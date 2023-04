El Samsung Galaxy S24 Ultra podría superar al iPhone 15 Ultra gracias a un sensor enorme

Samsung es conocida por ofrecer lo mejor de lo mejor en fotografía móvil, pero un área en la que está empezando a quedarse atrás con respecto a la competencia es el tamaño del sensor, ya que algunos teléfonos, como el Xiaomi 13 Ultra (opens in new tab), tienen ahora un enorme sensor de cámara de 1 pulgada, mientras que Samsung se ciñe a sensores mucho más pequeños.

Un informe reciente sugirió que incluso el próximo iPhone 15 Ultra (opens in new tab)dará el salto a un sensor de casi una pulgada, pero ahora, según la última información, parece que Samsung podría superar a Apple con su propio sensor de 1 pulgada.

Así lo afirma SamLover (opens in new tab), una web que afirma haber averiguado que el Samsung Galaxy S24 Ultra (opens in new tab)contará con un sensor de 1 pulgada.

Un sensor de este tamaño sería capaz de captar más luz de la que nos tienen acostumbrados los teléfonos de Samsung, lo que permitiría un mayor rango dinámico (la diferencia entre las partes más brillantes y las más oscuras de la imagen), y resultaría especialmente beneficioso en escenarios con poca luz.

Podría tener un impacto notable en la calidad general de la imagen, y hay indicios que sugieren que el Galaxy S24 Ultra podría conseguir realmente esta mejora.

Menos cámaras, pero mucho mejores

Tal y como señala SamLover, informes anteriores han sugerido que el Samsung Galaxy S24 Ultra tendrá solo tres lentes traseras (opens in new tab), frente a las cuatro del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab). Supuestamente, se eliminará uno de los teleobjetivos para hacer zoom, pero el teleobjetivo del nuevo modelo podrá hacer zoom óptico a múltiples distancias, lo que probablemente lo hará tan bueno o mejor que dos objetivos por separado.

¿Por qué es importante? Bueno, un sensor más grande significa inevitablemente que la cámara que lo utilice ocupará más espacio en el teléfono, espacio que Samsung podría haber dejado disponible eliminando un objetivo.

Dicho esto, diríamos que es poco probable que esto ocurra. SamLover no tiene un gran historial de filtraciones, y hasta ahora ningún otro filtrador ha corroborado esta afirmación.

De hecho, hemos escuchado de boca de otros filtradores que el Samsung Galaxy S24 Ultra tendrá el mismo sensor de 200MP para su cámara principal que el Galaxy S23 Ultra, y si fuera a tener un sensor de 1 pulgada, casi seguro que se utilizaría para la cámara principal.

Samsung podría seguir liderando

Aunque somos escépticos con respecto a este sensor de 1 pulgada, el Samsung Galaxy S24 Ultra seguirá siendo un teléfono con una cámara fantástica.

El Samsung Galaxy S23 Ultra encabeza actualmente nuestro ranking de móviles con las mejores cámaras (opens in new tab), y si los rumores de un nuevo objetivo con zoom variable son ciertos, podríamos ver notables mejoras en la fotografía con teleobjetivo.

Samsung ya está por delante de la mayoría de sus rivales en ese frente, y este cambio sólo le empujaría aún más a la cabeza.

Aun así, con los rumores de que el iPhone 15 Ultra no solo tendrá un sensor de casi 1 pulgada, sino también un objetivo de zoom variable (opens in new tab), Samsung podría tener más competencia fotográfica de la habitual.