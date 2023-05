El Samsung Galaxy Z Flip 5 podría tener una característica que deberían haber tenido los anteriores Z Flip

Probablemente pienses que la serie Samsung Galaxy Z Flip es bastante de gama alta, pero parece que (al menos en el pasado) Samsung podría no haberlo creído así, porque todos estos teléfonos carecen de una característica que se encuentra en otros teléfonos premium de Samsung: DeX. Pero la compañía podría estar cambiando su visión de la línea, porque al parecer el Samsung Galaxy Z Flip 5 sí tendrá esta característica.

Eso es según fuentes que hablan con SamMobile (opens in new tab), con el sitio señalando que el Galaxy Z Flip 5 sería el teléfono más pequeño para apoyar Samsung DeX.

DeX, para aquellos que no lo sepan, permite conectar el teléfono a una pantalla externa, como un televisor o un monitor, y mostrar en ella una interfaz similar a la de un escritorio. Además, puedes conectar periféricos como un teclado y un ratón, para utilizar completamente tu teléfono como lo harías con un ordenador.

Funciona tanto por cable como de forma inalámbrica (dependiendo de la pantalla a la que intentes conectarte), y mientras que la serie Samsung Galaxy S e incluso otros Samsung plegables como el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) son compatibles con DeX, el Samsung Galaxy Z Flip 4 y sus predecesores no lo son.

Es extraño que esta característica haya estado ausente

Es extraño, porque se trata de una función muy útil para la que estos teléfonos deberían tener potencia suficiente. Y aunque no son los mejores teléfonos plegables (opens in new tab) de Samsung, con un precio de salida de 1.099€ para el Galaxy Z Flip 4, no se puede esperar que Samsung escatime en características.

Así que es genial oír que el Samsung Galaxy Z Flip 5 podría soportar DeX, aunque como siempre con las filtraciones, lo tomaríamos con cautela.

Existe la posibilidad, sin embargo, de que esto también signifique que DeX llegará a modelos anteriores del Z Flip como una actualización de software. Las fuentes de SamMobile no han podido confirmarlo, pero es posible que ocurra, dado que esos teléfonos deberían poder ejecutarlo y que Samsung suele incorporar nuevas funciones de software a teléfonos más antiguos.

Probablemente, lo sabremos a finales de julio o agosto, ya que es cuando se espera que se presente el Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab), junto con el Samsung Galaxy Z Fold 5 de mayor tamaño.