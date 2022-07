God of War Ragnarok: revelada la fecha de lanzamiento en un nuevo tráiler

Aunque sabíamos que God of War Ragnarok iba a llegar desde la escena post-créditos de God of War del 2018, Sony ha estado dando vueltas a la fecha de lanzamiento durante años.

Sin embargo, la espera ha terminado, ya que la editora ha anunciado por fin cuándo podremos echar el guante a la secuela de la helada saga nórdica.

En un anuncio un tanto discreto, optando por no compartir la noticia como parte de una transmisión del State of Play, la desarrolladora Sony Santa Monica tuiteó (opens in new tab) una imagen que revelaba que la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok es el 9 de noviembre del 2022.

La noticia iba acompañada de un breve tráiler, que puedes ver a continuación:

El nuevo tráiler no revela mucho que no hayamos visto antes. Kratos y su hijo Atreus están de vuelta para luchar contra los dioses y monstruos de la mitología nórdica, esta vez enfrentándose al eléctrico Thor.

Como era de esperar, las escenas que se muestran en el tráiler son muy similares a las de los juegos anteriores. Kratos y Atreus se enfrentan a los Draugr no muertos, abatiéndolos con hachas y flechas. Sin embargo, podemos ver lo que seguramente será un gran jefe en Ragnarok, el lobo gigante Fenrir.

Será fascinante ver cómo Sony Santa Monica introduce a Fenrir en God of War Ragnarok, ya que el lobo gigante es hijo de Loki, según la mitología en la que se basa la historia, y Loki (¡spoilers!) es Atreus. Quizás en esta versión del mito el lobo tenga un nuevo génesis, o quizás veamos a Atreus dar a luz a un cachorro. Aunque eso sería un giro algo extraño por parte de Sony.

Aunque Sony no ha revelado mucho más sobre God of War Ragnarok, aparte de su fecha de lanzamiento, sí ha hablado de las dos ediciones de coleccionista que se podrán reservar desde el 15 de julio.

Si reservas God of War Ragnarok, tu copia del juego vendrá con dos objetos: La Armadura de Nieve de Kratos y la Túnica de Nieve de Atreus, esta última un objeto cosmético.

La edición digital de lujo viene con:

Juego completo de God of War Ragnarök en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Armadura de Kratos Darkdale

Atuendo de Atreus Darkdale (cosmético)

Empuñaduras de las Cuchillas de Darkdale para las Cuchillas del Caos

Empuñadura de hacha Darkdale para el hacha Leviatán

Banda sonora digital oficial de God of War Ragnarök

Mini libro de arte digital de Dark Horse

Set de Avatar

Tema de PlayStation 4

Luego está la Edición Coleccionista de God of War, que viene en una caja grande, modelada según el Santuario del Guardián del Conocimiento. Además de todos los extras digitales que vienen en la edición de lujo, también viene con:

Un código de descuento impreso para el juego completo God of War Ragnarök en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Un estuche de acero (no se incluye el disco del juego): el estuche de acero de God of War Ragnarök muestra representaciones del Oso y el Lobo.

Tallas de los Gemelos Vanir de 2" - Con el mismo estilo que las tallas de juguete de madera de Atreus de los Hermanos Huldra de la Edición Coleccionista de God of War (2018), la Edición Coleccionista de God of War Ragnarök completa el conjunto con tallas de los Gemelos Vanir.

Set de dados enanos - Este set viene con un juego de dados con un acabado de calidad similar a la madera en una bolsa de dados con un símbolo de Yggdrasil en el exterior.

Réplica de Mjölnir de 16" - Una réplica muy detallada del arma característica de Thor en God of War Ragnarök.

Y, por último, está la Edición Jotnar de God of War Ragnarok. Este set viene con todas las ofertas digitales de la Edición Deluxe, con estos extras físicos añadidos:

Código de cupón impreso para el juego completo God of War Ragnarök en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Disco de vinilo de 7 pulgadas con música de Bear McCreary - Incluye dos temas del compositor Bear McCreary.

El set de pines de Halcón, Oso y Lobo - Representando a Faye, Kratos y Atreus respectivamente, este set de pines simboliza la familia de nuestros héroes.

El anillo legendario de Draupnir - Un anillo de la mitología nórdica, el anillo legendario de Draupnir viene en una bolsa de tela roja.

Juego de dados de Brok - Este juego de dados viene con un acabado plateado metálico con detalles en azul. La bolsa de dados lleva la marca de los Hermanos Huldra.

Mapa de tela de Yggdrasil - Este mapa de tela muestra cada uno de los Nueve Reinos dentro de las ramas y raíces de Yggdrasil.

Un estuche de acero (no incluye el disco del juego)

Tallas de los Gemelos Vanir de 2".

Réplica de Mjölnir de 16".

Puedes ver el unboxing de todo en este vídeo de abajo:

Después de tanto tiempo de espera, es genial tener la confirmación de que God of War Ragnarok saldrá seguro en el 2022, lo que significa que tendremos un gran lanzamiento propio en Playstation este año.