Las mejores referencias a memes en Spider-Man: No Way Home fueron improvisadas

ATENCIÓN: A continuación, un montón de spoilers sobre Spider-Man: No Way Home

Tom Holland ha revelado que varias de las referencias de Spider-Man: No Way Home basadas en memes fueron improvisadas el día del rodaje, en lugar de ser escritas en el guion.

Hablando con los coprotagonistas Tobey Maguire y Andrew Garfield como parte de la primera (y posiblemente única) entrevista con los tres hombres araña, Holland dijo: "Desde que Garfield le cruja la espalda de Tobey, hasta la idea de señalarnos mutuamente, todo fueron cosas que se nos ocurrieron en el día".

Por lo que parece, Garfield, que se puso el icónico traje rojo y azul en The Amazing Spider-Man de 2012 y su secuela de 2014, fue el principal motor de bromas y chistes de la película.

Puedes ver la entrevista completa con los tres actores (en YouTube) a continuación.

Por cierto, también fue Garfield al que más le costó guardar el secreto de la reunión de Spider-Man: No Way Home. En el punto álgido de las especulaciones previas al estreno de la película, el actor estaba participando en una rueda de prensa para promocionar su nueva película de Netflix, Tick, Tick... ¡Boom!, y fue preguntado muchas veces sobre su tan rumoreada participación en el proyecto de Marvel.

"Tuve que enfrentarme a eso", dijo Garfield. "Recuerdo que lo pasé mal. Tener la atención de todo el mundo y tener que mentir, por el bien del público, fue algo tenso [...] Aunque también lo disfruté, fue bastante divertido. Parecía un juego, como el de la mafia, en el que sabes que eres mafioso pero tienes que convencer a todos de que no lo eres".

Reuniendo de nuevo a la pandilla

En la misma entrevista, Maguire también reveló cómo la productora de Spider-Man, Amy Pascal, y el jefe de Marvel, Kevin Feige, les convencieron a él y a Garfield para que volvieran a una franquicia que ambos actores habían dejado aparentemente atrás.

"Amy [Pascal] me dijo: 'Nos encantaría hablar contigo. Ya sabes de qué va esto", cuenta Maguire. "Definitivamente era intrigante, pero también nos decía: 'Bueno, ¿qué vamos a hacer?' Y esa incertidumbre añadía un poco de misterio a todo".

Garfield, por su parte, miró a Tobey cuando le hicieron la misma pregunta. "Bueno, estaba esperando a ver si Tobey decía que sí", dijo, "y como así fue, no tuve otra opción".

Es genial que ambos actores hayan vuelto, después de todo. Spider-Man: No Way Home se ha convertido en el tercer estreno más taquillero de todos los tiempos y en la sexta más taquillera de la historia, superando los 1.690 millones de dólares en todo el mundo.

En cuanto a si "No Way Home" será la última película de Tom Holland como el arácnido titular, aún no hay nada seguro. La productora de la franquicia, Amy Pascal, dijo recientemente que tanto Marvel como Sony están planeando futuras películas de Spidey protagonizadas por Tom Holland, pero desde entonces se han puesto en duda estas afirmaciones.

Sin embargo, pase lo que pase con Spidey en el futuro, los fans podrán estar tranquilos aunque No Way Home acabe siendo la despedida de tres generaciones del querido superhéroe. Seguro que el próximo trepamuros también nos cautivará.