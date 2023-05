Google Pixel 7 Pro: ¿comprar ahora o esperar al Pixel 8 Pro?

Con el Google IO 2023 (opens in new tab) poniéndose en marcha en cuestión de días, se espera que Google el Pixel 7a (opens in new tab) sea presentado, así como el Pixel Fold (opens in new tab) y la Pixel Tablet (opens in new tab), pero también hay una posibilidad de que sepamos algo del Pixel 8 y 8 Pro también. ¿Por qué? El año pasado, por ejemplo, Google nos dejó dar un buen primer vistazo a los Pixel 7 y 7 Pro, meses antes de su lanzamiento formal. Y no te olvides de la Pixel Tablet, que también fue mencionada hace un año.

Teniendo esto en cuenta, ¿merecería la pena aguantar la compra del Pixel 7 Pro hasta que salga el Pixel 8? El 7 Pro ya tiene más de medio año desde su lanzamiento y sí, es un teléfono competente, pero tal vez el Pixel 8 y 8 Pro sirvan para empezar a poner sobre la mesa algunas futuras mejoras sustanciales.

¿Qué diferencia hay?

(Image credit: OnLeaks / SmartPrix)

Como el Pixel 8 Pro solo existe, de momento, en el mundo mágico de los rumores y la especulación, solo podemos hablar de las diferencias basándonos en dichos rumores. Teniendo esto muy presente, se espera que el Pixel 8 Pro sea una evolución del actual Pixel 7 Pro. Esto significa una pantalla QHD de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento, una batería de 5.000mAh, además de la última versión de Android, que para el momento de su llegada debería ser Android 14. Lo que de momento se rumorea que cambiará es la disposición de la cámara, aunque ligeramente, para incluir un nuevo sensor, y unos bordes más planos para la pantalla.

También se espera que el Pixel 8 Pro llegue con el Google Tensor G3, otro procesador basado en el silicio Exynos de Samsung, según los informes. Se rumorea que está construido en un proceso de 3nm, lo que significa que se espera que sea más eficiente y funcione más frío, en comparación con lo que actualmente se encuentra dentro del Pixel 7 Pro. Vale la pena señalar que estos eran beneficios atribuidos previamente al Tensor G2 que alimentaba el 7 Pro, sin embargo, tales ventajas simplemente no se materializaron. Es un recordatorio de que algunos rumores pueden de hecho resultar ser simplemente nada más que especulaciones.

Independientemente de lo que pienses del Pixel 7 Pro, ya lleva seis meses a la venta, lo que ha dado a los usuarios tiempo de sobra para convivir con el hardware y el software y probarlos hasta la saciedad. Los mejores aspectos del teléfono basados en todo esto? Los testimonios hablan por sí solos. Es una cantidad conocida. El Pixel 8 Pro, por muy genial que sea, no lo es.

También vale la pena señalar que los teléfonos y la tablet que formarán parte de los anuncios de la IO de Google este año seguirán luciendo el Tensor G2 de la serie Pixel 7, según se informa. En otras palabras, todo lo que Google ha aprendido de la información proporcionada por los usuarios de la serie Pixel 7 se habrá invertido en optimizar mejor la oferta actual del G2, lo que podría mejorar la experiencia general en comparación con cualquier SoC teórico de los Pixel 8 u 8 Pro.

Entonces, ¿espero o compro ya?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con el Pixel 8 Pro todavía a meses de su lanzamiento, si necesitas un móvil ya mismo, te recomendamos que te hagas con el Pixel 7 Pro. Parece que va a ser una actualización menor año tras año, y el 7 Pro es un teléfono bastante bueno una vez que te acostumbras a sus pros y contras (que nuestro análisis del Pixel 7 Pro (opens in new tab) explica en detalle).

También hay una muy buena razón para dar el salto ahora o en un futuro próximo: el dinero.

A partir de mayo de 2023, los Pixel 7 y 7 Pro se pueden encontrar por mucho menos de su precio de salida. Google suele ofrecer descuentos y ofertas a través de la tienda oficial Google Store. Los minoristas de Amazon y los operadores también rebajan teléfonos como el Pixel 7 Pro, y siempre está la opción de tiendas de segunda mano, que venden Pixel 7 Pros reacondicionados por menos. Esperar al Pixel 8 Pro podría significar gastar mucho más dinero en una experiencia que no parece que vaya a superar el listón ya establecido por el actual Pixel 7 Pro.