Liam Neeson dedica duras palabras a Star Wars: no quiere ver tantas series y películas

Liam Neeson cree que hay demasiadas películas y series de Star Wars en producción que están "diluyendo" la legendaria franquicia de ciencia ficción.

El actor que encarnó al emblemático Maestro Jedi Qui-Gon Jinn ha declarado a Watch What Happens Live! (opens in new tab) que Lucasfilm y Disney tienen que frenar sus planes para esa galaxia muy, muy lejana. ¿El motivo? Dice que el gran número de spin-offs de Star Wars le está quitando la magia a las trilogías cinematográficas con las que muchos espectadores se criaron.

A la pregunta de si estaría interesado en retomar su papel de Qui-Gin en una serie de Disney+, al igual que hizo su compañero Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi (opens in new tab), Neeson respondió sin rodeos: "No, no lo haré. Hay demasiados spin-offs de Star Wars. Para mí están diluyendo la franquicia, y le han quitado el misterio y la magia de una forma extraña".

Neeson, que hizo un breve cameo en el último episodio de Obi-Wan Kenobi como una versión de Qui-Gon en forma de Fantasma de la Fuerza, añadió: "Fue agradable hacer ese pequeño papel con Ewan después de 25 años. Sólo aparecí en el último episodio y tuve dos líneas de diálogo. Estuvo bien, me encantó, pero eso es todo".

Si te han decepcionado los comentarios de Neeson sobre no querer protagonizar una serie de Star Wars, podemos decirte que al menos todavía hay esperanza. El actor irlandés dijo hace no mucho que consideraría volver a interpretar a Qui-Gon con una condición (opens in new tab): tendría que ser una película, no una serie. Sin embargo, con Lucasfilm mirando al futuro con su marca Star Wars, una película en solitario de Qui-Gon es muy poco probable.

Pero Liam, nos gusta que Disney+ nos muestre y cuente todo

Andor es una serie de Star Wars que nos ha encantado (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Los comentarios de Neeson sobre la franquicia Star Wars pueden sonar como si se estuviera quejando por nada, pero ¿tiene razón?

En nuestra opinión, hay algo de verdad en lo que dice Neeson. Desde que la primera temporada de The Mandalorian se estrenó en Disney+ en noviembre de 2019, ha habido un exceso de series derivadas de Star Wars y, como era de esperar, algunas han sido mejores que otras. Las series Andor (opens in new tab)y The Mandalorian (opens in new tab) han sido aclamadas por los fans y la crítica. Sin embargo, series como Obi-Wan Kenobi y Star Wars: Visions no han causado sensación.

En principio, un total de siete series de acción real y de animación (que incluye las tres que hemos mencionado ya, más Star Wars: La remesa mala, Star Wars: Tales of the Jedi y El Libro de Boba Fett (opens in new tab)) no parece mucho. Sin embargo, si tenemos en cuenta Star Wars: Resistance y The Clone Wars, que no terminaron de emitirse hasta principios de 2020, hemos visto nueve series de Star Wars en los últimos tres años. Si añadimos otras series que están en camino, como la tercera temporada de The Mandalorian (opens in new tab), Ahsoka Tano (opens in new tab) y Skeleton Crew (que protagonizará Jude Law), la programación televisiva de Star Wars parece muy completa, incluso saturada.

Y la cosa no queda ahí. En 2018 y 2019 se estrenaron la película spin-off Han Solo: Una historia de Star Wars y Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (que marcó el final de la última trilogía cinematográfica). A ellas se suma que también se ha hablado de otras películas spin-off, incluyendo la de Rogue Squadron (que fue pospuesta indefinidamente), una película que todavía no tiene ttítulo dirigida por Taika Waititi, una película creada por Damon Lindelof y una película producida por Shawn Levy. Al parecer, tendremos más información sobre este cuarteto en la conferencias Star Wars Celebration de abril.

La serie de Obi-Wan fue bastante decepcionante para muchos. (Image credit: Disney+)

Por lo tanto, hay potencialmente 13 nuevas producciones de Star Wars (4 cuatro películas y 9 series) que podrían estrenarse en un período de siete años (desde finales de 2019 hasta alrededor de 2026, dependiendo de la rapidez con la que Waititi y compañía consigan hacer sus películas y estrenarlas en los cines). Si bien es verdad que eso sólo equivale a dos nuevos proyectos cada 12 meses, podría ser suficiente para causar saturación sobre Star Wars entre los fans.

Los fans de Marvel (opens in new tab)y los cinéfilos en general ya están empezando a cansarse de la gran cantidad de películas y series del UCM estrenadas en los últimos años. De hecho, el presidente de Marvel, Kevin Feige, ha sugerido que el estudio está reevaluando su programación actual, con vistas a sacar menos contenido año tras año. Eso significa que veremos cambios significativos en sus planes para la Fase 5 (opens in new tab) y la Fase 6 del UCM.

Lucasfilm debería seguir el ejemplo de Marvel, incluso después de que Bob Iger, su nuevo consejero delegado, haya afirmado que Disney "apostará más fuerte" por sus principales franquicias, como Star Wars, para mejorar sus fuentes de ingresos. Menos es más, como dice el refrán, y Lucasfilm (y Disney) harían bien en prestar atención a las señales de advertencia de Marvel y replantearse (si no lo están haciendo ya) cuántas series y películas de Star Wars planean estrenar en los próximos años.

