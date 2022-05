Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios aún no tiene director ni actriz para Sue Storm

Bryce Dallas Howard ha respondido a los rumores de que actuará y dirigirá la película de Los Cuatro Fantásticos de Marvel.

A principios de mayo, circularon rumores que vinculaban a la estrella de Jurassic World Dominion con la próxima película de Marvel. Según los rumores que circulaban por Internet, Howard había sido contratada por Marvel Studios para dirigir el esperado proyecto, así como para protagonizar la película como el único miembro femenino de Los Cuatro Fantásticos, Sue Storm.

Sin embargo, parece que estas conjeturas no tienen fundamento. Durante un evento para fans antes del estreno de Jurassic World Dominion el 10 de junio, Howard recibió una figura Funko Pop de Sue Storm para que la firmara. Después de reírse inicialmente de la maniobra de un fan para conseguir la primicia de su participación, Howard reveló que "no creía que fuera a ocurrir" antes de añadir "Son solo rumores" cuando se le preguntó si podía confirmar si había hablado con Marvel sobre la película de superhéroes. Todo quedó registrado en este vídeo de TikTok (opens in new tab).

Curiosamente, cuando termina de firmar el envoltorio de la figura, un fan le pregunta: "La cosa es que estás al tanto de los rumores, ¿verdad?". Howard responde que, de hecho, fue a la universidad con Jon Watts (director de la trilogía de Spiderman de Marvel), que iba a dirigir Los Cuatro Fantásticos antes de que abandonara el proyecto a finales de abril (según Deadline), alegando la necesidad de un descanso del género de los superhéroes.

Los rumores sobre la participación de Howard no son los primeros que surgen sobre el desarrollo de Los Cuatro Fantásticos. En enero, personas de la industria afirmaron que Marvel Studios estaba listo para comenzar el casting para la producción de la Fase 4 de Marvel. Mientras tanto, el guionista principal de Caballero Luna, Jeremy Slater, ha confirmado que Grant Curtis y Nick Pepin, que produjeron de forma ejecutiva la serie de Disney+ protagonizada por Oscar Isaac, se habían instalado como dos de los productores de Los Cuatro Fantáticos.

Buscando una Sue Storm

¿Acabará Bryce Dallas Howard interpretando a Sue Storm? (Image credit: Marvel Comics)

A continuación hay importantes spoilers de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Es tal el secretismo que rodea a todas las producciones de Marvel Studios en estos días, que es difícil saber si Bryce Dallas Howard está involucrada en Los Cuatro Fantásticos o no.

Sí, las respuestas de la directora de The Mandalorian parecen sinceras y sugieren que ella está sabe tan poco como el resto de nosotros. Sin embargo, no es descartable que se le haya pedido que participe en el proyecto y, si ha firmado un acuerdo de confidencialidad, Howard no podrá confirmar si va a protagonizar y dirigir la película.

Mientras que las respuestas de Howard pueden echar por tierra esos informes (en la mente de algunos fans, al menos), otros fans del Universo Cinematográfico Marvel pueden no estar tan fácilmente convencidos. No hay humo sin fuego y las respuestas de Howard solo servirán para avivar los rumores y ponerlos de nuevo en el candelero.

Sin embargo, al menos Howard no es la única que ha tenido que negar los rumores sobre Los Cuatro Fantásticos. John Krasinski, que hizo un cameo como Reed Richards / Mr Fantástico en Doctor Strange 2, ha sido vinculado durante mucho tiempo con la posibilidad de interpretar al personaje de forma permanente en el UCM. Su esposa (Emily Blunt) también ha sido la opción número uno de los fans para interpretar a Sue Storm, pero Blunt ha sugerido que no tiene interés en protagonizar una película de cómics.

Los insiders del UCM seguirán filtrando información antes de lo previsto y existe la posibilidad de que algunos de esos rumores sean ciertos. Por desgracia, hasta que Marvel Studios no revele el reparto oficial y el director de su reboot de Los Cuatro Fantásticos, nos quedaremos sin saber quién está involucrado.