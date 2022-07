Se filtran los juegos de PS Plus Extra y Premium para julio

Una reciente filtración ha revelado algunos de los juegos que estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium a finales de este mes.

La información procede del usuario de ResetEra (opens in new tab) BlackBate (vía PushSquare (opens in new tab)), que afirma saber "algunos de los juegos" que se añadirán a PlayStation Plus como parte de la actualización de mediados de mes para los suscriptores Extra y Premium.

La lista incluye el ya confirmado oficialmente (opens in new tab) Stray, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, FF7R Episode Intermission, Saints Row IV: Re-Elected, y un puñado de títulos de Assassin's Creed como Black Flag, Unity, Rogue Remastered, Freedom Cry y The Ezio Collection.

Según BlackBate, estos títulos estarán disponibles el 19 de julio, que es, por cierto, la fecha de lanzamiento de Stray. Cabe señalar que BlackBate dice que estos son sólo "algunos" de los juegos que se van a añadir, lo que sugiere que la línea podría ser más extensa que esto.

En cuanto a la fiabilidad de esta filtración, el usuario ya ha filtrado información correctamente a través de ResetEra (opens in new tab) antes de los anuncios oficiales. No se trata de una publicación frecuente, pero, tal y como ha detectado PushSquare, ya ha filtrado detalles (opens in new tab) sobre el Director's Cut de Death Stranding y la reedición de Skull and Bones.

No podemos estar seguros, por supuesto, de la lista exacta y la fecha de la renovación de PlayStation Plus a mediados de mes hasta que sea confirmada oficialmente por Sony. La abundancia de títulos de Ubisoft tiene, al menos, cierto sentido en el contexto del catálogo de Ubisoft+ Classics que forma parte de PlayStation Plus y la promesa del editor en mayo de que el catálogo "se lanzará con 27 títulos y crecerá hasta 50 a finales de 2022."

¿Qué es la actualización de mediados de mes?

Todo esto forma parte del recientemente renovado servicio de suscripción PlayStation Plus de Sony. Ahora, PlayStation Plus tiene tres niveles: Essential, Extra y Premium. Mientras que el nivel Essential es prácticamente igual que el servicio original de PS Plus, con acceso al multijugador online, descuentos en PlayStation Store y juegos mensuales para PS4 y PS5, Extra y Premium ofrecen más.

Sony ha confirmado (opens in new tab) que los beneficios adicionales de los niveles Extra y Premium incluyen (entre otras cosas) una segunda actualización mensual de juegos que "se producirá a mediados de mes con nuevos juegos en los planes PlayStation Plus Extra y Premium/Deluxe." Según Sony, "el número de juegos actualizados variará por mes".

Sony aún no ha confirmado (opens in new tab) oficialmente la fecha en la que los suscriptores pueden esperar esta segunda actualización, pero sí ha confirmado que Stray se lanzará el 19 de julio y que "también estará disponible para los miembros de PlayStation Plus Extra y Premium en ese momento."

Ya se ha revelado la lista estándar de juegos de PS Plus de julio para todos los niveles de PS Plus, con Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan y Arcadegeddon ya están disponibles para los suscriptores.