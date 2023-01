Ubisoft intenta hacer una mezcla de Call of Duty: Warzone con Far Cry

Ubisoft está trabajando no en uno, sino en dos nuevos juegos de Far Cry. El primero es el algo predecible Far Cry 7, pero el segundo es intrigante, un multijugador diferente e independiente del tradicional shooter en solitario (y recientemente cooperativo) Call of Duty: Warzone. Kotaku (opens in new tab) afirma que Yves Guillemot, consejero delegado de Ubisoft, mencionó estos dos posibles juegos en una reunión interna de la compañía.

Con Ubisoft produciendo juegos de Far Cry a lo largo de los años y Far Cry 6 a finales del 2021, es posible que esperases un juego diferente. Sin embargo, el progreso hacia estos nuevos juegos podría estar más lejos de lo que crees. Kotaku informa en un artículo de que, al parecer, Ubisoft está cambiando el motor Dunia por Snowdrop para los nuevos juegos. Snowdrop es la tecnología de los juegos de The Division y del próximo juego de Star Wars de Ubisoft.

Aunque Insider Gaming (opens in new tab) también ha informado de que estos dos títulos nacieron inicialmente de una misma idea, no es algo que podamos confirmar. Aunque no es de extrañar que veamos pronto un Far Cry 7, teniendo en cuenta el éxito que lleva cosechando desde hace años, sería la primera vez que la serie contara con un juego multijugador dedicado.

Warzone, ¿eres tú?

(Image credit: Ubisoft)

Al igual que Activision hizo con Warzone como un battle royale multijugador independiente, parece que Ubisoft puede estar siguiendo el camino de los juegos multijugador en vivo que son versiones separadas de su historia de campaña.

En el poco tiempo que he jugado a Far Cry 6, pude notar el estilo de un battle royale. Los vehículos abandonados por el mapa, los ecosistemas de las islas y la multitud de armas que cubrían el paisaje parecían colocados en el lugar adecuado para que cientos de jugadores quedaran allí para luchar hasta la muerte. Aunque no se puede decir que este Far Cry multijugador pueda ser un battle royale, por lo que he jugado en el pasado, no me sorprendería.

Para conseguir que este volantazo de Ubisoft al battle royale destaque de la competencia, si el desarrollador se apoya en la larga historia de Far Cry con peligrosa fauna local y campamentos poblados por personajes con IA, podría ser muy interesante. Quizá el jefe final del juego no sea una nube radiactiva, sino una bandada de casuarios furiosos que quieren matarte a picotazos.

Una ubicación para gobernarlos a todos

(Image credit: Ubisoft)

Mentiría si dijera que no estoy un poco cansado de los Far Cry. La última vez que me enganchó de verdad fue con Far Cry 4. Dicho esto, podría volver a jugar a este juego en la ubicación adecuada.

En el 2015, una encuesta de Ubisoft enviada a los fans de Far Cry fue remitida a Eurogamer (opens in new tab), que recopiló todas las posibles localizaciones favoritas de los fans. Aunque Ubisoft mencionó vampiros y dinosaurios en esta encuesta, la mejor sugerencia que vi implicaba que el próximo juego de la serie viajara a los remotos rincones de Alaska. Este es un lugar por el que podría levantarme de la cama, encender mi PC y luchar contra sectarios locos.

Aunque todavía hay poca información sobre los próximos juegos de Far Cry, un multijugador independiente podría ser el cambio que necesita la serie para darle un lavado de cara y revitalizar a los fans como yo. Si a eso le sumas una localización tan disparatada como Alaska, puede que no tenga más remedio que volver al psicodélico mundo de Far Cry.