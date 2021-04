La cámara del Samsung Galaxy S22 tendría un sensor menos, según una nueva filtración

El lanzamiento del Samsung Galaxy S22 es dentro de muchos meses, pero ya hemos escuchado rumores referidos al próximo buque insignia de Samsung, rumores sobre lo que no se incluirá, según lo último que tenemos, todavía sin ser oficial.

El outlet surcoreano ETNews (a través de SamMobile) dice que no habrçá un sensor de tiempo de vuelo 3D (ToF) como parte de las cámaras traseras del Galaxy S22, ese es el sensor que suelen usar las cámaras de los móviles para medir la profundidad.

Su ausencia no sería una gran sorpresa, porque tampoco estaba en el Galaxy S21, pero sí que se incluyó en el Galaxy S20 Ultra, sugiriendo que Samsung está contento con la no inclusión de esta pieza tecnológica tan particular.

Cuando Samsung se deshizo del sensor, fuentes internas aseguraron que lo hicieron porque las capacidades del ToF no añadían mucho a la calidad final de la imagen, y porque la compañía sentía que se quedaba muy atrás en cuando a la tecnología de captación de profundidad.

Calculando distancias

Los últimos informes sugieren que los usuarios están suficientemente a gusto con la calidad de la cámara del Galaxy S21 que no necesitan traer de vuelta el sensor ToF. Eso podría cambiar en el futuro si las apps empiezan a hacer más uso de la realidad aumentada, por ejemplo.

La RA es un área donde el sensor ToF y su medición de profundidad son útiles. También ayuda a las cámaras cuando tienen que difuminar el fondo tras las personas y objetos, un proceso donde medir la distancia es crucial.

Los topes de gama de Apple como el iPhone 12 Pro y el Pro Max vienen con un sensor LiDAR integrado, que funciona de manera similar a este sensor, pero ofreciendo mayor precisión y flexibilidad cuando se trata de medir profundidades en una imagen.

No parece que Samsung quiera dar el salto al LiDAR todavía. Por lo que hemos escuchado sobre las cámaras del Galaxy S22 hasta ahora, parece que la actualización aquí estaría en la tecnología de estabilización de imagen.