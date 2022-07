La primera actualización de PS Plus es decepcionante para los suscriptores Premium

Sony ha revelado una serie de nuevos juegos que llegarán a PS Plus Extra y Premium (opens in new tab) como parte de la primera gran actualización de contenidos del renovado servicio de suscripción.

A la cabeza de los nuevos títulos de PS Plus está Stray. Se trata de un juego de aventuras en tercera persona en el que encarnarás a un gato que explora una ciberciudad poblada de robots, muchas luces de neón y misterios sórdidos. Es el primer proyecto del estudio BlueTwelve, creado por un par de ex desarrolladores de Ubisoft. Llegará a PS Plus el día de su lanzamiento, el 19 de julio.

Junto a él está Final Fantasy VII Remake Intergrade, el port para PS5 de Final Fantasy VII Remake. Además de estar optimizado para utilizar la retroalimentación háptica del mando inalámbrico DuelSense, de incluir varias actualizaciones de calidad de vida y de contar con visuales mejorados que aprovechan el hardware de nueva generación, también viene con el DLC Intermission. La versión del juego para PS4 también estará disponible, aunque sin la expansión.

También llega Marvel's Avengers, el juego de lucha de superhéroes de Crystal Dynamics que se lanzó con críticas bastante pobres. Puede que no sea uno de los mejores juegos cooperativos, pero te proporcionará unas cuantas horas de diversión a ti y a un máximo de tres amigos.

También se añadirán algunos títulos antiguos, como cinco juegos de Assassin's Creed y Saints Row IV. A continuación encontrarás la lista completa de juegos. Todos ellos llegarán al servicio el 19 de julio.

Stray | PS5 y PS4

Final Fantasy VII Remake | PS5 y PS4

Marvel's Avengers | PS5 y PS4

Assassin’s Creed Unity | PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure | PS4

Jumanji The Video Game | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

Una oferta escasa

(Image credit: Square Enix / Sony)

Los suscriptores de PS Plus probablemente se alegrarán de ver a Stray en la lista. La próxima aventura felina ha causado un gran revuelo entre los amantes de los gatos, así como entre los que les gusta el aspecto de su peculiar y plácido entorno. Si a esto le añadimos Final Fantasy Intergrade, que salió a la venta hace poco más de un año, los propietarios de una PS5 tienen algo por lo que entusiasmarse.

Pero el catálogo de julio es decepcionante para los amantes de lo retro. No hay nuevos juegos de PS1, PS2 o PS3 que lleguen al servicio, lo que deja fuera a los que se suscribieron a PS Plus con la esperanza de volver a ver juegos antiguos.

También significa que los miembros de PS Plus Premium no están sacando mucho partido a su nada barata cuota de suscripción. La suscripción Premium da acceso a la biblioteca de juegos retro de PS Plus, pero con sólo dos títulos de PSP añadidos al catálogo este mes (No Heroes Allowed! y LocoRoco Midnight Carnival) el coste mensual extra de 3€ no parece merecer la pena.

Un mes flojo no desanimará a la mayoría de los suscriptores Premium, que todavía están explorando la enorme biblioteca de juegos clásicos con la que se lanzó PS Plus. Pero Sony tendrá que asegurarse de que el valor de las futuras entregas mensuales se corresponda con el inflado precio de Premium. De lo contrario, los miembros se verán tentados a bajar al nivel Extra, más barato, para ahorrarse algo de dinero.