022) frister dig til at kigge efter andre muligheder, så tag et kig på en af ​​disse bærbare computere:

(Åbner i nyt vindue) Apple MacBook Pro 14" (2021)

Hvis du leder efter en MacBook Pro med mere kraft, er MacBook Pro 14" et godt valg. Den kommer med de opgraderede M1 chips M1 Pro og M1 Max. Det er et glimrende valg for kreative professionelle, men det er meget dyrere . Læs vores anmeldelse af: Apple MacBook Pro 14" (2021) (Åbner i nyt vindue)

(Åbner i nyt vindue) Apple MacBook Air (M2, 2022)

Den nye MacBook Air er også værd at overveje, da den kommer med samme M2-chip som MacBook Pro 13", men med et slankere design, en lidt større skærm - og så er den også billigere. For de fleste er det nok den bedste løsning , medmindre du har brug for en maskine, der kan arbejde hårdt i lang tid. Læs vores anmeldelse af Apple MacBook Air (M2, 2022) (Åbner i nyt vindue)

(Åbner i nyt vindue) Dell XPS 13

Hvis du vil have en slank og let 13-tommer bærbar computer, men foretrækker Windows, er Dell XPS 13 en glimrende mulighed. Den er lige så stilren og solid, og den har også fantastiske specifikationer.

Læs vores anmeldelse af Dell XPS 13 (Åbner i nyt vindue)

Karakterer fra anmeldelsen