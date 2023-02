Echa un último vistazo a los Galaxy S23 antes de su presentación de hoy, gracias a esta filtración de última hora

A pocas horas para el gran evento de lanzamiento Samsung Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab), se han filtrado nuevas imágenes de los próximos Galaxy S23 (opens in new tab), S23+ y el S23 Ultra (opens in new tab).

Las fotografías proceden del usuario de Twitter Dylan Xitton (opens in new tab), que sorprendentemente se ha encontrado los móviles expuestos en una tienda de electrónica de Chile. Parece que algunos minoristas están mostrando los teléfonos antes de su presentación oficial, que será a las 19:00 (hora española) de hoy, 1 de febrero.

Of course, I have an extra bunch of photos here, the chilean mobile provider (Wom) said that the phone would be released in chile 1 month ongoing, I was surprised seeing on the shelf lmao pic.twitter.com/07ga0Ob9OPJanuary 31, 2023 See more

Según dicen en el hilo, el usuario también ha publicado un vídeo de sí mismo con el modelo S23 Ultra en las manos, pero posteriormente ha sido retirado por Twitter después de que Samsung emitiera una reclamación de derechos de autor sobre las imágenes. Así que lo único que nos queda son imágenes de los móviles desde diferentes ángulos, junto con el cartel de las especificaciones como parte de la exposición en la tienda.

Galaxy S23 Ultra

Estas imágenes nos permiten echar un vistazo a parte del hardware del S23 Ultra. La tabla que se muestra revela (o confirma, a estas alturas) que el teléfono vendrá con una pantalla de 6,8 pulgadas de resolución QHD (2560x1440 píxeles) y al menos cuatro cámaras. También podemos ver el embalaje de al menos dos de los colores rumoreados (opens in new tab): "Phantom Black" (negro) y "Botanic Green" (verde).

A primera vista, el teléfono se parece mucho al Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), pero, según Dylan Xitton (opens in new tab), hay una ligera diferencia. Afirma que la pantalla del S23 Ultra no es tan curva en comparación con la del S22 Ultra y que el nuevo dispositivo tiene bordes más pronunciados. El usuario añade que el S23 Ultra "se siente más cómodo para hacer anotaciones".

Aportando veracidad

Sabemos muchísimo sobre el hardware del Galaxy S23, pero muy poco sobre el software

En cuanto a los otros dos modelos, no hay información nueva. Lo cierto es que ya sabíamos gran parte de lo que ha mostrado Dylan Xitton en sus imágenes, ya que una reciente hoja de especificaciones filtrada (opens in new tab)de la gama Galaxy S23 nos reveló las mismas cosas. Sea como sea, este hilo de Twitter con sus imágenes básicamente corrobora la hoja de especificaciones.

Lo que es un poco decepcionante es que no hemos podido ver ninguna de las nuevas características que Samsung va a incorporar a la gama Galaxy S23. Recientemente, la compañía nos ha avanzado que ofrecerá una mejora increíble en la fotografía nocturna con el S23 Ultra (opens in new tab), y que además ha añadido un nuevo modo Pro (opens in new tab) para las fotos selfie. Pero todavía no sabemos nada sobre nuevas funciones gaming o alguna colaboración especial con Google, por ejemplo. Sabemos mucho sobre el hardware del Galaxy S23, pero muy poco sobre el software.

Sea como sea, es cuestión de horas que todo sea revelado. Si tienes curiosidad por saber qué traerá el nuevo teléfono insignia de Samsung en su lanzamiento, tenemos una guía completa sobre todo lo que sabemos del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), y además, una específica del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab).