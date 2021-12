Marvel planea una nueva trilogía de Spiderman después de No Way Home, según la productora

Tanto Sony como Marvel están planeando una segunda trilogía de Spider-Man liderada por Tom Holland después de No Way Home, según ha confirmado la productora Amy Pascal.

En declaraciones a Fandango en una reciente entrevista, Pascal reveló que el estudio se está "preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel", y añadió que "Después de la primera trilogía, ahora vamos a por tres películas más. Esta no es la última de nuestras películas del UCM".

Aunque los responsables de Sony han advertido que aún no hay planes oficiales (según THR), el estudio supuestamente tiene una "fuerte relación" con Holland y el jefe de Marvel, Kevin Feige, lo que aumenta las esperanzas de que la colaboración continúe entre las tres partes.

La noticia llega en medio del estreno de Spider-Man: No Way Home, que se ha estrenado en cines el 15 de diciembre de 2021 y que cierra la llamada trilogía 'Homecoming'.

En esta película (que era indiscutiblemente la más esperada de Marvel desde Endgame en el 2019) Peter Parker se ve obligado, por primera vez, a lidiar con las consecuencias de ser un personaje público. En un esfuerzo por rectificar la situación, pida ayuda al Doctor Strange, y juntos desencadenan involuntariamente una serie de eventos que abren el multiverso.

La tercera película de Spider-Man será también el último estreno de un año repleto de películas del UCM, ya que Viuda Negra, Shang-Chi y Eternals llegaron antes en este año. También será la última película de Marvel durante un tiempo, ya que Doctor Strange 2 no se estrenará hasta mayo del 2022.

¿Sigue funcionando el sentido arácnido de Tom Holland?

Está claro que el público tiene ganas de más aventuras de Spider-Man (78 millones de visualizaciones del tráiler de No Way Home lo demuestran), pero la disposición de Holland para ponerse las mallas rojas y azules para otras tres películas ya no es tan segura.

(Image credit: Sony Pictures / Marvel Studios)

En una reciente entrevista con GQ, la estrella contó que aún no está seguro de si estaría dispuesto a retomar el papel después de No Way Home. "Tal vez sea el momento de seguir adelante", dijo, añadiendo que "tal vez lo mejor para Spider-Man es que a continuación hagan una película de Miles Morales. Si sigo interpretando a Spider-Man después de cumplir los 30, algo he hecho mal".

Aun así, Holland sí hizo referencia a esos mencionados planes de una nueva trilogía de Spidey: "Puede que haga Spider-Man 4, 5 y 6, que termine cuando tenga 32 años y que nunca haga otra. Aún no estoy seguro de lo que quiero hacer".

Por ello, la pregunta de si Marvel y Sony pueden mantener a su protagonista sigue sin respuesta, por ahora. Lo que sí sabemos con certeza es que Spider-Man: No Way Home está arrasando en la taquilla mundial, lo que suele allanar el terreno para que sigan sucediendo cosas.