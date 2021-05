El reencuentro de Friends ya tiene fecha de estreno en HBO, y contará con muchísimos invitados

El reencuentro de Friends se estrenará el próximo 27 de mayo en la plataforma estadounidense HBO Max, coincidiendo con el primer cumpleaños de este servicio de streaming.

El episodio especial tan esperado volverá a unir a las seis estrellas de la sitcom más exitosa de los 90: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer estarán de vuelta en el set de la serie original de Warner Bros para protagonizar un reencuentro, aunque no tendrán que meterse de nuevo en la ficción, porque simplemente se tratará de una reunión entre amigos sin guión.

Además, se ha confirmado que varios actores y actrices secundarios/as de la serie original también volverán para el capítulo "en el que todos vuelven a estar juntos", entre los cuales destacan Elliott Gould, Reese Witherspoon y Tom Selleck.

HBO también ha confirmado que el reencuentro contará con varios invitados junto a los miembros del reparto original, aunque no tienen nada que ver con la serie, incluyendo a David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cara Delevingne, Lady Gaga y Kit Harington, entre muchos otros.

Ben Winston, el coproductor ejecutivo de 'The Late Late Show', presentado por James Corden, fue el encargado de dirigir este reencuentro especial, mientras que los creadores originales Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane han participado como productores ejecutivos, junto con los seis miembros originales del elenco.

Sin embargo, la mala noticia es que de momento no está claro cómo llegará el reencuentro a lugares que todavía no cuentan con la plataforma HBO Max, como es el caso de España, donde Friends sigue siendo muy popular.

Mantén siempre cerca a tus amigos

El reencuentro de Friends es algo que siempre se ha comentado y se ha estado esperando desde que terminó la serie con su décima temporada en 2004, pero el elenco ha preferido guardar silencio ante cualquier noticia o detalle sobre la posibilidad de reunirse para un episodio oficial.

Durante estos últimos meses de espera, por supuesto, han ido surgiendo varias pistas, como cuando el decorador del escenario original del programa insinuó algo respecto al apartamento "resucitado" de Monica. Pero el reencuentro de Friends será, de forma exclusiva, la primera aparición oficial en pantalla de los seis miembros originales del reparto tras más de una década.

Este especial estaba programado originalmente para ser lanzado en mayo de 2020 junto con los 236 episodios de la serie original en HBO Max, pero la pandemia causada por el Covid-19 retrasó la grabación hasta principios de 2021.

Ahora bien, nuestra principal queja respecto a este especial es que en realidad no se trata de un reencuentro entre personajes dentro de la ficción: casi 20 años esperando a que llegue este momento para que al final se base en un programa de entrevistas resulta un poco decepcionante. Por no hablar de que la larga lista de invitados que no tienen nada que ver con la serie, y que nos hacen replantearnos cuál es la motivo principal del reencuentro. De modo que si le tenías mucho cariño a la sitcom y has estado esperando el reencuentro con ansias, quizás no deberías ilusionarte.

De todas formas, ya no tendremos que esperar mucho más para averiguar qué es exactamente lo que está preparando HBO Max. Los habitantes de los apartamentos más famosos de Nueva York se reunirán el próximo 27 de mayo. Pero entonces, después de eso, ¿tendremos que esperar un reencuentro del spinoff protagonizado por Joey? No creo...