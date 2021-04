GTA 5 llega a tu smartphone

Grand Theft Auto 5 vuelve al Xbox Game pass este abril, después de haber estado disponible entre enero y mayo de 2020. Esta vez trae un amigo en forma de soporte en la nube, permitiendo a los jugadores probar el juego en su teléfono o tablet Android, gracias a la suscripción a Xbox Game Pass Ultimate.

Grand Theft Auto 5 volverá al Xbox Game Pass el 8 de abril para consola y gaming en la nube, y encabeza un mes de locos para el servicio de suscripción de juegos. Una vez más, los jugadores de PC (por desgracia) tendrán que buscarlo por otro lado si quieren jugar al GTA 5.

Otros títulos que vienen en abril incluyen, aunque extrañamente, el MLB The Show 21 de Sony (que estará en el Game Pass desde el día uno), el Rain On Your Parade (indie) y el NHL 21 de EA Play, entre otros. Muchos de los títulos que se añadan tendrán soporte en la nube excepto el NHL 21 y el exclusivo de PC Pathway.

Grand Theft Android

Grand Theft Auto 5 podría representar el momento decisivo para el gaming en la nube en el Game Pass. Especialmente por el enorme triunfo del GTA Online, donde multitud de jugadores podrían en jaque a los servidores de Microsoft.

Si el GTA 5 demuestra el éxito de jugar en la nube de Xbox, podría animar a Rockstar a reintroducir el Red Dead Redemption 2 al Game Pass, experimentando con el soporte en la nube en contraposición a su Red Dead Online.

También esperamos que jugar al GTA 5 en la nube nos dé una calidad de imagen en 1080p, una función que Microsoft probó el mes pasado en Xbox Game Pass. Actualmente, jugar en la nube mediante Game Pass está limitado a 720p. No está mal para pantallas pequeñas, pero notas el cambio si juegas en algo más grande que un móvil o una tablet.