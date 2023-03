El Redmi Note 12 Pro+ llega con una cámara de 200MP y carga rápida de 120W

La antigua filial de Xiaomi, Redmi, ha presentado ahora la serie Note 12, su última línea de topes de gama. Técnicamente no es un verdadero buque insignia como cabría esperar de los mejores teléfonos Android (opens in new tab), pero para eso ya está el Mi 13 (opens in new tab). Más bien, la serie Note 12 continúa los esfuerzos de la marca para clavar las características más importantes de un móvil mientras deja de lado las sutilezas innecesarias.

La serie Redmi Note 12 se compone de cuatro teléfonos: Redmi Note 12, Note 12 5G, Note 12 Pro 5G y Note 12 Pro+ 5G. En el lado más económico de la gama tenemos el Redmi Note 12 5G, que estará disponible desde 279,99€ euros, mientras que el Redmi Note 12 empieza en 229,99€. Los modelos 'pro' cuestan algo más: el Redmi Note 12 Pro+5G estará disponible desde 499,99€ y el Redmi Note 12 Pro 5G lo estará a partir de 399,99€. Todos ellos están ya disponibles en España, excepto el Redmi Note 12 Pro (sin 5G), que se lanzará a finales de abril.

Además, la compañía también ha anunciado hoy el Redmi Watch 3, un nuevo y elegante smartwatch con una pantalla brillante y nítida, diversas funciones deportivas y de salud, y una precisa conectividad GPS multisistema. Ya está disponible desde 119,99€.

(Image credit: Valerio Porcu)

Aunque los cuatro teléfonos parecen similares a primera vista, hay diferencias entre ellos.

Todos los teléfonos tienen el diseño de 6,67 pulgadas que prefieren las marcas asiáticas, con una pantalla AMOLED y una frecuencia de actualización de 120Hz. El Redmi Note 12 Pro+ tendrá protección Gorilla Glass 5 en ambos lados, al igual que el Redmi Note 12 Pro. Los Note 12 y 12 5G tendrán el antiguo Gorilla Glass 3, aunque solo en la parte frontal.

Las cámaras y la carga son otros dos puntos en los que se centra la compañía. Naturalmente, el Note 12 Pro y Pro+ se llevan la palma. El Pro+ se queda con una cámara de 200MP mientras que el Pro se queda con la misma IMX766 que encontrarás en el fenomenal Oppo Find X5 Pro (opens in new tab). El Redmi Note 12 y Note 12 5G también tienen cámaras de 48MP y 50MP respectivamente, pero la compañía no especificó cuáles en particular estaba usando. La tercera cámara de todos es una ultra gran angular de 8MP, y una macro de 2MP. La frontal varía entre los 16MP de los dispositivos Pro y los 13MP de los que no lo son.

En cuanto a la carga, los Redmi Note 12 Pro y Pro+ lideran este aspecto con una batería de 5.000mAh y una sorprendente velocidad de carga máxima de 100W. No es tan rápido como el Realme GT3, pero sin duda es mejor en este sentido que los iPhone o Samsung. El Note 12 y el Note 12 5G no son tan rápidos, pero 33W siguen siendo suficientes para la mayoría de la gente. Al menos todos vienen con cargadores incluidos.

Por lo demás, la cosa cambia. Los Pro+ y Pro tienen potentes procesadores MediaTek 1080 emparejados con 6-8GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento, mientras que los Note 12 y 125G llevan el nuevo Snapdragon 685 con 4 - 8GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento. Todos cuentan con la última versión de MIUI 14, lo que sería un punto a favor si todos menos el Redmi Note 12 no estuvieran basados en Android 12 en lugar del reciente Android 13. Las opciones de color son abundantes, con colores negro, blanco, azul y verde dependiendo del dispositivo que elijas.

Un equipo formidable

(Image credit: Redmi )

La serie Redmi Note 12 continúa con los objetivos de la compañía de hacer asequibles los dispositivos potentes. Sin duda, el iPhone 13 (opens in new tab) de Apple y el Pixel 6a (opens in new tab) de Google son algunos de los mejores teléfonos baratos que puedes comprar, pero puedes sacarle mucho más al Redmi Note 12 Pro+.

Una pantalla de 120Hz, por ejemplo, sigue siendo una característica emblemática para Apple y Google, y ninguna de las dos compañías se ha acercado aún a un sensor de 200MP. Hay muchas razones por las que uno podría despreciar el enfoque poco sofisticado y de fuerza bruta que Redmi adopta con sus productos, pero no se puede negar que la marca tiene cogido el pulso y es increíblemente receptiva a las necesidades de los mercados a los que sirve.

Puede que el Redmi Note 12 y el Redmi Note 12 Pro no sean tan buenos, pero si necesitas una pantalla grande, un teléfono de carga rápida que dure todo el día y una cámara decente que capture muchos detalles, hay pocos teléfonos tan buenos en esta categoría.