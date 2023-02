Se anuncian las primeras subidas de precio de Xbox Series X y Xbox Series S

Tras la subida de precios de la PS5 el año pasado (opens in new tab), Microsoft ha anunciado su propio aumento. Aunque, de momento, solo afecta a un país. Los precios de Xbox Series X y Series S subirán en Japón el 17 de febrero.

El mes que viene entrará en vigor una subida de precio de 5.000 yenes en ambas consolas de Microsoft. Esto equivale a unos 40€. De este modo, el precio de venta recomendado de la Xbox Series X pasará de 54.978 yenes a 59.978 yenes, mientras que el de la Xbox Series S aumentará de 32.278 yenes a 37.978 yenes, con lo que pasarán a costar 480€ y 320€ respectivamente en el país nipón.

"Después de evaluar detenidamente las condiciones del mercado en Japón, hemos decidido cambiar el precio de venta sugerido de las consolas Xbox en el país", dijo Microsoft Japón en un comunicado traducido por Gematsu (opens in new tab). "Evaluamos regularmente el impacto de los precios locales para mantener una coherencia razonable en todas las regiones. Esta revisión de precios afecta a nuestros clientes y ha sido una decisión difícil de tomar, pero de cara al futuro seguiremos ofreciendo la experiencia Xbox definitiva que nuestros clientes esperan".

Este aumento se produce después de que Phil Spencer, jefe de Xbox, se negara a descartar una subida de precios el año pasado. Spencer dejó claro que "Microsoft siempre está evaluando nuestro negocio de cara al futuro, así que no creo que podamos decir sobre nada que nunca vayamos a hacer algo." Parece que Xbox ha decidido hacer "algo" después de todo, al menos en lo que respecta al mercado japonés.

5.000 yenes

(Image credit: marciocarvalhofotografia / Shutterstock.com)

El yen ha estado luchando contra el dólar a lo largo del 2022. Aunque se ha ido recuperando desde noviembre, la preocupación por el tipo de cambio puede contribuir a los "precios locales" que Microsoft Japón mencionó en su comunicado. Todavía no está claro si el yen se recuperará o no, por lo que la cautela por parte de la rama japonesa de Microsoft tiene sentido, dado el entorno económico más delicado.

Desde Game Pass hasta importantes ofertas de Black Friday, Microsoft ha ofrecido grandes ofertas en Xbox en los últimos años, a menudo haciendo que Sony parezca demasiado cara en comparación. Sin embargo, sabemos que Microsoft está subiendo el precio de los títulos exclusivos, así que quizá sean posibles más subidas de precios en el futuro. En la entrevista del año pasado, Spencer dejó claro que "a día de hoy no tenemos planes de subir el precio de nuestras consolas", pero no se comprometió a hacerlo en el futuro.

Es posible, aunque no está confirmado, que la subida de precios japonesa sea una forma de tantear el mercado para una subida de precios más global. Aunque no tenemos ni idea de si Microsoft tiene o no la intención de subir los precios fuera de Japón, si estás buscando una nueva consola, te aconsejamos que la compres cuanto antes para ahorrar dinero. Más barata no la vas a encontrar en este año.