Los Samsung Galaxy Z Flip 4 y Z Fold 4 podrían olvidarse la carga rápida

La próxima generación de plegables de Samsung sigue recibiendo filtraciones y rumores. Los últimos apuntan a que los Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4 mantendrán los 25W de carga que ponen en sus smartphones desde 2019.

La filtración viene de un certificado chino que sitúa la carga en 9 voltios y 2.77 amperios que, redondeando, indica que el teléfono puede soportar hasta 25W de potencia. También menciona un 'USB Power Delivery' de hasta 15W, lo que podría significar que los plegables podrían adaptar la velocidad y cargar más lento cuando no necesiten una carga tan rápida.

Samsung sigue incluyendo el cargador en China, así que estas especificaciones podrían referirse solo al propio cargador, no a lo que soporte el móvil. Hemos visto algunos smartphones de Samsung cargar hasta 45W con el cargador que felizmente vende Samsung por separado.

La carga a 25W no es excesivamente lenta, pero palidece si la comparamos con lo que estamos viendo en otros Android. Mientras Xiaomi o Realme ofrecen unos devastadores 120W, Samsung está anclado en el territorio iPhone con 25W.

A medida que nos acercamos a la ventana de lanzamiento de los nuevos plegables, hemos visto numerosas filtraciones sobre cambios de diseño, baterías y mejoras en las cámaras. Hay quienes dicen que habrá una ranura para el S-Pen, pero el debate está ahí, así que nosotros no lo apostaríamos todo a que finalmente se incluyera.

Samsung, deja de jugar con nosotros

La estrategia de carga de Samsung ha sido, según nuestra opinión, impredecible. En 2019, el Note 10+ debutó como el primer teléfono de la compañía con 45W de carga, pero se incluía un cargador de 25W. Mejoraba con respecto a los 15W que solía ofrecer Samsung por aquel entonces y, para ese año, era bastante rápido. El cargador de 45W costaba unos 50€, un precio bastante algo para un resultado que no era para tanto.

Cubrimos una noticia donde se probaba ese cargador de 45W y el nuevo Samsung Galaxy S22 Ultra, y nos pareció muy extraño que, aunque tiene el doble de potencia, el teléfono cargaba solo un poco más rápido. Luego, probamos el cargador nosotros mismos y resultó que funcionaba tal y como se anunciaba.

Siendo los topes de gama plegables de Samsung, esperamos que sus capacidades de carga igualen las del S22 Ultra, y sería raro que no lo hicieran.

¿Está intentando Samsung preservar la salud de la batería en sus caros plegables?, ¿es que la carga rápida no está entre las prioridades de la compañía? ¿Veremos una compatibilidad con los 45W una vez anuncien el móvil? Todas esas preguntas aún no tienen respuesta, pero no estamos seguros de cuánto tiempo aguantarán los plegables de Samsung en 2019 cuando hablamos de carga rápida.