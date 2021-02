La Xbox Series X podría hacer revivir juegos de la Xbox 360 y la Xbox Clásica

La nueva función ‘FPS Boost’ de Microsoft en Xbox Series X y Xbox Series S tiene la suficiente potencia como para cuadriplicar la velocidad de fotogramas de los juegos más antiguos sin necesidad de que intervengan los desarrolladores, y esto podría usarse para mejorar Xbox 360 y los juegos originales de Xbox.

El director de administración de programas de Xbox, Jason Ronald, reveló la noticia durante su intervención en el Podcast de Kinda Funny (gracias, Pure Xbox), pero es cierto que señaló que el equipo se está centrando en primer lugar en los títulos de la generación de Xbox One.

“En estos momentos, nos centramos principalmente en los títulos de la generación de Xbox One porque es donde hemos visto mejores resultados. Todavía estamos considerándolo: ¿podemos llevar esta tecnología de vuelta a los juegos de Xbox 360 o incluso a los juegos originales de Xbox?" comentó Ronald.

La mayoría de los juegos de Xbox 360 y los juegos originales de Xbox se implementaron a 30 cuadros por segundo. Con la función ‘FPS Boost’, es posible que Microsoft pueda duplicar retro-activamente, o incluso cuadriplicar, la velocidad de fotogramas de estos títulos, lo que proporcionaría una experiencia de juego mucho más fluida y receptiva.

‘FPS Boost’ solo funciona con una pequeña selección de títulos en la actualidad: ‘Watch Dogs 2’, ‘Far Cry 4’, ‘UFC 4’, ‘New Super Lucky's Tale’ y ‘Sniper Elite 4’. Sin embargo, no es una función que se pueda aplicar fácilmente a todos los juegos compatibles con versiones anteriores, ya que este tipo de tecnología podría encontrar problemas dependiendo de cómo se codifique el juego.

“Las técnicas que hemos desarrollado no funcionarán en todos los títulos. De hecho, hemos logrado que algunos juegos funcionen y, siendo honesto, cuando estoy jugando, es súper asombroso, resulta genial, es suave y ligero como la mantequilla, pero de repente nos damos cuenta y ‘oh, este personaje de la esquina se ha animado dos veces más rápido que el resto’”, explicó Ronald. "O tal vez, cuando ya hemos recorrido tres cuartas partes del camino en el juego, de repente encontramos un error que rompe la física porque el sistema ejecuta el juego tan rápido que en realidad ni él mismo sabe cómo manejar eso".

A pesar de los desafíos que pueden plantear algunos videojuegos, Ronald espera que cada dos semanas se anuncien nuevos títulos de juegos compatibles con ‘FPS Boost’. Esto significa que tu biblioteca existente de juegos para Xbox One podría mejorar drásticamente, sin que te suponga ningún coste adicional y sin que tenga que contribuir el desarrollador original.

‘FPS Boost’ es otra señal de que Microsoft está bastante comprometido con hacer posible la compatibilidad con versiones anteriores. La compañía ya mejoró la resolución de títulos anteriores de 360 y Xbox en Xbox One X, como en el caso de ‘Red Dead Redemption’, que ahora se puede ejecutar en 4K, así como también añadió funciones como ‘Auto HDR’ que, de forma inteligente, aporta un alto rango dinámico a los juegos de Xbox One que originalmente no eran compatibles con esta tecnología.