Estos cascos que funcionan con energía solar cuentan con una duración de la batería prácticamente infinita

¿Alguna vez te ha pillado fuera sin un cargador a mano para tus auriculares inalámbricos? Bueno, pues con los últimos auriculares de diadema con cancelación de ruido de Urbanista ya no tendrás que preocuparte por cables y enchufes, porque funcionan con energía solar.

"Los Ángeles", de Urbanista, son unos cascos inalámbricos capaces de convertir cualquier forma de luz, ya sea exterior o interior, en energía, ofreciendo así un tiempo de reproducción "prácticamente infinito", según asegura la marca sueca.

Todo esto es gracias a la asociación con Exeger, una empresa que ha creado un nuevo material llamado Powerfoyle, el cual puede convertir "cualquier forma de luz en energía limpia, y además se puede integrar sin problemas en cualquier diseño". Por lo tanto, el secreto está en que este material se ha utilizado en la fabricación de la diadema de estos auriculares.

Esto significa que estos auriculares inalámbricos de diadema se cargan constantemente cuando se exponen a la luz. Según Urbanista, "con solo una hora" que pases fuera, siendo un día lo bastante soleado, ganarás tres horas de tiempo de reproducción, mientras que una hora fuera siendo un día nublado te dará solo dos horas de duración de la batería.

Los cascos se cargan incluso con luz ambiental, así que usándolos simplemente en una habitación bien iluminada aumentará la duración de la batería. Y cuando no los estés usando, puedes dejarlos junto a una ventana para cargar otra hora de batería.

Dado que la duración total de la batería es de 50 horas, es posible que no tengas la necesidad de cargar estos auriculares con un cable USB-C muy a menudo, si es que alguna vez lo haces (siempre y cuando la tecnología funcione como prometen, claro).

De Miami a Los Ángeles

Al igual que los auriculares 'Miami', 'Los Ángeles' vienen con controladores de neodimio de 40 mm, un micrófono incorporado, conectividad Bluetooth 5, una función de pausa automática y opción de compatibilidad con Siri o el asistente de Google.

Si suenan como sus predecesores, puedes esperar bastante calidad auditiva, con una respuesta de graves extendida que se adaptará al pop y al RnB, aunque es cierto que descubrimos que los Miami no ofrecían el tipo de precisión y detalle que esperan los más fanáticos del sonido.

La cancelación activa de ruido híbrida debería reducir el sonido ambiental cuando sea molesto, aunque puedes activar el modo de sonido ambiental con tan solo tocar un botón si lo que necesitas es estar atento a tu entorno.

Al parecer, Urbanista también ha cogido prestado ciertas características del diseño de los Miami, como unas almohadillas para los oídos bastante acolchadas y una diadema ajustable. En general, se trata de un diseño que nos pareció bastante cómodo, así que nos alegra volver a verlo en este nuevo modelo de auriculares inalámbricos de diadema que funcionan con energía solar.

(Image credit: Urbanista)

A pesar de sus especificaciones, las cuales suenan bastante futuristas, Los Ángeles no serán demasiado caros cuando se lancen en los próximos meses. De hecho, lo más probable es que sean bastante más baratos que los mejores auriculares de 2021: los Sony WH-1000XM4.

Lo cierto es que estos no son los primeros auriculares en promocionar la tecnología Powerfoyle, ya que los JBL Reflect Eternal se anunciaron a finales de 2019.

Al igual que Urbanista, JBL afirmó que estos auriculares ofrecerían "tiempo de reproducción infinito". Sin embargo, ha pasado un año y medio y todavía estamos esperando a que lleguen los auriculares que funcionan con energía solar.

Los auriculares Reflect Eternal de JBL se lanzaron a través de una campaña de financiación colectiva y debían presentarse en octubre de 2020, pero la compañía suspendió el proyecto en noviembre, culpando a la pandemia del Covid-19 por los retrasos en la producción.

No obstante, tenemos más esperanzas puestas en Urbanista, puesto que no hay razón para pensar que Los Ángeles no se lancen a finales de este año, tal y como está previsto. En cualquier caso, no podemos esperar a probarlos y descubrir si el tiempo de reproducción es realmente infinito.