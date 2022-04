Uno de los Jedi preferidos de los fans no aparecerá en Obi-Wan de Disney+

La serie protagonizada por Obi-Wan no contará con un icónico Maestro Jedi.

La serie de Obi-Wan Kenobi reunirá a varios personajes que vuelven a la saga, pero el Maestro Jedi Qui-Gon Jinn, mentor de Obi-Wan en Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma, e interpretado por Liam Neeson, no será uno de ellos. Una pena.

Hablando con ComicBook.com, Neeson ha confirmado que no formará parte de la serie Obi-Wan Kenobi en Disney+. Eso sí, cuando le preguntaron si estaría abierto a volver a su papel de Qui-Gon de esa galaxia muy, muy lejana, el actor de Venganza dijo que sí. Sin embargo, Neeson añadió que sólo volvería a la saga para una película de Star Wars, poniendo fin a las esperanzas de los fans de verle en algún cameo en la serie de Obi-Wan.

"Oh, sí, eso creo, sí, sí, sí... si fuera una película", fue la respuesta del actor. "Soy un poco snob cuando se trata de la televisión, lo reconozco, es que prefiero la gran pantalla, ¿sabes?"

Los fans de Star Wars tenían la esperanza de que Qui-Gon tuviera un pequeño rol dentro de la serie protagonizada por Obi-Wan. Al fin y al cabo, hay muchos ejemplos de otros Jedi ya fallecidos que han aparecido en contenidos de Star Wars anteriores, mostrándose ante sus antiguos aprendices. Por lo tanto, son muchas las personas que esperaban que Qui-Gon se le aparecería a Obi-Wan en algún momento de la serie.

Es cierto que Neeson no ha dicho explícitamente que no saldrá en Obi-Wan, pero está claro que sus comentarios de que solo volvería si se tratara de una película en toda regla, destinada a la gran pantalla, parecen dejar bien claro que no lo veremos en la serie.

Cada uno que piense lo que quiera, yo, personalmente, no pongo la mano en el fuego de que esas declaraciones no vayan con truco, y lo cierto es que no sería la primera vez que Lucasfilm obliga a un actor a guardar un secreto, y ¿quién dice que Neeson no pueda ser una gran sorpresa que la plataforma pretende revelar una vez que se estrene la serie en Disney+?

Sea como sea, hay muchas otras caras que estamos deseando volver a ver y que están confirmadas para la serie de Obi-Wan. A lo largo de los seis capítulos, volveremos a ver, obviamente, al protagonista Ewan McGregor interpretando su papel de la trilogía precuela de Star Wars, pero también veremos a Hayden Christensen, que volverá a ser Darth Vader. Por otro lado, Joel Edgerton y Bonnie Piesse retomarán sus papeles de Owen y Beru Lars de los Episodios I, II y III; el matrimonio que cría a Luke Skywalker después de que Anakin Skywalker se uniera al lado oscuro y se convirtiera en el legendario Lord Sith.

No olvides que Obi-Wan Kenobo se estrena en Disney+ el 27 de mayo, y ese día estarán disponibles los dos primeros capítulos, mientras que los cuatro restantes llegarán semana a semana a la plataforma.

¡Ya queda nada! ¡Estamos deseando ver la serie!

Qui-Gon, te seguiremos esperando

Qui-Gon Jinn fue uno de los mejores elementos de Star Wars Episodio 1. (Image credit: Lucasfilm)

Es cierto que Qui-Gon Jinn solo apareció en una sola película, pero fue uno de los mejores puntos de la trilogía precuela de Lucasfilm.

Los Episodios I, II y II de Star Wars resultaron algo decepcionantes para una gran parte de los fans de la saga, y las razones principales fueron el abuso de la política en las películas, los exagerados efectos especiales y los diálogos un tanto flojos. Sin embargo, el personaje de Qui-Gon interpretado por Neeson fue considerado uno de los puntos álgidos del Episodio I: La Amenaza Fantasma, y sigue siendo uno de los personajes preferidos de los fans a día de hoy.

Qui-Gon ha aparecido en numerosos cómics de Star Wars desde que apareció en La Amenaza Fantasma; su historia se ha desarrollado en varias series de cómics y en otros libros y novelas de Star Wars. A Qui-Gon se le respeta y siempre ocupa un lugar destacado en las listas de los Jedi más queridos y/o poderosos de todos los tiempos, lo que demuestra que los fans siguen queriendo ver más del personaje, incluso aunque hayan pasado dos décadas dese que apareció en una única película.

Basándonos en que Neeson no nos estaba tomando el pelo en las últimas declaraciones, todo parece apuntar a que, si bien no está dispuesto a participar en ninguna serie, sí que se le podría convencer para retomar su papel en una gran película. Lo cierto es que esto supone un cambio de opinión del actor, ya que en febrero de 2020 le dijo en una entrevista a Entertainment Tonight que no se plantearía volver a Star Wars de ninguna manera.

Por lo tanto, no está claro dónde, cuándo o cómo podría aparecer en una futura película de Star Wars, pero Neeson claramente ha dejado la puerta abierta a volver, si siente que el proyecto es el adecuado para su carrera.

Y aun así, si finalmente nunca vuelve, tenemos proyectos de Star Wars de sobra para emocionarnos. Están de camino dos series protagonizadas por Ahsoka Tano y Cassian Andor, respectivamente, así como la temporada 3 de The Mandalorian, que nos encantaría que se estrenara este mismo año, aunque no está muy claro. Por otro lado, está la segunda temporada de The Bad Batch, la serie de animación.