Las cámaras del iPhone 13 Pro pueden tener un ultra gran angular incluso más nítido que el iPhone 12 Pro

The iPhone 13 Pro and Pro Max may shoot sharper photos and videos with several camera upgrades, according to new rumors – but the improvements may not come to the lower-end iPhone 13 handsets.

The iPhone 13 Pro and Pro Max cameras will reportedly improve their ultra-wide cameras by adding sensor-shift optical image stabilization (OIS) and autofocus, sources told Digitimes .

El iPhone 12 Pro Max fue el primer iPhone en ponerle a su cámara principal un OIS de cambio de sensor en vez de una lente, lo que trajo fotografías más nítidas, según dice MacRumors. No está claro si la misma mejora se aplicará al iPhone 13 Pro, pero aumentar el ultra gran angular del 13 Pro y el Pro Max con OIS de cambio de sensor mejoraría la nitidez de las fotos usando esa lente.

Vamos a analizar todos los rumores de las cámaras del iPhone 13, ¿vale?

Probablemente hayas leído varias historias sobre que las cámaras del iPhone 13 serán mejores, pero aquí tienes un análisis por si te sonaban demasiado técnicas y/o no te acuerdas.

Hay rumores que incluyen a todos los modelos de iPhone 13, como uno que sugiere que el sensor frontal combinará la cámara de infrarrojos y el proyector de puntos en un solo módulo, haciendo el notch más pequeño. Dos informes distintos dicen que las cámaras gran angular mejorarán de la apertura f/2.4 del iPhone 12 a una f/1.8 en los iPhone 13, mejorando su rendimiento con poca luz. Aunque un rumor sugiere que será para todos los modelos de 2021, otro dice que se quedará solo en los iPhone 13 Pro y Pro Max.

Algunas de las mejoras que hemos oído solo se las llevarán los modelos Pro y Pro Max. Estas incluyen el rumor del ultra gran angular, así como el aumento en tamaño de los sensores principales. Otro dice que el iPhone 13 Pro vendrá con un mejor teleobjetivo, mejorando la longitud focal f/2.0 52mm de su predecesor por una de f/2.2 65mm equivalente a la del 12 Pro Max. En resumen: ampliar el zoom óptico de 2x a 2.5x.

Otro rumores sugieren que las mejoras que se han visto en el iPhone 12 Pro y Pro Max llegarán a los iPhone 13 y 13 mini. Dos rumores dicen que el LiDAR se añadirá a teléfonos más asequibles, así como el OIS de cambio de sensor (aunque puede que solo a la principal) en los cuatro modelos del iPhone 13.

Y luego están los rumores fantasía, como el que salió en mayo de 2020 (antes de que saliera el iPhone 12), que decía que el iPhone 13 llevaría una cámara principal de 64MP, un teleobjetivo con zoom óptico 3x-5x y digital de 15x-20x con 40MP, un ultra gran angular también de 40MP e incluso una lente anamórfica de 64MP para fotografiar en una relación de aspecto de 2.1:1. Sí.

Estos son los rumores más sonados, pero como ves, todos apuntan a que hará unas mejores fotos. Incluso si se implementan, será difícil para el consumidor final notar la diferencia, pero si tenemos suficientes mejoras en el iPhone 13, sus capacidades fotográficas serán las mejores de su clase.