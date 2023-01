Podrás crear tus propias aplicaciones para dispositivos AR/VR de Apple

El dispositivo de realidad aumentada y realidad virtual de Apple sobre el que tanto se ha hablado podría, por fin, lanzarse a finales de este año, y tenemos una nueva serie de filtraciones sobre el desarrollo de aplicaciones para él, que insinúan que todo el mundo podrá crear experiencias de realidad aumentada en este dispositivo.

Según fuentes consultadas por The Information (opens in new tab) (según MacRumors (opens in new tab)), Apple está trabajando en herramientas de desarrollo de software para que el proceso de creación de aplicaciones sea lo más sencillo posible. Cuantas más aplicaciones se creen, más atractivo será el dispositivo.

Estas herramientas significan que incluso los consumidores podrían crear sus propias aplicaciones a través de Siri, dice el informe: así que sólo tendrías que describir la experiencia que quieres ver en realidad aumentada, y Siri interpretaría tus órdenes y la crearía por ti.

Salud y bienestar

Uno de los ejemplos mencionados en el artículo es la posibilidad de crear una aplicación que muestre animales virtuales paseando por una habitación con sólo describírselo a Siri. No se necesitarían conocimientos de programación ni de diseño gráfico por ordenador para crearla.

Hay que tener en cuenta que la información de la que se nutre el artículo es del 2021, por lo que podría estar un poco desfasada a estas alturas, y obviamente no está confirmada ni es oficial. Sin embargo, es lógico que Apple quiera facilitar al máximo el desarrollo de aplicaciones.

El informe también menciona que Apple está trabajando en contenidos de realidad aumentada para el casco, con la salud y el bienestar como prioridad. Uno de los posibles usos del dispositivo es como ayuda para la meditación, permitiendo a los usuarios sentarse en escenas tranquilizadoras generadas digitalmente a su elección.

Siguiendo la tendencia

Si los detalles de este informe de The Information son correctos, Apple está siguiendo una especie de tendencia a la hora de simplificar al máximo el acceso a sus herramientas para desarrolladores de software de realidad aumentada, y el objetivo final es aumentar al máximo la participación de los usuarios.

Quienes tengan niños en casa probablemente conozcan Roblox, la plataforma de juegos online que hace que sea tan fácil diseñar y construir experiencias como jugar con ellas. Apple podría aspirar a algo parecido.

También está Minecraft, que tiene un éxito fenomenal: otro juego que también es una plataforma para crear nuevos juegos y entornos. El atractivo de Roblox y Minecraft no reside sólo en lo que son, sino en lo que se puede hacer con ellos.

Si Apple quiere convencer a un número considerable de personas para que paguen por su casco de realidad aumentada y realidad virtual (o de realidad mixta, si lo prefiere), necesitará una amplia gama de aplicaciones, y esta podría ser la forma perfecta de conseguirlo.