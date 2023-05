Google Pixel 7a: 3 razones para comprarlo y 3 para pasar de él

El Google Pixel 7a (opens in new tab) se presentó en el Google I/O 2023 (opens in new tab) y ya se puede comprar, pero ¿es este móvil de gama media la mejor opción? ¿O sería mejor gastar tu dinero en otra cosa? Estamos aquí para ayudarte a tomar la decisión correcta.

El Pixel 7a incluye el procesador Tensor G2, 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. Tiene una pantalla de 6,1 pulgadas a 90 Hz con una resolución de 2.400 x 1.080 píxeles, mientras que la cámara trasera es de doble objetivo de 64 MP + 13 MP. Está disponible en Snow (blanco), Charcoal (gris), Sea (azul) y Coral (naranja).

No son malas especificaciones en absoluto, pero el sucesor del Google Pixel 6a (opens in new tab) no es diferente de cualquier otro smartphone en el sentido de que tiene sus puntos fuertes y débiles, y es importante sopesarlos antes de comprometerse a comprarlo.

3 razones para comprar el Pixel 7a

El Pixel 7a tiene ese aspecto tan característico de los Pixel (Image credit: Valerio Porcu)

1. Es tan potente como el Pixel 7 Pro

El Pixel 7a incorpora el mismo procesador Tensor G2 que el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, por lo que puedes esperar el mismo tipo de rendimiento (aunque con menos RAM). Cuando un teléfono de gama media funciona tan rápido como el actual buque insignia de la misma gama, es un fuerte argumento para comprar el dispositivo.

En nuestras pruebas con el Pixel 7a, notamos que el teléfono funcionaba increíblemente bien, y es claramente una de las principales razones para comprar el teléfono en lugar de pasar de él. No tendrás ningún problema para editar fotos, jugar y someter al teléfono a otras tareas exigentes.

Cada teléfono de gama media es una serie de compensaciones para bajar el precio del nivel del buque insignia, y nos complace que Google haya decidido no comprometer el chip del Pixel 7a. También significa que el teléfono debería durarte varios años antes de que empieces a notar lentitud o ralentización.

2. Está disponible a un precio de gama media

El Pixel 7a tiene un precio oficial de 509€, lo que no es una ganga, pero ni de lejos el dinero que pagarías por un buque insignia de gama alta. A modo de comparación, el Pixel 7 Pro cuesta 999€ si vas a por el modelo con más almacenamiento interno, que es más o menos el doble de dinero.

Puedes hacer un ahorro sustancial en el Pixel 7a, y ten en cuenta que tiene el mismo procesador que el Pixel 7 Pro, como acabamos de mencionar. Con el tiempo podríamos ver incluso más en forma de descuentos y ofertas especiales aplicadas al teléfono, también.

Como siempre que te planteas actualizar un teléfono, tienes que sopesar cuánto puedes (o quieres) gastarte, y el tipo de niveles de rendimiento y características que quieres a cambio de tu inversión. En lo que respecta al Pixel 7a, Google ha logrado ese equilibrio bastante bien, y no debería decepcionarte su relación calidad-precio.

3. Cuenta con exclusivas Pixel en Android

Si no tienes un teléfono Pixel entonces puede que no sepas que Google añade algunas características exclusivas a la versión de Android que carga en estos teléfonos, incluido el Pixel 7a. Esta es una razón para comprar el Pixel 7a frente a algo de otro fabricante como Apple o Samsung.

Por ejemplo, tienes un widget de pantalla de bloqueo Now Playing que identifica las canciones que se están reproduciendo, al estilo Shazam. Hay una app Grabadora para grabar rápidamente y transcribir automáticamente audio, y un modo especial de poca luz Night Sight disponible en la cámara.

Hablando de software, ten en cuenta también que los teléfonos Pixel siempre reciben primero las actualizaciones de Android: Cuando Android 14 llegue a las masas a finales de este año, puedes estar seguro de que el Pixel 7a será uno de los primeros en recibirlo, lo que significa que tendrás las últimas funciones y correcciones de seguridad lo antes posible.

3 razones para pasar del Pixel 7a

Puedes elegir el teléfono en cuatro colores (Image credit: Future / Philip Berne)

1. La batería no dura mucho

La batería del Google Pixel 7a tiene una capacidad de 4.385mAh y, según nuestras pruebas, rara vez aguanta un día entero entre carga y carga. Tener que enchufar un smartphone cada noche no es genial, pero es mejor que tener que andar buscando un cargador y una toma de corriente también durante el día.

Se ofrece carga inalámbrica, lo cual está bien, pero la carga por cable alcanza un máximo de 18W: no solo vas a tener que recargar el Pixel 7a con regularidad, sino que también vas a tener que esperar un rato a que se reponga la batería: 45 minutos más o menos para pasar de cero al 50%.

Puede que tengas cargadores de teléfono disponibles en todo momento del día, y que no te preocupe especialmente la duración de la batería. Sin embargo, creemos que es una prioridad para mucha gente cuando se trata de smartphones, y si no quieres tener ansiedad por la batería de forma regular, puede que sea mejor pasar del Pixel 7a.

2. Sólo tienes tres años de actualizaciones

Ya hemos hablado de los beneficios de Android en un teléfono Pixel, así que es hora de mencionar uno de los aspectos negativos: el Pixel 7a solo tiene garantizadas las actualizaciones de software durante tres años, lo que significa que después de ese periodo no recibirás nuevas funciones y no tendrás acceso a la última versión de Android.

Vale la pena mencionar que tendrá actualizaciones de seguridad durante otro par de años después de eso, por lo que no se convertirá de repente en un objetivo principal para los hackers. En cuanto a las principales actualizaciones de Android, son tres años y ya está.

Compáralo con los iPhone, que tienen seis años de actualizaciones garantizadas: compra un iPhone 15 este mismo año y seguirás recibiendo nuevas versiones de iOS en el 2029. Tal vez pienses que vas a actualizar el Pixel 7a dentro de tres años de todos modos, pero es un factor a tener en cuenta.

3. El Pixel 8 no tardará en llegar

Google no ha dicho nada oficial sobre el Pixel 8 o el Pixel 8 Pro, pero estamos seguros de que deben estar en camino. Si estos teléfonos llegan un año después de que el Google Pixel 7 y el Pixel 7 Pro hicieran su aparición, entonces estamos ante un lanzamiento alrededor del mes de octubre (y es posible que el Pixel Watch 2 aparezca en el mismo evento).

Deberíamos ver un aumento de potencia, suponiendo que Google tenga listo su procesador Tensor G3 para entonces, y según los rumores los teléfonos Pixel 8 podrían venir con hasta 12 GB de RAM. En otras palabras, es probable que sean significativamente más potentes que el Pixel 7a.

Siempre hay nuevos teléfonos a la vuelta de la esquina, por supuesto, así que no puedes seguir posponiendo una actualización solo por esta razón. Pero si tienes un buen presupuesto, y quieres un verdadero tope de gama en tu bolsillo, entonces podría valer la pena saltarse las tentaciones del Pixel 7a y esperar al Pixel 8 en su lugar.