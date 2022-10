Los nuevos iPad se lanzarán "cualquier día de estos" y hay un cambio de enfoque planeado

A Apple se le están acabando los meses para lanzar sus iPad Pro de 2022 (opens in new tab) en lo que queda de 2022, pero según parece se presentarán "en cuestión de días". Además, también se dice que la compañía planea un nuevo enfoque para todos sus iPad.

Esto es lo que ha afirmado el usualmente fiable Mark Gurman en Bloomberg (opens in new tab), quien dice que las nuevas versiones de los iPad Pro equiparán el último chip M2 de Apple, lo que se traducirá en un aumento de rendimiento de alrededor del 20%. Se dice que el diseño es similar al actual iPad Pro de 11 pulgadas y al iPad Pro de 12,9 pulgadas (opens in new tab).

Gurman dice que las nuevas tablets no serán lanzadas en un evento como tal, cosa que ya habíamos escuchado anteriormente (opens in new tab), y aunque afirma que también se está trabajando en un nuevo iPad de básico (opens in new tab) con conexión USB-C y un diseño renovado, no especifica cuándo será lanzado (creemos que podría llegar (opens in new tab) a la vez que los iPad Pro).

Una nueva funcionalidad inteligente

Gurman también ha dado otra información interesante sobre el iPad: al parecer, Apple también está trabajando en un soporte para el iPad que convertirá sus tablets en pantallas inteligentes. No se lanzará este mes, pero podría presentarse en algún momento del próximo año.

Esta es una categoría de mercado a la que llevamos tiempo esperando que Apple se expanda: anteriores filtraciones (también de la misma fuente, por cierto) habían apuntado a un HomePod con pantalla, o a un Apple TV 4K (opens in new tab) con pantalla, y ahora parece que la compañía podría estar enfocando el producto desde un ángulo distinto.

Además, esto coincide con el enfoque que Google le está dando a la Google Pixel Tablet (opens in new tab). Cuando la tablet de Google se lance finalmente al mercado, sabemos que vendrá con un accesorio que esencialmente la convertirá en un Google Nest Hub cuando esté acoplado.

Expandiendo los límites

No es ninguna sorpresa que Apple esté planeando lanzar un accesorio que convierta el iPad en una pantalla inteligente: es una idea tan obvia que hasta nosotros ya lo habíamos pensado. El iPad ya viene con la aplicación Home y Siri, así que todo lo básico necesario ya está ahí: todo lo que se necesita es una fuente de energía y un poco más de potencia de audio.

Como hemos mencionado, es un enfoque que Google ya ha afirmado que le dará a su Pixel Tablet, pero es que es algo que Amazon ya ha hecho: las tablets Amazon Fire HD vienen con accesorios que las convierten en pantallas inteligentes Echo Show cuando se le acoplan. Es solo cuestión de unos cuantos ajustes en la interfaz.

Esto significa que puedes hacer con tu tablet todas las cosas típicas que necesites mientras la tengas en tu manos, y de forma adicional, el dispositivo hará una doble función como pantalla inteligente, como centro de actividades de la casa, cuando estés haciendo otras cosas.

El único problema es que estas pantallas inteligentes que en realidad son tablets acopladas a un soporte podrían necesitar un nuevo nombre para distinguirlas de las pantallas inteligentes en las que no se puede separar la pantalla. Sea como sea, parece que las pantallas inteligentes con batería que se pueden llevar a todas partes son el siguiente paso lógico...