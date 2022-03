El triunfo en taquilla de Batman demuestra que DC aún puede plantar cara a Marvel

Puede que Batman traiga al público a una versión de Gotham que no esperaban, pero no se puede poner un pero sobre el rendimiento de la película en la taquilla mundial.

La película de Matt Reeves sobre el Cruzado de la Capa se ha convertido en el segundo mayor fin de semana de estreno de la era de la pandemia (solo superada por Spider-Man: No Way Home), con una recaudación de 128,5 millones de dólares en EE. UU. y 248,5 millones de dólares en todo el mundo.

No Way Home consiguió un debut mundial descomunal de 587,2 millones de dólares en su camino a convertirse en la cuarta película más taquillera de todos los tiempos, pero el éxito comercial de The Batman supone un triunfo igualmente impresionante dada la turbulenta recepción que han sufrido muchas películas de DC en los últimos años.

También es sorprendente que el Caballero Oscuro de Robert Pattinson esté funcionando tan bien sin tener en cuenta las dispares reacciones a las anteriores películas de DC, como Liga de la Justicia y Wonder Woman 1984. No solo la duración de casi tres horas convierte a Batman en la película más larga de su historia, sino que la versión de Reeves de esta leyenda del cómic está cubierta de lluvia y cuero, y es totalmente diferente a cualquier película de superhéroes anterior.

Si la recepción de la crítica es algo a tener en cuenta, ese enfoque ha demostrado ser un mérito de la película, aunque su estética poco convencional estaba lejos de ser una victoria garantizada para los estudios de Warner Bros, a pesar del éxito sin precedentes de Joker de 2019.

De hecho, The Batman a menudo parece más una película de terror hitchcockiana que a una aventura familiar basada en un cómic, algo completamente deliberado, según nos contó el director Reeves, lo que hace que sus credenciales en la taquilla sean aún más sorprendentes.

Entonces, ¿podría ser The Batman la película de DC que empiece una nueva era para el DCEU?

¿El (ahora de verdad) Amanecer de la Justicia?

Desde luego, es lo que parece. La epopeya detectivesca de Reeves garantiza, como mínimo, el inicio de una nueva franquicia de Batman: aunque el final de la película no plantea obligatoriamente acontecimientos para las futuras entregas dirigidas por Pattinson, el propio director ya había expresado su interés en rodar una secuela antes de que The Batman tuviera su impresionante debut en taquilla.

En declaraciones a la prensa durante el estreno de The Batman en Los Ángeles (a través de la cuenta de fans Bat_Source en Twitter), Reeves admitió que él y el estudio Warner Bros "han empezado a hablar de otra película de Batman".

So Matt is already planning out the sequel for #TheBatman pic.twitter.com/22pkbxh89pFebruary 23, 2022 See more

Pero sabemos que también se están desarrollando otros proyectos ambientados en el universo de Batman de Reeves. Colin Farrell ha confirmado que volverá en un spin-off del Pingüino en HBO Max, mientras que otra serie basada en Gotham (del creador de Giri/Haji, Joe Barton) también se estrenará en la cadena de televisión de Warner.

Aún no está claro cómo encajará The Batman en los proyectos más amplios del DCEU (sabemos que, afortunadamente, la película no existe en la misma línea temporal que las que presentan a los héroes de la Liga de la Justicia), aunque hemos visto a Marvel realizar con éxito algunas travesuras combinando franquicias últimamente (una tendencia que continuará con Doctor Strange 2).

Con la confirmación de la aparición de la antigua estrella de Batman, Michael Keaton, en la próxima película de The Flash, no es imposible imaginar que Robert Pattinson y compañía puedan atravesar los universos de DC de una forma u otra (aunque no esperes que el Batman de Pattinson se enfrente al Joker de Joaquin Phoenix en un futuro próximo).

Además, tras el éxito de El Escuadrón Suicida, de James Gunn, y de su serie Peacemaker, los próximos años suponen un momento ideal para que DC gane terreno en la batalla de pelis comiqueras que tiene con Marvel (una competencia que probablemente se extenderá tanto a HBO Max y Disney+ como a los cines).